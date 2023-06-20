Patrick Wharram获聘担任CJ Grant创意总监

纽约2023年6月20日 /美通社/ -- 近期完成更名的CJ Grant聘用Patrick Wharram担任创意总监。这位经验丰富的营销高管将负责该公司多元文化体验式、以客户为中心的营销创意方向，以及新兴技术计划。

在加入CJ Grant之前，Wharram曾担任Impact XM的创意总监，并曾作为自由职业者为HangarFour、Congress和Legacy Marketing等公司工作。他的职业生涯还包括供职于Elite Marketing Group、Photosound和Jack Morton Worldwide，为达能、Nickelodeon和Allstate等客户打造了体验式品牌活动。

CJ Grant首席执行官兼执行合伙人Mardi Galdamez表示："Patrick拥有多个关键行业和营销学科的广泛背景，他相信体验具有对客户产生影响的力量，这二者的结合使其与CJ Grant极为契合。凭借超过20年的经验，他对于受众与品牌的互动方式有着深刻理解。Patrick结合战略和创意，为各种规模的品牌激活打造引人注目的品牌故事。对于他的加盟我们都感到十分高兴。"

Wharram补充道："我很高兴能加入CJ Grant担任创意总监。公司在客户互动方面拥有丰富的经验，我很高兴能与这个才华横溢的团队合作，我们将通过有意义且令人难忘的体验，帮助广大品牌与受众建立联系。"

关于CJ Grant

CJ Grant是一家全方位服务的多元文化营销机构，专注于体验式及以客户为中心的营销和新兴技术。公司的指导原则是"做得更多更好！（MORE BETTER!）"。公司主张要尽一切努力为客户的当前和未来客户提供信息、激发动力并带来愉悦，从而在品牌与其客户之间建立牢固的关系。要了解有关CJ Grant的更多信息，请访问www.CJGrant.com。

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