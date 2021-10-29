Пациенты с немелкоклеточным раком легких с метастазами мозга: новые данные о проблемах, перед лицом которых врачи оказываются бессильны

На долю немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) приходится 85% онкологических заболеваний легких, при этом 40% пациентов, включая пациентов с метастатическими образованиями, находятся на продвинутой стадии заболевания. [1]

БРЮССЕЛЬ, 29 октября, 2021 /PRNewswire/ -- Согласно новому исследованию, проведенному компанией Ipsos MORI при сотрудничестве с Европейской онкологической организацией (E.C.O.), 40% медицинских работников (онкологов и специалистов по респираторным заболеваниям), опрошенных в пяти странах Европы и в Соединенных Штатах, не ощущают себя хорошо подготовленными (что означает, что они в некоторой степени, довольно плохо или очень плохо оснащены) для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), страдающих метастазами мозга. Доклад будет представлен на встрече сообщества E.C.O., посвященной метастатическому раку, которая пройдет 27 октября под названием Community 365 Roundtable Meeting on Metastatic Cancer.

«Полученные результаты свидетельствуют о том, о чем, к сожалению, и так уже давно известно специалистам, работающим с раком легких», — заявил президент E.C.O. д-р Матти Аапро (Matti Aapro). «По мере расширения возможностей лечения для пациентов НМРЛ крайне важно оперативно решать сложные задачи координации ухода за пациентами, у которых обранужены метастазы мозга. То же самое относится и к другим онкологическим заболеваниям, где наилучшие варианты либо игнорируются, либо недоступны».

Несмотря на достигнутые в последнее время успехи в борьбе с заболеванием, многие пациенты с НМРЛ сталкиваются с плохим прогнозом, а пятилетние показатели выживаемости значительно снижаются на более продвинутых стадиях заболевания. Пациенты с метастазами мозга НМРЛ имеют уникальные потребности в уходе, которые представляют значительные трудности как для самих пациентов, так и для ухаживающих за ними лиц и медицинских учреждений.

«Лечение пациентов с метастазами мозга значительно сложнее, чем лечение пациентов без метастаз мозга, и их потребности в поддержке значительны», — заявила Кэти Оливер (Kathy Oliver), сопредседатель комитета E.C.O. по работе с пациентами и директор-соучредитель Международного альянса по борьбе с опухолями мозга (IBTA).

«Крайне важно, чтобы мы работали в рамках информационных, клинических и политических сообществ для обеспечения того, чтобы медицинские работники и люди, живущие с метастазами мозга, имели доступ к высококачественным лекарствам и многопрофильному уходу. Нам необходимо заострить внимание на том, как мы можем коллективно и лучше удовлетворять огромные неудовлетворенные потребности, связанные со сложной и двойной диагностикой поздних стадий НМРЛ и метастаз мозга», — добавила д-р Анна-Мари Бейрд (Anne-Marie Baird), член комитета E.C.O. по работе с пациентами и президент организации Lung Cancer Europe.

Результаты исследования, которое было проведено Ipsos MORI в сентябре 2021 года и в ходе которого были опрошены 350 онкологов и специалистов по респираторным заболеваниям из Соединенных Штатов, Европейского союза (четыре страны ЕС: Германия, Франция, Италия, Испания) и Соединенного Королевства, подчеркнули сложность НМРЛ и проблем, с которыми сталкиваются медицинские работники и их пациенты:

40% опрошенных медицинских работников чувствовали себя менее, чем хорошо оснащенными (не очень хорошо/плохо и очень плохо оснащенными) для лечения пациентов с НМРЛ, страдающих метастазами мозга, а 39% считают, что обеспечение своевременного доступа к биомаркерным тестам является сложной задачей.

Три из четырех опрошенных медицинских работника согласились с тем, что координация медицинского обслуживания является более сложной задачей для пациентов НМРЛ с метастазами мозга по сравнению с пациентами НМРЛ без метастаз мозга.

Два из пяти врачей (41%) считают, что в случае возникновения сложных вопросов (например, в отношении прогноза, вероятности рецидива и т.д.) они сталкиваются с проблемой открытости и честности с пациентом.

Половина медицинских работников (51%) сообщают, что оказание адекватной эмоциональной и/или моральной поддержки пациенту, его опекунам и семье является проблемой.

По мнению 30% опрошенных медицинских работников, помимо самого лечения, важным является наличие плана на выживание, однако следует уделять особое внимание психологической поддержке (например, доступу к психотерапевтам/психологам/ консультированию) пациентов (55%), практической поддержке ухаживающих за ними лиц (46%) и эмоциональной поддержке ухаживающих за ними лиц (43%).

52% опрошенных медицинских работников отметили нехватку времени для адекватного обсуждения диагноза с пациентами/лицами, осуществляющими уход за ними, а 44% признали, что нехватка качественной информации также осложняет проблему лечения этих пациентов.

Некоторые из опрошенных медицинских работников (24%) также сообщили о том, что они не удовлетворены объемом информации, имеющейся у пациентов и ухаживающих за ними лиц, что является одной из важнейших областей, требующих улучшения в сфере неудовлетворенных потребностей пациентов. По данным обследования, пациенты и их опекуны хотели бы получить более подробную информацию об их состоянии с точки зрения:

Ожидаемая продолжительность жизни (64%)

Как справляться с побочными эффектами (52%)

Радиационная терапия (52%)

Паллиативная помощь и уход в конце жизни (52%)

Преимущества и риски лечения для принятия взвешенных решений (47%)

Для получения более подробной информации об опросе перейдите по этой ссылке.

Примечания для редакторов:

1. Информация о Европейской онкологической организации

Европейская онкологическая организация является крупнейшей многопрофильной онкологической организацией в Европе. Ее деятельность направлена на уменьшение бремени онкологических заболеваний, улучшение результатов лечения и повышение качества лечения онкологических больных за счет междисциплинарности и мультипрофессионализма. Будучи некоммерческой федерацией организаций-членов, работающих в области рака на европейском уровне, Европейская онкологическая организация организует встречи специалистов по онкологии и пациентов с целью согласования политики, налаживания позитивных изменений и отстаивания интересов Европейского онкологического сообщества. Более подробная информация представлена здесь.

2. Информация об исследовании

Вопросы лечения, связанные с метастатическим раком, получали меньше внимания на европейском и национальном уровнях. Европейская онкологическая организация сотрудничает со многими организациями, входящими в ее состав или иным образом связанными с нею, в целях решения проблем и повышения эффективности лечения пациентов с метастатическим раком. В рамках подготовки к совещанию сообщества за круглым столом 365 по метастатическому раку, Ipsos MORI провел онлайн-опрос с участием 350 респондентов (онкологи или специалисты по респираторным системам, непосредственно участвовавшие в лечении как минимум пяти пациентов с НМРЛ за последние 6 месяцев, из которых по крайней мере один имеет метастаз мозга, и практикуется в течение 3-30 лет) на территории США (100), Великобритании (50), Германии (50), Франции (50), Испании (50), Италии (50) с 3 по 27 сентября 2021 года.

Помимо предоставления результатов в индивидуальном порядке по каждой из шести стран, компания Ipsos разработала общий показатель, основанный на средних показателях по странам. Именно здесь результаты по каждой стране имеют одинаковый вес, а не подлинную долю населения в шести странах. С результатами опроса можно ознакомиться здесь.

Данный опрос был профинансирован компаниями Regeneron и Sanofi с целью выявления неудовлетворенных потребностей пациентов с НМРЛ, живущих с метастазами мозга.

3. Информация о совещании Community 365 Roundtable Meeting on Metastatic Cancer

Совещание пройдет в среду 27 октября с 10:00 до 12:30 по Гринвичу, соберет ведущих политиков, законодателей, экспертов в области онкологии и представителей пациентов для обсуждения реализации Европейского плана по борьбе с раком и Миссии по борьбе с раком, а также других изменений в политике ЕС, касающихся метастатического рака.

Круглый стол даст возможность представить результаты опроса медицинских работников в Европе и США, посвященного неудовлетворенным потребностям пациентов, страдающих немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) с метастазами мозга. Кроме того, в ходе встречи будут рассмотрены ключевые потребности, направленные на повышение качества медицинского обслуживания пациентов с метастатическим раком, а также технологические и практические разработки со ссылкой на примеры рака молочной железы, предстательной железы и легких. Более подробная информация представлена здесь.

4. О немелкоклеточном раке легких (НМРЛ)

НМРЛ является наиболее распространенным видом рака легких, на который приходится 85% всех диагнозов рака легких.2

Самый низкий 5-летний коэффициент выживаемости по сравнению с другими наиболее распространенными видами рака: всего 18% по сравнению с раком предстательной железы (99%), раком молочной железы (89%) и колоректальным раком (65%).3

У части пациентов НМРЛ встречаются метастазы мозга. В ходе исследования, проведенного в 2018 году, метастазы мозга наблюдались у 10,4% из более чем 450 000 пациентов с НМРЛ.4

1 Ali, A., Griffin, J., Arnold, A. и Ellis, P, 2021. «Выживаемость пациентов с немелкоклеточным раком легких после диагностики метастаз мозга»

2 Ali, A., Griffin, J., Arnold, A. и Ellis, P, 2021. «Выживаемость пациентов с немелкоклеточным раком легких после диагностирования метастаз мозга»

3 Lung Cancer Europe. https://www.lungcancereurope.eu/lung-cancer/

4 Waqar и соавт., 2018, «Немелкоклеточный рак легких с метастазами мозга при первичном диагностировании».

Контакты для прессы

Agnese Abolina (Агнесе Аболина), менеджер по коммуникациям и работе с сообществами, Европейская онкологическая организация [email protected]

SOURCE European Cancer Organisation