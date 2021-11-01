Penta Security представляет файрвол веб-приложений WAPPLES на GITEX Technology Week 2021

ДУБАЙ (ОАЭ), 1 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Южнокорейская компания Penta Security Systems Inc., являющаяся одним из ведущих поставщиков средств обеспечения кибербезопасности, успешно представила на выставке GITEX Technology Week этого года свой файрвол веб-приложений WAPPLES, имеющий сертификат ICSA. В этом году Неделя высоких технологий GITEX, известная как одна из крупнейших ИТ-выставок мира, привлекла к себе более 100 тысяч участников, включая 4000 компаний и 200 министерств из 140 стран.

В связи с ростом числа атак после начала пандемии компания Penta Security поставила акцент на важности внедрения надежной межсетевой защиты для веб-приложений, способной функционировать в различных средах. Это особенно важно ввиду того, что пандемия по-прежнему обуславливает необходимость социального дистанцирования, в результате чего все больше компаний сталкиваются с ростом числа кибератак, совершаемых на веб-приложения и API-интерфейсы в условиях цифровой трансформации.

Файрвол WAPPLE, являющийся одним из ведущих на рынке средств межсетевой защиты веб-приложений WAF в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), отличается от аналогов тем, что предлагает простые, но в то же время надежные обновления. Он анализирует трафик для выявления любой вредоносной активности с использованием своей запатентованной подсистемы на основе логики и правил поиска, что обеспечивает крайне малые доли ложных распознаваний. Кроме того, собирая и храня журналы с устройств защиты, предлагаемый компанией Penta Security файрвол WAPPLE выявляет атаки, предпринимаемые с использованием новых структур эксплойта. Для содействия отраслевым специалистам в решении этих возникающих проблем компания Penta Security проводила демонстрации и предлагала исчерпывающие консультации по вопросам внедрения непосредственно на площадке данного мероприятия.

«Компания Penta Security смогла закрепиться в качестве исключительного поставщика средств межсетефой защиты веб-приложений в АТР благодаря своему новаторскому подходу к обеспечению безопасности, о чем свидетельствуют многочисленные признания, полученные в рамках ведущих отраслевых программ вознаграждений, — заявил директор компании Penta Security по стратегическим вопросам Д.С. Ким (DS Kim). — В настоящее время Penta Security сосредотачивает приоритетное внимание на обеспечении нашим клиентам возможности ведения своей деятельности в более безопасных условиях. Мы с нетерпением ожидаем расширения своего сетевого присутствия на регион Ближнего Востока и Северной Африки совместно с нашими местными партнерами и дистрибьюторами».

Информация о компании Penta Security

Компания Penta Security — один из мировых лидеров в области интернет-безопасности, защиты данных и безопасности Интернета вещей (IoT) с 24-летним опытом в области обеспечения защищенных соединений — является ведущим поставщиком средств кибербезопасности в Азии с точки зрения Frost & Sullivan. Ее файрвол веб-приложений WAPPLES удерживает лидерство на рынке Кореи на протяжении 13 лет подряд начиная с 2009 года и занимает доминирующее положение во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, обладая крупнейшей долей рынка с 2016 года. После этого компания открыла свои представительства в странах Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: pentasecurity.com. С вопросами о сотрудничестве обращайтесь по адресу: [email protected].

SOURCE Penta Security Systems