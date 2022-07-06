ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО: КРУПНЕЙШАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛАЙНЕРЫ SPAR™

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Spark Clear Aligners

Jul 06, 2022, 12:31 ET

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО: SVÊT ROVNÁTEK — КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА — ПЕРЕХОДИТ НА ЭЛАЙНЕРЫ SPARK™ CLEAR ALIGNERS 

БРЕА, Калифорния, 6 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Корпорация Ormco, специализирующаяся в области инновационных и высококачественных решений для ортодонтического лечения, только что объявила о новом партнерстве в области лечения с помощью элайнеров: Svêt Rovnátek, крупнейшая ортодонтическая клиника в мире, которая лечит неправильно расположенные зубы только с помощью элайнеров, решила работать исключительно с элайнерами Spark Clear Aligners. Контракты были подписаны в мае этого года.

Matúš Valach (Owner Svet Rovnatek), Torben Nielsen (VP Ormco Europe), Daniele Mastracci (Owner Svet Rovnatek)
Matúš Valach (Owner Svet Rovnatek), Torben Nielsen (VP Ormco Europe), Daniele Mastracci (Owner Svet Rovnatek)

Клинику Svêt Rovnátek открыли в 2015 году в Праге (Чехословакия) Даниэле Мастраччи (Daniele Mastracci) и Матуш Валах (Matúš Valach) — два опытных профессионала стоматологической отрасли. В настоящее время клиника на 8 мест имеет 3 штатных ортодонтов и ежегодно лечит более 4200 пациентов с помощью элайнеров. Благодаря более высокой эффективности и преимуществам для пациентов они полностью отказались от брекетов и с 2018 года работают исключительно с элайнерами.

Наиболее важными причинами перехода на элайнеры Spark стали, главным образом, уверенность владельцев в продукции компании Ormco и доверие к ней в сочетании с высоким уровнем обслуживания и отличным качеством элайнеров марки Spark.

«Когда мы узнали, что компания Ormco собирается выпустить на рынок свои элайнеры SparkTM, мы решили присмотреться к ним повнимательнее, поскольку знаем, что Ormco отличается выдающимся качеством продукции и высочайшим уровнем обслуживания», — пояснили Даниэле Мастраччи и Матуш Валах.

Торбен Нильсен (Torben Nielsen), вице-президент компании Ormco Europe, подчеркнул: «Мы очень рады, что благодаря клинике Svêt Rovnátek все больше крупных клиник по всему миру убеждаются в эффективности системы элайнеров Spark Clear Aligner. Это подтверждает наше стремление обеспечить нашим клиентам наилучшее качество и особенно высокий уровень инноваций и сервиса».

О системе элайнеров Spark™ Clear Aligner 

Элайнеры Spark производятся компанией Ormco™, одним из мировых лидеров в области инновационных ортодонтических продуктов с 60-летним опытом работы, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками и высокими стандартами производства. Компания Ormco помогла стоматологам вылечить более 20 миллионов пациентов в более чем 130 странах.

Программное обеспечение Spark Approver разработано для предоставления врачам большего контроля и гибкости, а передовая технология выравнивания марки Spark и материал TruGEN™ обеспечивают более устойчивую фиксацию и лучший контакт с поверхностью зубов*. Кроме того, элайнеры Spark Aligner являются более чистыми и удобными* и менее заметными по сравнению с ведущей маркой элайнеров*. Именно по этой причине 100% пациентов, недавно участвовавших в опросе, заявили о том, что они порекомендовали бы своим друзьям элайнеры Spark Aligners.*

Более подробная информация об элайнерах Spark представлена на сайте www.sparkaligners.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1854036/image009.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg

SOURCE Spark Clear Aligners