Petal Ads приветствует универсальные рекламные решения как будущее международной мобильной рекламы

Petal Ads приветствует партнерские отношения с брендами, желающими выйти на китайский рынок или привлечь китайских потребителей, путешествующих по миру.

ГАМБУРГ, Германия, 10 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Petal Ads (ранее Huawei Ads), ведущая в отрасли экосистема мобильной рекламы, призывает промоутеров различных брендов использовать индивидуальные рекламные решения для всех сценариев на устройствах, чтобы охватить аудиторию за границей и помочь европейским рекламодателям выйти на китайский рынок. Во время специального мастер-класса на выставке OMR Festival в этом году компания Petal Ads представила маркетинг на устройствах в качестве очередного изменения в сфере международного маркетинга на мобильных устройствах.

Petal Ads Masterclass at OMR 2023

«Мы убеждены в том, что универсальное рекламное решение на устройствах – это огромная возможность для установления связей между людьми и компаниями по всему миру», – заявил Хайме Гонсало, вице-президент по обслуживанию мобильных устройств Huawei в Европе.

Перспектива развития мобильной рекламы

Маркетинг на устройстве – это реклама как услуга, ориентированная на пользователя, взаимосвязанная и создающая точки соприкосновения в режиме реального времени для эффективного охвата аудитории по всему миру. Она создает многоканальные точки взаимодействия, помогающие пользователям принимать более взвешенные решения благодаря мультимодальному подходу, включающему голосовую, визуальную, виртуальную или смешанную реальность, а также проектирование на основе сценариев.

Благодаря более чем 1 млрд устройств на рынке, Petal Ads имеет хорошие возможности для развертывания маркетинга на устройствах. Платформа также использует обширный охват устройств Huawei в Китае с ведущей на рынке базой активных пользователей в 25% и 47,4% рынка складных устройств. Это, в сочетании с данными Petal Ads, играет ведущую роль в привлечении как глобальной, так и высококлассной аудитории Huawei, обеспечивая связь рекламодателей с международными и китайскими рынками.

Petal Ads также подключает сторонних издателей, что еще больше расширяет возможности платформы управления данными, позволяя рекламодателям устанавливать связи в реальном времени с пользователями Android за пределами платформ Huawei.

«Умная реклама на устройствах становится жизненно важным элементом в сфере мобильного маркетинга», – сказал Элвин Алтун Ноян, региональный директор Ассоциации мобильного маркетинга в Германии. «Поскольку данные продолжают формировать будущее рекламы, мы осознаем важность создания платформ, которые помогают пользователям принимать более взвешенные решения».

Petal Ads обеспечивает выход на международные рынки

Petal Ads предоставляет рекламодателям выход на международные рынки, включая китайский. Платформа предлагает рекламодателям различные инициативы по использованию сезонных или локальных акций, таких как "Черная пятница" и т.д.

Кроме того, Petal Ads планирует расширить «глобальный пакет рекламных материалов для бизнес-роста», чтобы предоставить брендам премиум-класса персонализированные рекламные услуги. В него входит расширение медиа-слотов, сотрудничество с брендом и консультирование в отношении местных рынков, особенно китайского.

«Являясь производителем устройств и платформой мобильной рекламы, мы имеем уникальную возможность предлагать индивидуальные решения. Мы приветствуем бренды, желающие выйти на аудиторию в Китае и за его пределами», – сказал в заключение Гонсало.

Petal Ads продолжает свой впечатляющий рост

Petal Ads постоянно растет с 2020 года. Платформа зафиксировала 9-кратный рост своей рекламной сети, охватив более 730 миллионов ежемесячных активных пользователей по всему миру в 170 странах. Компания Petal Ads сотрудничает более чем с 60 сертифицированными агентствами и брендами по всему миру, включая Avow, MMA, El Corte Ingles и другие.

Нажмите здесь , чтобы посмотреть мастер-класс Petal Ads на OMR Festival.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2074019/Petal_Ads_OMR_Masterclass.jpg

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/2072715/Petal_Ads_boilerplate.pdf

SOURCE Huawei Consumer Business Group