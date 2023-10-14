Petal Ads представила на DMEXCO 2023 революционные решения для выхода на китайский рынок

КЁЛЬН, Германия, 14 октября 2023 г. /PRNewswire/ — Petal Ads, экосистема мобильной рекламы Huawei, отметилась успешным участием в выставке и конференции DMEXCO 2023, представив передовые решения для создания эффективных цифровых рекламных кампаний. Мероприятие привлекло 800 международных докладчиков, 40 000 посетителей-специалистов из разных стран и 650 компаний-участников.

Jaime Gonzalo, VP of Huawei Mobile Services, at Petal Ads Masterclass in DMEXCO

Для демонстрации стратегий и сервисов Petal Ads был проведен мастер-класс и оформлен собственный стенд; представители платформы приняли участие в дискуссии, организованной Ассоциацией мобильного маркетинга (Mobile Marketing Association, MMA) и посвященной методам привлечения наиболее ценной аудитории.

Хайме Гонсало (Jaime Gonzalo), вице-президент по европейским мобильным сервисам Huawei, отметил: «Для Petal Ads выставка DMEXCO стала отличной возможностью представить два ключевых бизнес-приоритета: помощь брендовым рекламодателям в создании привлекательных цифровых кампаний и предоставление им инструментов для работы с ценной международной аудиторией, в первую очередь из Китая».

Мастер-класс для пользователей Petal Ads

Проводя мастер-класс по Petal Ads, Хайме Гонсало подчеркнул необходимость ориентации на качественных пользователей и привел в пример ведущие компании в различных секторах экономики, включая розничную торговлю и автомобилестроение, которые успешно проложили дорогу на китайский рынок.

Он пояснил, что Petal Ads может помочь компаниям выйти на китайский рынок, учитывая глубокое понимание компанией Huawei его специфики, эксклюзивный охват большого количества ценных пользователей и значительное влияние компании на этом рынке. Компания Huawei занимает первое место по популярности в Китае по данным рейтинга лучших мировых брендов YouGov за 2022 год, владеет 47,4 % рынка складных смартфонов и ежемесячно предлагает эксклюзивный доступ к более чем 500 млн активных пользователей в Китае. Кроме того, платформа обеспечивает комплексную поддержку (от языковой и визуальной поддержки до настройки) силами профильной команды в Европе.

Дискуссионная группа MMA

В дискуссионной группе MMA собрались отраслевые эксперты, которые обсудили значимость взаимодействия с ценной аудиторией и объяснили, что использование данных из собственных источников имеет решающее значение для достижения максимально тонкой сегментации клиентов. Платформу Petal Ads представлял Алессандро Шинту (Alessandro Schintu), директор по развитию и эксплуатации экосистемы Huawei.

Стенд Petal Ads

Стенд Petal Ads стал площадкой активных экспертных дискуссий по вопросам брендинга, создания кампаний для приложений и тактики выхода на зарубежные рынки, чем привлек к себе внимание сотен посетителей. Гости познакомились с новейшими инновационными устройствами Huawei и узнали об успешном сотрудничестве компании с ведущими мировыми брендами.

Ролик «Ключевые моменты» можно посмотреть здесь, а запись мастер-класса для пользователей Petal Ads — здесь.

О платформе Petal Ads

Petal Ads — это бурно развивающаяся и ведущая в отрасли экосистема мобильной рекламы на базе технологий Huawei для издателей, рекламодателей и маркетологов, которые стремятся стимулировать рост своего бизнеса и расширить свою аудиторию.

Достижение этой цели обеспечивается за счет обширной платформы, объединяющей более 360 000 издателей по всему миру и рекламодателей из более чем 200 различных секторов экономики, а также агентств и компаний с охватом более 730 миллионов новых клиентов.

Petal Ads предлагает первоклассные решения для таргетинга, опирающиеся на аппаратные, программные и сервисные ресурсы и знания, полученные на основе данных из собственных источников, и задействующие интеллектуальную систему пользовательских тегов, которая помогает рекламодателям при расчете аудитории, анализе информации и ретаргетинге.

Отмеченная наградами, экономически эффективная рекламная платформа идеально подходит для тех, кто ставит своей целью охватить незадействованную и ценную новую аудиторию. Выбираемая известными партнерами, платформа Petal Ads обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользователей, а также имеет локальные и глобальные службы поддержки, предлагающие индивидуальные решения.

Дополнительную информацию о Petal Ads см. на веб-сайте: ads.huawei.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2244621/PetalAds_DMEXCO23.jpg

SOURCE Huawei Consumer Business Group