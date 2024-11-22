PETROKIMIA GRESIK ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА НА 2024-2030 ГОДЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ КС29

БАКУ, Азербайджан, 23 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Petrokimia Gresik, специализирующаяся на агропромышленных решениях, которая входит в холдинг Pupuk Indonesia, поддерживает глобальные усилия по декарбонизации, решая одну из самых неотложных глобальных проблем современности. Компания по-прежнему уверена в своей способности достичь значительного сокращения выбросов в рамках своей программы энергетического перехода на 2024–2030 годы. Это обязательство подчеркнул Дви Сатрийо Аннурого (Dwi Satriyo Annurogo), президент Petrokimia Gresik, во время своего выступления на 29-й Конференции Сторон (КС29) во вторник, 19 ноября 2024 года.

«Компания Petrokimia Gresik уже давно активизирует свою программу декарбонизации в рамках приверженности поддержке перспективы холдинга Pupuk Indonesia стать лидером в «зеленой» отрасли. Эти усилия также согласуются с директивой президента Индонезии Прабово Субианто о достижении национальной продовольственной безопасности и чистого нулевого уровня выбросов (NZE) до 2060 года», — сказал Дви Сатрийо во время своей презентации на тему «Технологии, стратегии и оптимальные методы в области минимизации углеродного следа».

Инициативы компании по энергетическому переходу на 2024 год включают перевод системы печей и горелок завода Phonska V с угля на природный газ. Кроме того, компания расширяет использование электромобилей, используя 180 электромотоциклов и 8 электромобилей, поддерживаемых специализированной зарядной инфраструктурой. В этом году компания также внедрила два электрических вилочных погрузчика и один электрический колесный погрузчик. Эти усилия, по прогнозам, позволят сократить выбросы на 22 %.

В то же время компания Petrokimia Gresik наметила свою Дорожную карту декарбонизации на 2025–2030 годы. Она включает в себя перевод печи на заводе Phonska IV с угля на природный газ, перевод с мазута на газ процессов нагрева на заводе II по производству серной кислоты, совместное сжигание с биомассой, разработку гибридного экологичного завода по производству аммиака, завода по производству кальцинированной соды и другие инициативы.

«Эти инициативы по декарбонизации гарантируют приверженность компании Petrokimia Gresik принципам Целей в области устойчивого развития ООН в своей деятельности, а также обеспечение нормативного соответствия в области выбросов», — добавил Дви Сатрийо.

Он подчеркнул, что последовательные усилия по декарбонизации в период с 2025 по 2030 год принесут значительные результаты — ожидается сокращение выбросов примерно на 31,89 %. Усилия по декарбонизации будут продолжены для достижения цели 2060 года по сокращению выбросов углерода всего до 41 000 тонн, что значительно ниже максимального целевого значения по программе NZE на уровне 132 000 тонн.