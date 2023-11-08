PHBS получает аккредитацию EQUIS и становится обладателем «тройной короны»

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- В октябре этого года Бизнес-школа HSBC Пекинского университета (PHBS) получила аккредитацию EQUIS сроком на пять лет. Несмотря на то что PHBS является молодым учреждением, бизнес-школа нацелилась на всемирное признание и в настоящее время стоит в ряду нескольких лучших бизнес-школ мира, у которых есть тройная аккредитация, так называемая «тройная корона» —EQUIS, AACSB и AMBA, выданная тремя самыми влиятельными организациями по аккредитации бизнес-школ. Аккредитацию EQUIS имеют 215 школ в 40 странах мира и только около 1% бизнес-школ во всем мире три аккредитации сразу.

PHBS receives EQUIS Accreditation, now holding the "Triple Crown"

Основанная в 1997 году, система EQUIS служит строгим эталоном бизнес-школ в части оценки, аккредитации и улучшения качества управления, образовательных программ, студентов, профессорско-преподавательского состава, исследовательской деятельности, интернационализации и многого другого. Тщательный и строгий процесс экспертной оценки в ходе аккредитации говорит студентам, работодателям и научным партнерам по всему миру об общем уровне качества школы, ее эффективности и целенаправленной работе по самосовершенствованию.

Во время экспертной оценки декан PHBS представил достижения школы и поделился стратегическим планом будущего развития. В обсуждениях, проводимых в рамках экспертной оценки, приняли участие представители из числа профессорско-преподавательского состава, персонала школы, студентов, выпускников и стратегических отраслевых партнеров.

Среди множества показателей качества команда экспертов отметила высокий уровень студентов и профессорско-преподавательского состава, сильное стремление к интернационализации учебного заведения, хорошо разработанные программы, строгие правила приема и отбора студентов, а также, в частности, отличные карьерные перспективы выпускников школы. Согласно ежегодному отчету о занятости, уровень начального трудоустройства выпускников PHBS по программам MA и MBA достиг 97,7% и большинство выпускников были приняты на работу в ведущие финансовые и консультационные компании.

В части мер по интернационализации команда экспертов высоко оценила четыре области: наем профессорско-преподавательского состава, развитие студентов, международное сотрудничество и развитие кампуса в Великобритании. Это первый иностранный кампус, открытый китайской бизнес-школой в западном государстве. Благодаря своим выпускникам и корпоративным связям PHBS также тесно сотрудничает с различными отраслями промышленности и обучает студентов на практике. Все это позволило экспертной комиссии отметить наличие у школы сильных позиций в корпоративной сети, политических кругах и профессиональном сообществе Китая, особенно в районе Большого залива.

Бизнес-школа PHBS, расположенная в Шэньчжэне, была основана в 2004 году и взяла на себя миссию расширения участия Пекинского университета в исследованиях в области мировой экономики, финансов и управления, а также развития международного научно-инновационного центра в области бизнес-образования. Получение целого ряда аккредитаций много говорит о стандартах и процедурах бизнес-школы, и она продолжит передавать студентам знания и навыки, необходимые для успеха во всем мире, предоставляя доступ к первоклассному профессорско-преподавательскому составу, участию во впечатляющей исследовательской деятельности и образованию на уровне высочайших стандартов.

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