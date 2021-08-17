PHNIX расширяет модельный ряд водоохладителей серии HeatMax версией на 250 кВт

Водоохладитель серии HeatMax с тепловым насосом может выдавать сильно нагретую воду на выходе и одновременно выполнять свободное охлаждение. С учетом двойного действия, устройство потребляет одинаковое количество энергии, но обеспечивает как горячую воду, так и воздух свободного охлаждения, что создает превосходную коммерческую ценность. Благодаря универсальному источнику питания с частотой 50 и 60 Гц и большой тепловой мощности (250 кВт) значительно расширяется сфера применения серии HeatMax в коммерческих и промышленных целях. Данная серия может и будет вносить существенный вклад в повышение эффективности подогрева воды, сокращение срока окупаемости для владельцев предприятий и содействие в борьбе с глобальным потеплением.

«Путь к декарбонизации также в значительной степени зависит от непрерывного повышения энергоэффективности, а новая модель может обеспечить более высокий КПД нагрева воды», — заявил Трой (Troy), руководитель зарубежного подразделения коммерческого водонагрева компании PHNIX.

Новая модель серии HeatMax имеет множество интересных особенностей.

Разные виды применения

Модель может использоваться с существующими водоохладителями для горячего водоснабжения и охлаждения, а также с существующими градирнями для технологического охлаждения и горячего водоснабжения на предприятиях.

Более высокая рентабельность инвестиций (ROI)

Пониженная стоимость нагрева воды в сочетании с воздухом свободного охлаждения, универсальностью установки и возможностью объединения с существующим решением обеспечивают высокую окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе.

Повышенная надежность

Прочное и надежное само по себе, устройство может работать безупречно в течение всего года, не подвергаясь воздействию температуры окружающего воздуха.

Компактная конструкция и универсальная установка

Конструкция многоканального теплообменника делает устройство настолько компактным, что его можно приспособить к различным местам установки.

О компании PHNIX

Компания PHNIX — ведущий производитель тепловых насосов в Китае — является международным предприятием, специализирующимся на НИОКР и производстве тепловых насосов, а также на разработке энергосберегающих решений. Более 50% продукции PHNIX экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Более подробная информация о компании PHNIX и ее продукции представлена на веб-сайте по адресу: www.phnix-e.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1594706/Project_Of_PHNIX_HeatMax_Series_Heat_Pump_Water_Chiller.jpg

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SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION