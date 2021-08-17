PHNIX расширяет модельный ряд водоохладителей серии HeatMax версией на 250 кВт

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PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION

Aug 17, 2021, 04:00 ET

PHNIX расширяет модельный ряд водоохладителей серии HeatMax версией на 250 кВт

ГУАНЧЖОУ (Китай), 17 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Декарбонизация — это проблема глобального масштаба, требующая совместных усилий и вовлеченности всех слоев общества. Промышленная и коммерческая отрасли, являющиеся гигантскими источниками выбросов парниковых газов, берут на себя инициативу по внедрению методов, обеспечивающих более экологичную практику ведения бизнеса. В связи с этой тенденцией возникают инновационные решения, особенно в секторе отопления. Наблюдается стремительное совершенствование технологии водонагревателей с тепловыми насосами , которые быстро завоевали популярность на рынке. Например, компания PHNIX, являющаяся одним из ведущих производителей тепловых насосов в Китае, недавно расширила модельный ассортимент своего водоохладителя серии HeatMax версией большой мощности на 250 кВт.

Project Of PHNIX HeatMax Series Heat Pump Water Chiller
Project Of PHNIX HeatMax Series Heat Pump Water Chiller

Водоохладитель серии HeatMax с тепловым насосом может выдавать сильно нагретую воду на выходе и одновременно выполнять свободное охлаждение. С учетом двойного действия, устройство потребляет одинаковое количество энергии, но обеспечивает как горячую воду, так и воздух свободного охлаждения, что создает превосходную коммерческую ценность. Благодаря универсальному источнику питания с частотой 50 и 60 Гц и большой тепловой мощности (250 кВт) значительно расширяется сфера применения серии HeatMax в коммерческих и промышленных целях. Данная серия может и будет вносить существенный вклад в повышение эффективности подогрева воды, сокращение срока окупаемости для владельцев предприятий и содействие в борьбе с глобальным потеплением.

«Путь к декарбонизации также в значительной степени зависит от непрерывного повышения энергоэффективности, а новая модель может обеспечить более высокий КПД нагрева воды», — заявил Трой (Troy), руководитель зарубежного подразделения коммерческого водонагрева компании PHNIX.

Новая модель серии HeatMax имеет множество интересных особенностей.

Разные виды применения
Модель может использоваться с существующими водоохладителями для горячего водоснабжения и охлаждения, а также с существующими градирнями для технологического охлаждения и горячего водоснабжения на предприятиях.

Более высокая рентабельность инвестиций (ROI)
Пониженная стоимость нагрева воды в сочетании с воздухом свободного охлаждения, универсальностью установки и возможностью объединения с существующим решением обеспечивают высокую окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе.

Повышенная надежность
Прочное и надежное само по себе, устройство может работать безупречно в течение всего года, не подвергаясь воздействию температуры окружающего воздуха.

Компактная конструкция и универсальная установка
Конструкция многоканального теплообменника делает устройство настолько компактным, что его можно приспособить к различным местам установки.

О компании PHNIX
Компания PHNIX — ведущий производитель тепловых насосов в Китае — является международным предприятием, специализирующимся на НИОКР и производстве тепловых насосов, а также на разработке энергосберегающих решений. Более 50% продукции PHNIX экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Более подробная информация о компании PHNIX и ее продукции представлена на веб-сайте по адресу: www.phnix-e.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1594706/Project_Of_PHNIX_HeatMax_Series_Heat_Pump_Water_Chiller.jpg

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http://www.phnix-e.com

SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION

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