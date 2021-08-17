PHNIX расширяет модельный ряд водоохладителей серии HeatMax версией на 250 кВт
Aug 17, 2021, 04:00 ET
PHNIX расширяет модельный ряд водоохладителей серии HeatMax версией на 250 кВт
ГУАНЧЖОУ (Китай), 17 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- Декарбонизация — это проблема глобального масштаба, требующая совместных усилий и вовлеченности всех слоев общества. Промышленная и коммерческая отрасли, являющиеся гигантскими источниками выбросов парниковых газов, берут на себя инициативу по внедрению методов, обеспечивающих более экологичную практику ведения бизнеса. В связи с этой тенденцией возникают инновационные решения, особенно в секторе отопления. Наблюдается стремительное совершенствование технологии водонагревателей с тепловыми насосами , которые быстро завоевали популярность на рынке. Например, компания PHNIX, являющаяся одним из ведущих производителей тепловых насосов в Китае, недавно расширила модельный ассортимент своего водоохладителя серии HeatMax версией большой мощности на 250 кВт.
Водоохладитель серии HeatMax с тепловым насосом может выдавать сильно нагретую воду на выходе и одновременно выполнять свободное охлаждение. С учетом двойного действия, устройство потребляет одинаковое количество энергии, но обеспечивает как горячую воду, так и воздух свободного охлаждения, что создает превосходную коммерческую ценность. Благодаря универсальному источнику питания с частотой 50 и 60 Гц и большой тепловой мощности (250 кВт) значительно расширяется сфера применения серии HeatMax в коммерческих и промышленных целях. Данная серия может и будет вносить существенный вклад в повышение эффективности подогрева воды, сокращение срока окупаемости для владельцев предприятий и содействие в борьбе с глобальным потеплением.
«Путь к декарбонизации также в значительной степени зависит от непрерывного повышения энергоэффективности, а новая модель может обеспечить более высокий КПД нагрева воды», — заявил Трой (Troy), руководитель зарубежного подразделения коммерческого водонагрева компании PHNIX.
Новая модель серии HeatMax имеет множество интересных особенностей.
Разные виды применения
Модель может использоваться с существующими водоохладителями для горячего водоснабжения и охлаждения, а также с существующими градирнями для технологического охлаждения и горячего водоснабжения на предприятиях.
Более высокая рентабельность инвестиций (ROI)
Пониженная стоимость нагрева воды в сочетании с воздухом свободного охлаждения, универсальностью установки и возможностью объединения с существующим решением обеспечивают высокую окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе.
Повышенная надежность
Прочное и надежное само по себе, устройство может работать безупречно в течение всего года, не подвергаясь воздействию температуры окружающего воздуха.
Компактная конструкция и универсальная установка
Конструкция многоканального теплообменника делает устройство настолько компактным, что его можно приспособить к различным местам установки.
О компании PHNIX
Компания PHNIX — ведущий производитель тепловых насосов в Китае — является международным предприятием, специализирующимся на НИОКР и производстве тепловых насосов, а также на разработке энергосберегающих решений. Более 50% продукции PHNIX экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Более подробная информация о компании PHNIX и ее продукции представлена на веб-сайте по адресу: www.phnix-e.com.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1594706/Project_Of_PHNIX_HeatMax_Series_Heat_Pump_Water_Chiller.jpg
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SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION
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