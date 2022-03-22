Phoenix Tower International планирует приобрести более 3 200 вышек у Cellnex Telecom

БОКА РАТОН, штат Флорида, 22 марта 2022 г. /PRNewswire/-- Компания Phoenix Tower International (далее — PTI) объявила сегодня о заключении окончательного соглашения (подлежит одобрению Антимонопольной службой Франции) с компанией Cellnex Telecom о приобретении 1 226 телекоммуникационных объектов в густонаселенных районах Франции, в результате чего компания SFR станет вторым по величине клиентом PTI среди операторов мобильной связи в стране. Одновременно компания PTI и ее партнер по совместному предприятию Bouygues Telecom планируют приобрести еще 2 000 объектов в густонаселенных районах. Обе сделки связаны с условиями, поставленными Антимонопольной службой Франции после того, как в прошлом году Cellnex приобрела компанию Hivory.

В результате этих двух сделок, а также реализации объявленной ранее программы строительства, осуществляемой совместно с Bouygues Telecom, в ближайшие годы PTI будет иметь в собственности и операционном управлении более 5 тыс. объектов во Франции и станет одним из крупнейших независимых операторов инфраструктуры беспроводной связи в стране.

«Благодаря этим сделкам и недавнему приобретению дополнительного числа антенно-мачтовых сооружений во Французской Вест-Индии, PTI расширяет свое присутствие во Франции, являющейся одним из наиболее динамичных телекоммуникационных рынков в Европе. Рост PTI будет по-прежнему способствовать расширению покрытия для всех французских операторов беспроводной связи по всей стране. Мы были рады сотрудничать со специалистами компании Cellnex в рамках этой сделки», — заявил генеральный директор компании PTI Даган Касавана (Dagan Kasavana).

«Эти сделки продолжают укреплять заинтересованность компании PTI в осуществлении деятельности во Франции и на европейском рынке. Мы рады углублению наших связей с компанией Bouygues Telecom и расширяем модель нейтральной вышки во Франции, что станет катализатором для повышения качества покрытия для всех операторов», — заявил исполнительный председатель совета директоров компании PTI Тим Калвер (Tim Culver).

В качестве консультантов компании PTI выступали Freshfields Bruckhaus Deringer и Natixis, в качестве консультанта компании Cellnex — Herbert Smith Freehills.

Информация о компании Phoenix Tower International

С учетом этих сделок, в собственности и операционном управлении компании PTI, посредством ее дочерних обществ, будет более 18 тыс. телекоммуникационных вышек в Европе, США, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В Европе PTI присутствует в нескольких странах, включая Францию, Италию, Ирландию, Мальту и Кипр.

Компания PTI была основана в 2013 г., чтобы стать ведущим поставщиком оборудования для операторов беспроводной связи на быстрорастущих рынках по всему миру. В число инвесторов PTI входят фонды, управляемые группой Blackstone, и ряд руководителей компании. Штаб-квартира компании находится в г. Бока Ратон (штат Флорида). Более подробная информация представлена на веб-сайте www.phoenixintnl.com.

О компании Cellnex Telecom

В портфеле активов, управляемых компанией Cellnex, более 130 тыс. объектов (включая намеченные к вводу в эксплуатацию в период до 2030 г.) в Испании, Италии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Португалии, Австрии, Дании, Швеции и Польше. Cellnex осуществляет деятельность по четырем основным направлениям: обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры; сети аудиовизуального вещания; сети безопасности и экстренных служб и решения для интеллектуальной городской инфраструктуры и управления услугами. Акции компании имеют листинг на постоянно действующем рынке Мадридской фондовой биржи и включены в индексы IBEX 35 и Euro Stoxx 100. Более подробная информация представлена на веб-сайте www.cellnex.com.

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SOURCE Phoenix Tower International