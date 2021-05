Pininfarina und Corà präsentieren „Miraggio", eine neue Holzbodenkollektion, die Technologie, Natur und Wohlbefinden integriert

Pininfarina Architecture hat für Corà, den größten Vertreiber von Holzprodukten in Italien, eine neue Holzboden-Kollektion „Miraggio" entworfen, die verschiedene Technologien und Materialien zur Herstellung von Parkettböden mit komplexen geometrischen Mustern kombiniert, die von natürlichen Elementen inspiriert sind. Die neue Parkett-Kollektion zielt darauf ab, unserem Zuhause eine weitere Bedeutung zu geben, indem sie es als einen Rückzugsort der Ruhe inmitten einer schnelllebigen Gesellschaft sieht: ein Ort, an dem man sich selbst erholen, sich so wohl wie möglich fühlen und wieder mit der Natur in Verbindung treten kann.