Pininfarina et Corà présentent « Miraggio », une nouvelle collection de parquets qui intègre technologie, nature et bien-être

Pininfarina Architecture a créé pour Corà , le plus grand distributeur de produits en bois en Italie, une nouvelle collection de parquets, « Miraggio » , combinant différentes technologies et matériaux pour la création de parquets aux motifs géométriques complexes inspirés d'éléments naturels. La nouvelle collection Parquet vise à donner encore plus d'importance à nos maisons, en les considérant comme une retraite de calme au milieu d'une société au rythme effréné : un endroit pour se ressourcer, pour se sentir aussi confortable que possible et pour se reconnecter avec la nature.

L'idée derrière la collection était de créer un revêtement de sol continu qui estompe les frontières entre les espaces extérieurs et intérieurs, les unissant ainsi dans un design unique. Cela devient possible grâce à la « contamination » de la surface en bois par des éléments en céramique qui s'adaptent parfaitement à l'usage extérieur. La nouvelle collection permet également de créer des motifs intéressants, de zoner différents espaces grâce aux combinaisons illimitées d'essences de bois et de finitions céramiques.

La nouvelle collection de parquets s'inspire d'ornements naturels qui, à l'instar d'un « mirage », peuvent être vus différemment : comme une surface d'eau, avec les lignes de coupe étincelantes du parquet, ou comme du sable chaud et doux, avec un doux motif créé par le vent. Ce parquet inspiré de la nature crée une sensation de détente, visant à réduire le stress en imitant le sentiment d'être immergé dans la nature.

La collection « Miraggio » permet de marcher pieds nus en toute sécurité grâce à la peinture Corà High Care Paint, un traitement spécial protégeant des ennemis de l'hygiène. Grâce à ses particules d'argent, la peinture spéciale Corà High Care Paint crée une barrière naturelle et durable, neutralisant les micro-organismes qui entrent en contact avec les ions d'argent présents sur la surface du bois.

L'Union des surfaces en céramique et en bois a exigé une solution technique particulière qui est devenue possible grâce au soutien de Laminam. Laminam est l'un des plus grands producteurs de dalles céramiques qui a révolutionné le monde de la production céramique, en créant des surfaces de grand format d'une épaisseur minimale.

Visitez https://pininfarina.it/en/architecture/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1518983/Miraggio_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1518984/Miraggio_2.jpg

