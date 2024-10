Piramal Pharma veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24: „Building Resilience for a Sustainable Tomorrow"

MUMBAI, Indien, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) hat seinen dritten unabhängigen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24 unter dem Motto „Building Resilience Today for a Sustainable Tomorrow" veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet den Ansatz von Piramal Pharma, der sich auf vier wichtige strategische Säulen stützt: Verantwortungsvolle Betriebsabläufe, Krisenfestigkeit des Unternehmens, Kundenorientierung sowie Qualität und Exzellenz. Diese Säulen unterstreichen den Fokus des Unternehmens auf Klimaschutz, Verantwortung in der Lieferkette, Innovation und betriebliche Exzellenz, während gleichzeitig das Wohlergehen der Beschäftigten und der Kommunen, in denen es tätig ist, sichergestellt wird.

PPL hat sich dem Ziel verschrieben, verantwortungsbewusst zu handeln und nachhaltig zu wachsen. Unsere Vision: ein weltweit führendes Unternehmen in der Pharmaindustrie zu werden, das sich durch Nachhaltigkeit, Inklusivität und Ethik auszeichnet. Die umfassende Strategie von PPL integriert Nachhaltigkeitsprinzipien in alle Betriebsabläufe und Entscheidungsprozesse und konzentriert sich auf 12 Schlüsselbereiche und 28 Kernthemen, unterstützt durch über 50 spezifische, zeitlich definierte Ziele. Dieses Framework stellt sicher, dass PPL seine Nachhaltigkeitsverantwortung effektiv wahrnimmt und durch seine gesamte globale Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette positive Veränderungen anstoßen kann.

Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Ltd, erklärt: „Auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit sind wir der Transparenz, der Verantwortlichkeit und der kontinuierlichen Verbesserung unserer Geschäftspraktiken verpflichtet. Unser neuester Nachhaltigkeitsbericht beleuchtet nicht nur die Meilensteine, die wir bereits erreicht haben, sondern auch unsere Fähigkeit, unser Unternehmen an die evolvierenden globalen Standards anzupassen. Durch die Revision unserer Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen und unseres Energieverbrauchs im Geschäftsjahr 2023 haben wir die Datengenauigkeit erheblich verbessert, sodass wir unseren ökologischen Fußabdruck bewerten und überwachen können. Mit Blick auf die Zukunft engagieren wir uns weiterhin für nachhaltiges Wachstum und bekräftigen unser Kernziel „Doing Well and Doing Good", während wir uns gleichzeitig darauf konzentrieren, sinnvolle und messbare Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft zu erreichen."

Die wichtigsten Highlights des Berichts:

Verantwortungsbewusster Betrieb

PPL hat bei seinem Einsatz für eine höhere Energieeffizienz erhebliche Fortschritte erzielt und die Nutzung erneuerbarer Energien um 29 % gesteigert. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, bis zum GJ 2030 die absoluten Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen um 42 % und die Scope-3-Emissionen um 25 % zu reduzieren, mit dem GJ 2022 als Ausgangsbasis und validiert von der Science Based Targets Initiative (SBTi).

An allen Standorten wurden Energieaudits durchgeführt, die Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung durch den Bezug von erneuerbarer Energie (13 %), die Umstellung auf kohlenstoffarme Brennstoffe (21 %) und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (7 %) aufzeigten.

In Indien und in Großbritannien wurden 80 % der nicht gefährlichen Abfälle recycelt. Das Unternehmen pflanzte 2.440 Setzlinge und führte 15 wassersparende Mikroprojekte in Indien durch, wodurch 114.000 Liter Wasser pro Tag eingespart werden.

Krisenfestigkeit des Unternehmens

PPL führte eine nachhaltige Beschaffungspolitik ein und überarbeitete seinen Verhaltenskodex für Lieferanten, um nachhaltige Praktiken in seiner gesamten Lieferkette einzuführen. Zu den Initiativen gehörten die Einführung der Multi-Faktor-Authentifizierung für O365 und verbesserte Datenschutzprotokolle für nordamerikanische Standorte sowie die Durchführung von Scans zur Schwachstellenbewertung und Penetrationstests (VAPT). PPL investiert weiterhin in ein vielfältiges, integratives und zugängliches Arbeitsumfeld. 17,3 % der weltweiten Belegschaft und 72 % der neu eingestellten Beschäftigten sind Frauen.

Durch umfassende Sicherheits- und Gesundheitsprogramme hält PPL die Unfallquote (Lost Time Injury Rate, LTIR) unter 0,2 pro 200.000 Personentage.

PPL führte ein E-Learning-Modul zum Thema Nachhaltigkeit für seine Mitarbeiter ein, und etwa 200 Führungskräfte in Indien nahmen an DIBA-Workshops (Diversity, Inclusion, Belonging, and Accessibility) teil.

Qualität und Exzellenz

Im GJ 2024 schloss PPL 341 regulatorische Inspektionen erfolgreich ab, 44 davon durch die amerikanische FDA. Dabei wurden keine kritischen Beobachtungen protokolliert. Darüber hinaus wurden weltweit fast 1.746 Kundenaudits durchgeführt.

Durch Automatisierung wurde die Effizienz signifikant erhöht: 70 % der sechs wichtigsten KPIs für betriebliche Exzellenz wurden an 11 Standorten automatisiert. Das Unternehmen implementierte 23 neue RPA-Prozesse (Robotic Process Automation), womit sich die Gesamtzahl auf 54 aktive Prozesse erhöht.

Kundenorientierung

PPL erreichte eine Kundenzufriedenheit von 85 % in seinem Geschäftsbereich Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) und 87 % in seinem Geschäftsbereich Consumer Healthcare (CHG). Die Net Promoter Scores (NPS) betrugen 57 bzw. 65 in den# Geschäftsbereichen CDMO und CHG.

Der Nachhaltigkeitsbericht folgt den GRI-Standards und orientiert sich an den Frameworks von SASSB und UNGC. Er bestätigt das Engagement von PPL für ein nachhaltiges Wachstum, eine verantwortungsvolle Kapitalallokation und ein wirkungsvolles Stakeholder Engagement. Weitere Informationen finden Sie in dem vollständigen Bericht unter https://www.piramalpharma.com/sustainability.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 17* globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen, sowie Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und das India Consumer Healthcare Geschäft, ein Unternehmen, das Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine strategische Wachstumsinvestition in Höhe von 20 % von Carlyle Group.

* Enthält eine Fazilität durch Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio

