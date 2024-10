Piramal Pharma publie son rapport sur le développement durable pour l'exercice 2023-24 sous le thème « Building Resilience for a Sustainable Tomorrow » (Construire la résilience pour un avenir durable)

MUMBAI, Inde, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) a publié son troisième rapport annuel indépendant sur le développement durable pour l'exercice 2023-24, sous le thème « Building Resilience Today for a Sustainable Tomorrow » (Construire la résilience aujourd'hui pour un avenir durable). Le rapport met en avant l'approche de Piramal Pharma à travers quatre piliers stratégiques clés : les oérations responsables, la résilience de l'entreprise, le centrage sur le client, et la qualité et l'excellence. Ces piliers soulignent l'importance accordée par l'entreprise à l'action climatique, à la responsabilité de la chaîne d'approvisionnement, à l'innovation et à l'excellence opérationnelle, tout en garantissant le bien-être de ses employés et des communautés qu'elle dessert.

PPL s'engage à « opérer de manière responsable et à croître de manière durable », avec l'ambition de devenir un leader mondial dans le domaine pharmaceutique, en s'appuyant sur la durabilité, l'inclusivité et l'éthique. La stratégie globale de PPL intègre les principes de développement durable dans l'ensemble de ses opérations et décisions, en se concentrant sur 12 domaines clés et 28 sujets matériels, soutenue par plus de 50 objectifs spécifiques assortis de délais. Ce cadre lui permet de gérer efficacement ses responsabilités en matière de développement durable et d'avoir un impact significatif sur l'ensemble de ses activités mondiales et sa chaîne de valeur.

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Ltd, a déclaré : « Alors que nous progressons sur la voie du développement durable, nous sommes profondément attachés à la transparence, à la responsabilité et à l'amélioration continue de nos pratiques commerciales. Notre dernier rapport sur le développement durable ne se contente pas de mettre en évidence les étapes que nous avons franchies, il démontre également notre capacité à nous adapter à l'évolution des normes mondiales. En révisant nos émissions de GES (scope 1 et 2) et notre consommation d'énergie pour l'exercice 2023, nous avons considérablement amélioré la précision des données, nous permettant ainsi d'évaluer et de gérer notre empreinte environnementale. Pour l'avenir, nous restons déterminés à favoriser une croissance durable, à renforcer notre objectif principal, qui vise à « être bons dans notre être et nos actes », tout en nous attachant davantage à réaliser des progrès significatifs et mesurables en vue d'un avenir plus durable ».

Principaux points du rapport :

Fonctionnement responsable

PPL a réalisé des progrès substantiels dans ses efforts d'efficacité énergétique, avec une augmentation de 29 % de la consommation d'énergie renouvelable. L'entreprise s'est engagée à réduire les émissions absolues de GES des champs d'application 1 et 2 de 42 % et les émissions du champ d'application 3 de 25 % d'ici à l'exercice 2030, en prenant l'exercice 2022 comme année de référence, comme validé par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Des audits énergétiques ont été effectués sur tous les sites et ont permis d'identifier des possibilités de réduction des émissions grâce à l'approvisionnement en énergies renouvelables (13 %), à l'utilisation de combustibles à faible teneur en carbone (21 %) et à des mesures d'efficacité énergétique (7 %).

en carbone (21 %) et à des mesures d'efficacité énergétique (7 %). En Inde et au Royaume-Uni, 80 % des déchets non dangereux ont été recyclés. L'entreprise a par ailleurs planté 2 440 jeunes arbres et mis en œuvre 15 microprojets d'économie d'eau en Inde, ce qui a permis d'économiser 114 kilolitres d'eau par jour.

Résilience des entreprises

PPL a mis en place une politique d'approvisionnement durable et a révisé son code de conduite des fournisseurs, garantissant des pratiques durables dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Les initiatives comprenaient le déploiement de l'authentification multifactorielle pour O365 et l'amélioration des protocoles de protection des données pour les sites nord-américains, ainsi que la réalisation d'analyses d'évaluation des vulnérabilités et de tests de pénétration (VAPT). PPL continue d'investir dans un lieu de travail diversifié, inclusif et accessible, les femmes représentant 17,3 % de sa main-d'œuvre mondiale, notamment 72 % des nouvelles embauches sur le campus.

Grâce à des programmes complets de sécurité et de santé, PPL maintient un taux d'accidents avec arrêt de travail ( LTIR ) inférieur à 0,2 pour 200 000 jours-personnes.

LTIR PPL a mis en place un module d'apprentissage en ligne sur le développement durable à l'intention de ses employés, et environ 200 cadres supérieurs en Inde ont participé à des ateliers sur la diversité, l'inclusion, l'appartenance et l'accessibilité ( DIBA ).

Qualité et excellence

Au cours de l'exercice 2024, PPL a mené à bien 341 inspections réglementaires, dont 44 par la FDA américaine, sans recevoir aucune observation critique. En outre, près de 1 746 audits de clients ont été réalisés dans le monde entier.

L'automatisation a été un facteur clé d'efficacité, 70 % des six principaux indicateurs clés de performance opérationnelle étant automatisés sur 11 sites. L'entreprise a introduit 23 nouveaux processus d'automatisation robotisée des processus ( RPA ), ce qui porte le total à 54 processus actifs.

Centrage sur le client

PPL a obtenu un taux de satisfaction de la clientèle de 85 % pour ses activités de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et de 87 % pour ses activités de soins de santé aux consommateurs (CHG). Les taux de recommandation nets (Net Promoter Scores - NPS) étaient de 57 et 65 pour les activités CDMO et CHG, respectivement.

Le rapport sur le développement durable suit les normes GRI et est aligné sur les cadres SASSB et UNGC, soulignant l'engagement de PPL en faveur d'une croissance durable, d'une allocation de capital responsable et d'un engagement significatif des parties prenantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport complet disponible à l'adresse suivante : https://www.piramalpharma.com/sustainability.

À propos de Piramal Pharma Ltd :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635), offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise complexe de génériques hospitaliers, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. PPL détient un investissement stratégique minoritaire au sein de Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part de Carlyle Group.

Pour plus d'informations visitez le site : Piramal Pharma | LinkedIn

*Comprend une installation grâce à un investissement minoritaire dans Yapan Bio.

