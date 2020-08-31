План исследования UL 3300 способствует повышению безопасности бытовых, обслуживающих и обучающих роботов

Первый документ UL, посвященный сертификации бытовых и коммерческих роботов, ориентирован на решение проблем безопасности взаимодействия человека и робототехники

НОРТБРУК (NORTHBROOK), Иллинойс, 31 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- UL, ведущая международная компания отрасли безопасности, обнародовала План исследования в области (OOI) обслуживающей, коммуникационной, информационной, образовательной и развлекательной (SCIEE) робототехники UL 3300. В документе описаны требования к оценке эксплуатационной безопасности роботов с акцентом на разнонаправленную мобильность, опасности возгорания и поражения электрическим током, внешних манипуляциях, классах пользователей и условиях эксплуатации. Поскольку роботы SCIEE ("скай"), как правило, функционируют рядом с людьми, разработчики плана уделяют приоритетное внимание безопасной эксплуатации робототехники в различных сценариях с человеческим присутствием.

"Робототехника и сферы ее применения стремительно развиваются, переходя от промышленного и производственного сегмента к общественной и коммерческой отраслям, а также к бытовым сценариям, где роботы повышают качество жизни простых людей, - прокомментировал старший менеджер подразделения UL Consumer Technology Майкл Сакамото (Michael Sakamoto). - По мере ускорения этой тенденции необходимо выявить и решить дополнительные проблемы безопасности, в том числе связанные с взаимодействием роботов и человека".

Стремительный технологический прогресс обеспечивает плодородную почву для появления нового поколения роботов, способных выполнять различные задачи на открытом пространстве и взаимодействовать с людьми. Роботы нового поколения, уже являющиеся базовыми элементами промышленного и производственного секторов, используются и в нетрадиционных сценариях: продуктовых магазинах, отелях, аэропортах, банках, торговых центрах и общественных местах - например, на тротуарах и в парках. Все чаще роботов можно встретить и в жилых домах. На фоне растущего числа одиноких людей обслуживающие роботы могут стать весьма полезными помощниками в быту. Согласно данным отчета World Robotics 2019, обнародованного Международной федерацией робототехники (МФР), прогнозируемый рост сегмента бытовых и профессиональных сервисных роботов в ближайшие три года превысит 40% (СГТР). COVID-19 дала толчок активному развитию решений для проблем, созданных пандемией, обеспечив рост отрасли с капитализацией в 17,2 млрд долл. США.

Роботы используются для повышения эффективности и продуктивности выполнения текущих задач. С появлением технологических инноваций подобная техника все активнее используется в сфере клиентского обслуживания, обеспечивая дополнительную гибкость и увеличивая стоимость брендов. С ростом интереса к роботам во всех сферах деятельности любой организации - от брендинга и маркетинга до повышения качества обслуживания клиентов, разработки бизнес-стратегий и развертывания передовых ИТ-решений, - основным вопросом, беспокоящим руководство предприятий по всему земному шару, становится безопасное внедрение и эксплуатация робототехники.

"UL 3300 наглядно показывает, как мы справляемся с растущим валом проблем, связанных с бытовыми и коммерческими роботами - активно участвуя в разработке стандартов безопасности робототехники, а также в работе технических комитетов и отраслевых экспертных групп, - отметил г-н Сакамото. - Способствуя быстрому выводу инновационной робототехники на рынок, наши специалисты готовы сотрудничать с производителями робототехнического оборудования и компонентов на самых ранних этапах разработки продукта. Следуя такому подходу, мы помогаем заблаговременно выявить потенциальные проблемы безопасности и избежать задержек на более поздних стадиях производства, влияющих на чистую прибыль и доверие клиентов".

Некоммерческое подразделение стандартизации в составе Underwriters Laboratories уже приступило к разработке консенсусного стандарта с использованием OOI UL3300 в качестве исходного документа. Чтобы присоединиться к технической группе экспертов по стандартизации, обращайтесь к менеджеру программы Underwriters Laboratories Деборе Принс (Deborah Prince). Приобрести копию UL 3300 можно на веб-сайте shopULstandards.com. Для получения дополнительной информации или ценового предложения на услуги оценки и/или сертификации продукта обращайтесь к [email protected].

О компании UL

Компания UL помогает делать мир лучше, применяя научный подход к решению проблем безопасности и экологической устойчивости. Мы повышаем уровень доверия клиентов, обеспечивая безопасное внедрение инновационных продуктов и технологий. Все члены команды UL разделяют стремление делать мир более безопасным. Вся наша деятельность - от независимых исследований и разработки стандартов до тестирования, сертификации и предоставления аналитических или цифровых решений, - направлена на содействие повышению благосостояния человечества. Бизнес, промышленность, правительства, регулятивные органы и общественность доверяют нам в вопросах принятия продуманных решений. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт UL.com. Больше информации о некоммерческой деятельности нашей организации см. на UL.org.

Контактная информация для представителей СМИ:

Стивен Брюстер (Steven Brewster)

UL

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