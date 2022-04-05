Plex упрощает стриминг медиа, предлагая единый доступ ко всем потоковым сервисам
Apr 05, 2022, 09:00 ET
Plex упрощает стриминг медиа, предлагая единый доступ ко всем потоковым сервисам
Plex — единственная медиа-платформа, предлагающая бесплатные развлечения: более 50000 фильмов, сериалов и телепрограмм с возможностью поиска источников стриминга, а также создания персонализированного списка просмотра фильмов и сериалов
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 5 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Любители фильмов и телевидения наконец-то дождались решения проблем в сфере потокового вещания. С сегодняшнего дня, благодаря двум основным обновлениям, глобальная медиа-платформа Plex становится единственным приложением для поиска фильмов или сериалов, представляя собой единое окно для доступа ВСЕХ платных и бесплатных сервисах потокового вещания. Plex — первая и единственная платформа потокового вещания, на которой доступны бесплатные поддерживаемые рекламой фильмы, сериалы и телепрограммы с возможностью поиска фильмов по названию, а также создания персонализированного списка фильмов и сериалов, которые вы планируете посмотреть, независимо от источника вещания.
Благодаря новым функциям больше не нужно переключаться между разными сервисами потокового вещания, так как с Plex все это можно найти в едином простом для навигации окне, которое позволяет вам найти все в одном месте. Согласно опросам, 60% потребителей по всему миру считают процесс переключения между приложениями неудобным, потратив в общей сложности около 600 млн минут на выбор фильмов на бесчисленном количестве платных и бесплатных сервисов потокового вещания. Таким образом, проблемы связанные с потоковым вещанием являются насущными и теперь будут решены Plex.
Откройте для себя Plex: Ищете, что и где посмотреть? Просто «Плексните».
Согласно опросу, проведенному J.D. Power, в настоящее время, один пользователь имеет в среднем от четырех до пяти различных сервисов потокового вещания, а недавнее исследование Horowitz показало, что 49% людей не помнят, какие фильмы на каких платформах они смотрят, в то время как 44% говорят, что им трудно найти что посмотреть. Многие пользователи так и заканчивают вечер, не выбрав фильм.
Новая функция Discovery от Plex делает для потокового вещания то, что Google сделал для Интернета - упрощает огромные потоки контента, позволяя загрузить любой фильм или сериал на https://watch.plex.tv/ и «Плекснуть», то есть найти где его просмотреть. Eсли ваш любимый фильм или сериал транслируется на другой платформе, вы можете запустить его в Plex, что значительно сократит время поиска фильма для просмотра.
Универсальный список к просмотру Plex: как список пожеланий Amazon, только для фильмов и сериалов
Все просто: если вы знаете название фильма, добавьте его в новый Универсальный список просмотра Plex — простой способ планирования просмотров. Больше вам не придется бесконечно пролистывать ленту и выбирать что бы сегодня посмотреть. Кроме того, в универсальном списке просмотра Plex отобразятся недавно добавленные фильмы из других платформ. Так как в универсальном списке к просмотру Plex отображается то, что вы планируете посмотреть, там также будет отображено где это посмотреть, даже если фильм больше не будет доступен в сервисе, на котором он был сохранен. Наша цель заключается в том, чтобы упростить процесс выбора фильмов на сервисах потокового вещания и позволить пользователям быстрее перейти к просмотру.
«На протяжении многих лет нашей целью является создание единой платформы для ваших любимых развлечений и сегодня мы добавили большую часть для решения этой головоломки,— заявил генеральный директор компании Plex Кит Валори (Keith Valory) Во времена, когда новые сервисы потокового вещания, фильмы и сериалы появляются каждый день, пришло время прекратить хаос в медиа индустрии, что мы и планируем сделать с помощью дополнений. Если кратко - мы знаем, что найти, что смотреть - это долгое и трудное решение. И наша цель - упростить вам эту задачу».
Одно окно во все ваши любимые фильмы… и не только
Plex, как место для просмотра всего вашего любимого контента, предлагает множество дополнительных функций:
- Доступ к более чем 50000 бесплатным фильмам, сериалам и телепрограммам от лучших игроков в индустрии развлечений
- Более чем 250 круглосуточных бесплатных каналов с трансляцией в прямом эфире AMC, A+E, Lionsgate, BBC, fuboTV, beIN SPORTS XTRAи многие другие
- Доступ к каналам широкоэфирного вещания через тюнер и антенну и Plex DVR, позволяющий записывать программы
- Транслируйте музыку с помощью TIDAL
- Персональное управление медиатекой ваших видео, фото, музыки и др.
Чтобы составить универсальный список к просмотру, откройте приложение Plex на удобном вам устройстве или посетите сайт https://www.plex.tv для получения подробной информации. Цифровые материалы доступны для просмотра и скачивания по ссылке.
О Plex
Платформа доступна более чем в 180 странах, Plex решает проблему организации потоковой передачи медиа-файлов, что позволяет быстро и легко найти и посмотреть любой фильм или сериал, транслируемый онлайн, выступая в качестве единого окна для ВСЕХ сервисов потокового вещания, включая сервисы, на которые вы уже подписаны. Первая и единственная платформа потокового вещания, предоставляющая доступ к бесплатным развлечениям, включая более 50 тысяч бесплатных фильмов и сериалов, а также сотни бесплатных телевизионных каналов в прямом эфире. Plex установила партнерские отношения с крупнейшими брендами в сфере развлечений, включая Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E, и Crackle. Кроме того, Plex - это единственный сервис потокового вещания, который позволяет пользователям интегрировать их медиа-коллекции. Библиотека бесплатных развлечений от независимых производителей постоянно растет, охватывая почти все жанры, интересы и языки. Компания находится в независимом владении и финансово поддерживается компаниями Intercap и Kleiner Perkins. Более подробная информация представлена на сайте https://plex.tv, также подписывайтесь на нас в Twitter @plex, в Facebook и Instagram.
Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1780251/Plex___Video_Commercial.mp4
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1777342/Plex_Logo.jpg
SOURCE Plex
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