Plex упрощает стриминг медиа, предлагая единый доступ ко всем потоковым сервисам 

Благодаря новым функциям больше не нужно переключаться между разными сервисами потокового вещания, так как с Plex все это можно найти в едином простом для навигации окне, которое позволяет вам найти все в одном месте. Согласно опросам, 60% потребителей по всему миру считают процесс переключения между приложениями неудобным, потратив в общей сложности около 600 млн минут на выбор фильмов на бесчисленном количестве платных и бесплатных сервисов потокового вещания. Таким образом, проблемы связанные с потоковым вещанием являются насущными и теперь будут решены Plex.

Откройте для себя Plex: Ищете, что и где посмотреть? Просто «Плексните».

Согласно опросу, проведенному J.D. Power, в настоящее время, один пользователь имеет в среднем от четырех до пяти различных сервисов потокового вещания, а недавнее исследование Horowitz показало, что 49% людей не помнят, какие фильмы на каких платформах они смотрят, в то время как 44% говорят, что им трудно найти что посмотреть. Многие пользователи так и заканчивают вечер, не выбрав фильм.

Новая функция Discovery от Plex делает для потокового вещания то, что Google сделал для Интернета - упрощает огромные потоки контента, позволяя загрузить любой фильм или сериал на https://watch.plex.tv/ и «Плекснуть», то есть найти где его просмотреть. Eсли ваш любимый фильм или сериал транслируется на другой платформе, вы можете запустить его в Plex, что значительно сократит время поиска фильма для просмотра.

Универсальный список к просмотру Plex: как список пожеланий Amazon, только для фильмов и сериалов

Все просто: если вы знаете название фильма, добавьте его в новый Универсальный список просмотра Plex — простой способ планирования просмотров. Больше вам не придется бесконечно пролистывать ленту и выбирать что бы сегодня посмотреть. Кроме того, в универсальном списке просмотра Plex отобразятся недавно добавленные фильмы из других платформ. Так как в универсальном списке к просмотру Plex отображается то, что вы планируете посмотреть, там также будет отображено где это посмотреть, даже если фильм больше не будет доступен в сервисе, на котором он был сохранен. Наша цель заключается в том, чтобы упростить процесс выбора фильмов на сервисах потокового вещания и позволить пользователям быстрее перейти к просмотру.

«На протяжении многих лет нашей целью является создание единой платформы для ваших любимых развлечений и сегодня мы добавили большую часть для решения этой головоломки,— заявил генеральный директор компании Plex Кит Валори (Keith Valory) Во времена, когда новые сервисы потокового вещания, фильмы и сериалы появляются каждый день, пришло время прекратить хаос в медиа индустрии, что мы и планируем сделать с помощью дополнений. Если кратко - мы знаем, что найти, что смотреть - это долгое и трудное решение. И наша цель - упростить вам эту задачу».

Одно окно во все ваши любимые фильмы… и не только

Plex, как место для просмотра всего вашего любимого контента, предлагает множество дополнительных функций:

Чтобы составить универсальный список к просмотру, откройте приложение Plex на удобном вам устройстве или посетите сайт https://www.plex.tv для получения подробной информации. Цифровые материалы доступны для просмотра и скачивания по ссылке.

О Plex

Платформа доступна более чем в 180 странах, Plex решает проблему организации потоковой передачи медиа-файлов, что позволяет быстро и легко найти и посмотреть любой фильм или сериал, транслируемый онлайн, выступая в качестве единого окна для ВСЕХ сервисов потокового вещания, включая сервисы, на которые вы уже подписаны. Первая и единственная платформа потокового вещания, предоставляющая доступ к бесплатным развлечениям, включая более 50 тысяч бесплатных фильмов и сериалов, а также сотни бесплатных телевизионных каналов в прямом эфире. Plex установила партнерские отношения с крупнейшими брендами в сфере развлечений, включая Paramount, Lionsgate, Metro Goldwyn Mayer (MGM), Sony Pictures Television, Sinclair Broadcast Group, AMC, A+E, и Crackle. Кроме того, Plex - это единственный сервис потокового вещания, который позволяет пользователям интегрировать их медиа-коллекции. Библиотека бесплатных развлечений от независимых производителей постоянно растет, охватывая почти все жанры, интересы и языки. Компания находится в независимом владении и финансово поддерживается компаниями Intercap и Kleiner Perkins. Более подробная информация представлена на сайте https://plex.tv, также подписывайтесь на нас в Twitter @plex, в Facebook и Instagram.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1780251/Plex___Video_Commercial.mp4

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SOURCE Plex