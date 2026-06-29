Plopii bringt nikotinfreie „Focus"-Beutel mit nootropischer Wirkung auf den Markt, deren Wirkstoff Paraxanthin ist

Ein Biotech-Unternehmen aus Brooklyn bringt eine Produktreihe von Nootropika-Beuteln für mehr Konzentration und Energie auf den Markt, deren Wirkstoff Paraxanthin ist – der wichtigste aktive Metabolit von Koffein. Die nikotinfreien Beutel sind in fünf Geschmacksrichtungen erhältlich und bieten eine gesündere Alternative zu Koffein.

BROOKLYN, N.Y., 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Plopii gab heute die Markteinführung seiner „Paraxanthine Focus Pouch"-Beutel bekannt, eines nikotinfreien nootropischen Energieprodukts, das für klare, anhaltende Konzentration und Energie ohne Nervosität sorgt, ohne den bei herkömmlichem Koffein auftretenden Energieabfall.

Jeder Beutel enthält 120 mg Paraxanthin, jene Verbindung, die der Körper beim Abbau von Koffein bildet und die für einen Großteil der kognitiven und energetischen Vorteile von Koffein verantwortlich ist. Durch die direkte Zufuhr von Paraxanthin sorgen die Beutel von Plopii für eine gleichmäßigere Energieversorgung und eine klarere Konzentration bei gleichzeitig milderen Auswirkungen auf den Schlaf, die Angstempfindung und die Toleranzentwicklung.

Die Formel kombiniert Paraxanthin mit 60 mg Alpha-GPC, 60 mg Citicolin und 60 mg L-Theanin – eine Kombination, die darauf ausgelegt ist, die Aufmerksamkeit sowie eine ruhige, konzentrierte Energie über den ganzen Tag hinweg zu fördern.

„Wir haben Plopii auf der Grundlage einer einfachen Idee entwickelt: Paraxanthin kann das Gleiche bewirken wie Koffein, ohne die Nachteile von Koffein", sagte Michael Tolmach, Mitbegründer und Geschäftsführer von Plopii.

Die „Focus Pouches" von Plopii gibt es in fünf Geschmacksrichtungen: Kühle Minze, Wintergrün, tropische Mango, Heidelbeere und Wassermelone.

„Wir haben diese Produkte so entwickelt, dass sie der Art und Weise entsprechen, wie Menschen tatsächlich arbeiten, trainieren und kreativ sind. „Ein sauberer, wiederholbarer Hebevorgang, auf den Sie jederzeit zurückgreifen können, ohne Ihren Tagesablauf umplanen zu müssen", sagte David Alexander, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Plopii.

Die Beutel, die als Alternative zu Nikotinbeuteln und als tägliche Koffeinquelle positioniert sind, sind ab sofort bei Amazon, im TikTok Shop sowie unter, plopii.com und erhältlich.

Über Plopii

Plopii ist ein in Brooklyn ansässiges Wellness- und Biotechnologieunternehmen, das sich auf Paraxanthin, den wichtigsten aktiven Metaboliten von Koffein, konzentriert. Das Unternehmen entwickelt Konsumgüter sowie eine pharmazeutische Produktpipeline, die auf dem einzigartigen Profil von Paraxanthin basiert. Besuchen Sie, plopii.com und.

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