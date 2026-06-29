Plopii lance des sachets « Focus » nootropiques sans nicotine, à base de paraxanthine

Une entreprise de biotechnologie de Brooklyn lance une gamme de sachets nootropiques destinés à améliorer la concentration et l'énergie, à base de paraxanthine, le principal métabolite actif de la caféine. Ces sachets sans nicotine sont disponibles en cinq saveurs et constituent une alternative plus saine à la caféine.

BROOKLYN, N.Y., 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Plopii a annoncé aujourd'hui le lancement de ses sachets « Paraxanthine Focus », des sachets énergisants nootropiques sans nicotine conçus pour offrir une concentration pure et durable ainsi qu'une énergie sans nervosité, sans le coup de barre associé à la caféine traditionnelle.

Chaque sachet contient 120 mg de paraxanthine, le composé que l'organisme produit lors de la dégradation de la caféine, et la molécule à l'origine d'une grande partie des bienfaits cognitifs et énergétiques de la caféine. Grâce à l'apport direct de paraxanthine, les sachets Plopii sont conçus pour offrir un apport énergétique plus régulier et une concentration plus nette, tout en présentant un profil d'action plus doux en matière de sommeil, d'anxiété et de tolérance.

Cette formule associe la paraxanthine à 60 mg d'Alpha-GPC, 60 mg de citicoline et 60 mg de L-théanine, une combinaison conçue pour favoriser la concentration et procurer une énergie sereine et ciblée tout au long de la journée.

« Nous avons créé Plopii à partir d'une idée simple : la paraxanthine peut avoir les mêmes effets que la caféine, sans les inconvénients de cette dernière », a déclaré Michael Tolmach, cofondateur et directeur général de Plopii.

Les sachets « Focus » de Plopii sont disponibles en cinq saveurs : Menthe fraîche, gaulthérie, mangue tropicale, myrtille et pastèque.

« Nous les avons conçus pour s'adapter à la manière dont les gens travaillent, s'entraînent et créent au quotidien. Un service simple et fiable auquel vous pouvez recourir à tout moment, sans avoir à revoir votre emploi du temps », a déclaré David Alexander, cofondateur et directeur des opérations de Plopii.

Présentés comme une alternative aux sachets de nicotine et à la caféine au quotidien, ces sachets sont désormais disponibles sur Amazon, TikTok Shop, ainsi que sur les sites, plopii.com et.

À propos de Plopii

Plopii est une entreprise spécialisée dans le bien-être et les biotechnologies, basée à Brooklyn, qui se consacre à la paraxanthine, le principal métabolite actif de la caféine. La société développe des produits grand public ainsi qu'un portefeuille de produits pharmaceutiques s'appuyant sur le profil différencié de la paraxanthine. Rendez-vous sur, plopii.com et.

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