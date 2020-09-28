По мнению Всемирной федерации сердца, COVID-19 создал «идеальный шторм» для заболеваний сердца

ЖЕНЕВА, 28 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- По случаю Всемирного дня сердца Всемирная федерация сердца (WHF) предупреждает, что COVID-19 создает «идеальный шторм» для здоровья сердца. Этому способствуют три основных фактора. Во-первых, пациенты, зараженные вирусом COVID-19 и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, входят в число людей, подверженных максимальному риску смерти и серьезных осложнений. Во-вторых, заражение вирусной инфекцией может негативно отражаться на сердце даже у людей, не имеющих хронических заболеваний. И наконец, опасение заразиться вирусом привело к резкому сокращению числа посещений больниц пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целях получения плановой и неотложной медицинской помощи.

Целью WHF является объединение мирового сообщества специалистов здравоохранения для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, от которых ежегодно погибают 17,9 млн человек. Федерация призывает всех «прислушаться к голосу сердца», чтобы сделать лучший выбор для всего общества, своих близких и самих себя.

Президент WHF, профессор Карен Слива (Karen Sliwa) заявил следующее: «В эти трудные времена мы должны уделять особое внимание тем, кто подвергается повышенному риску осложнений от COVID-19, и лучше понимать, как этот вирус воздействует на сердца здоровых в других отношениях людей. COVID-19 произвел идеальный шторм, при котором люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, испытывают плохое самочувствие, а люди, находящиеся в группе риска, не обращаются за лечением, которое необходимо им для поддержания своего сердца в здоровом состоянии. Сердце и вся сосудистая система находятся в опасности, и мы должны действовать прямо сейчас. Сегодня у нас есть уникальная возможность объединиться, задействовать свои навыки и действовать, повинуясь зову своего сердца».

Сердечно-сосудистые заболевания могут быть вызваны множеством причин: курением, диабетом, высоким кровяным давлением, ожирением и загрязнением воздуха. Для борьбы с этими явлениями Всемирная федерация сердца призывает к изменению поведения не только отдельных людей, но и общества в целом. С учетом того, что в основе работы WHF лежит принцип равенства и справедливости, совершенно необходимо обеспечить физическую и финансовую доступность здравоохранения, здорового питания и здорового образа жизни для всех людей. Примерами таких решений для органов власти и населения является регулирование оборота вредных для здоровья продуктов с одновременным созданием среды, благоприятной для здоровья человека. Учитывая сложившуюся ситуацию, Всемирная федерация сердца также призывает к стимулированию и принятию безотлагательных защитных мер в отношении медицинских учреждений, работающих на «переднем крае».

Всемирная федерация сердца приступила к глобальному исследованию взаимного влияния сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19 для более глубокого понимания результатов вмешательства и факторов риска для госпитализированных пациентов с COVID-19.

Кроме того, она начинает серию дискуссий, нацеленных на поиск возможностей обусловить поведенческие и социальные изменения, способные победить сердечно-сосудистые заболевания. Примите участие в первой дискуссии 29 сентября в 15:00 CET.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу http://worldheartday.org

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SOURCE World Heart Federation