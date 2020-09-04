Почему память о японской агрессии живет в сердцах китайского народа

В этот четверг (3 сентября) глава КНР, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин отметил годовщину со дня окончания войны посещением мемориального музея в пригороде Пекина.

После торжественной минуты молчания генсек вместе с другими членами ЦК КПК возложили венки в память о павших героях.

В тот же день выступая на симпозиуме в присутствии ветеранов, переживших войну, Си Цзиньпин высоко оценил великий дух китайского народа его патриотизм и героизм в стремлении к возрождению нации .

По его словам, китайский народ единым фронтом выступил против агрессора и победил в этой войне, именно благодаря собственному героизму и стойкости. Эти отличительные черты нации трудно переоценить и сегодня: они помогают китайцам преодолевать все трудности и препятствия на пути к всеобщему возрождению.

Пандемия COVID-19 привела к резкому ухудшению и без того достаточно напряженных отношений между КНР и США .

Несмотря на оперативные и эффективные меры по сдерживанию эпидемии в Китае, американские власти неоднократно обвиняли руководство КНР в появлении и распространении коронавируса. В последние месяцы правительство США нарастило градус нападок на КПК, называя КНР "глобальной угрозой и врагом".

Под руководством Коммунистической партии, китайский народ не только победил в войне против японского фашизма, но и достиг заметных успехов в вопросах социально-экономического развития.

Политика реформ и открытости позволила КНР полностью перестроить собственную экономическую систему, урбанизировать общество и повысить стандарты жизни. Сегодня Китай может похвалиться второй по величине экономикой в мире, уступая лишь США. А к концу текущего года власти страны намереваются полностью решить проблему бедности.

По утверждению главы государства, чтобы преуспеть в вопросах возрождения нации, Китаю следует твердо следовать взятому партией курсу на создание социализма с китайской спецификой, придерживаясь человекоцентристского подхода и стремясь к мирному развитию.

«Китайский народ никогда не примирится с любыми попытками исказить историю КПК и бросить тень на заслуги партии перед нацией, - заявил Си Цзиньпин. -

Мы дадим решительный отпор любой силе, намеревающейся сбить нас с пути социализма с китайским «лицом» или обесценить достигнутый нами прогресс. Ни одной силе никогда не удастся вбить клин между партией и нашим народом».

Председатель КНР решительно отверг любые попытки внешних сил запугать или подчинить Китай своей воле, а также воспрепятствовать процессу мирного общения между китайским народом и другими нациями.

Малоизвестные факты о масштабах войны в Китае

Человечеству важно помнить об ужасах Второй мировой войны, однако при этом нельзя забывать и о трагедии и последствиях войны китайского народа против японских агрессоров.

Война сопротивления с 1931 по 1945 гг. не обошла стороной ни одну китайскую семью.

Китай стал главным плацдармом в борьбе против японских фашистов. Перед началом военных действий в Тихом океане (1941-1943 гг.) 80-94 процента войск Японии дислоцировались в Китае, а после 1941 года свыше 50 процентов японских военнослужащих участвовали в агрессии против китайского народа.

К моменту капитуляции Японской империи на территории Поднебесной находилось 1,86 млн японских войск, или 52 процента всего личного состава вооруженных сил, задействованных за рубежом.

В ходе войны на территории Китая погибли 1,5 млн японских солдат. Потери среди китайской армии и гражданского населения составили 35 млн человек, или 8 процентов всего населения страны по состоянию на 1928 год.

Прямой экономический ущерб Китая от этой войны превысил 100 млрд дол. США, а непрямые потери составили еще 500 млрд долл. США (по ценам 1937 года).

Шанс задуматься

За последние десятилетия китайско-японские отношения пережили множество взлетов и падений.

В ходе июньской встречи в Осаке руководству двух стран удалось достичь консенсуса по 10 вопросам совместного развития двусторонних отношений. Си Цзиньпин дал свое принципиальное согласие посетить Японию с государственным визитом, однако этим планам помешала пандемия COVID-19. Потепление в двусторонних отношениях открывает новую главу в истории Дальнего Востока.

Как отметил Си Цзиньпин, размышляя о трагедиях войны, Китай и Япония - близкие соседи, и долгосрочные мирные отношения между ними не только приносят пользу обеим нациям, но и способствуют стабильности в Азии и на мировой арене в целом.

По его словам, правильная оценка преступлений японских фашистов и захватнической агрессии Японской империи обеспечивает важный политический фундамент для формирования и развития японско-китайских взаимоотношений.

Обеим странам следует проанализировать историю и стремиться к миру и дружбе между народами.

Исходная статья:

https://news.cgtn.com/news/2020-09-03/Xi-delivers-speech-at-symposium-to-mark-WWII-victory-anniversary-Tud3lrn8Y0/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=e48L1K4Kgf0

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=GEAO3ONZLJY

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248744/infographic_one.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1248745/infographic_two.jpg

SOURCE CGTN