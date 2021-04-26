Подтверждение президентом Байденом геноцида армян показывает Америку с ее лучшей стороны

ВАШИНГТОН, 26 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- По случаю 106-й годовщины геноцида армян президент США Джо Байден официально подтвердил, что массовое убийство полутора миллионов армян руками властей Османской империи в период с 1915 по 1923 годы являлось актом геноцида. По сообщению Армянской ассамблеи Америки (далее «Ассамблея»), это заявление знаменует собой переломный момент в истории США, подтверждая неизменность политики государства с момента принятия в 1948 году Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, что отражено в записке по делу, представленной США в Международный Суд. Кроме того, это свидетельствует о категорическом неприятии длящейся десятилетиями и щедро финансируемой кампании турецкого правительства по отрицанию геноцида и ключевом моменте в области прав человека.

Обнародовав свое заявление в День памяти жертв геноцида армян 24 апреля, президент Байден почтил символическую дату начала геноцида, когда лидеры армянской общины в Османской империи были арестованы, брошены в тюрьмы и ликвидированы. Геноцид армян признан тридцатью странами и 49 штатами США. Предполагается, что сегодняшние действия США создадут для других стран возможность последовать их примеру, а также возможность для Турции примириться со своим прошлым.

В результате этого признания со стороны исполнительной ветви власти в настоящее время факт геноцида армян официально подтвержден всеми тремя ветвями власти в США: в октябре 2019 года соответствующая резолюция была принята 405 голосами против 11 в Палате представителей и единогласно одобрена Сенатом в декабре того же года.

Президент Байден остался верным своей позиции относительно признания геноцида армян, документальные свидетельства которой имеются уже на протяжении 30 лет — с того момента, когда он начинал свою работу в качестве сенатора от штата Делавэр, вплоть до своей президентской кампании 2020 года, когда он пообещал: «Джо Байден признает геноцид армян и сделает всеобщие права человека одним из главных приоритетов своей администрации, с тем чтобы такая трагедия никогда не повторилась снова». Будучи сенатором, Баден был одним из наиболее сознательных и последовательных сторонников использования термина «геноцид армян». Его председательство в Юридическом комитете во время прохождения соответствующего законопроекта в 1989 году было историческим по своему результату и отражало уровень его владения историческими фактами.

Посол США в Османской империи Генри Моргентау (Henry Morgenthau) в своем докладе Государственному департаменту США и Белому дому в июле 1915 года сообщил, что «в настоящее время проводится кампания, направленная на массовое истребление людей по расовому признаку под предлогом ответных действий против мятежа». Посол Моргентау, служивший в этой должности с 1913 по 1916 год, призвал правительство США и гуманитарные организации остановить геноцид и направить гуманитарную помощь выжившим и беженцам.

Телеграммы посла Моргентау, вместе со свидетельскими показаниями американских консулов, миссионеров и бизнесменов, являются частью документальных материалов объемом более 30 тысяч страниц, свидетельствующих о геноциде армян, а также их героической борьбе за спасение жизней. Благодаря его усилиям был сформирован Американский комитет помощи Ближнему Востоку, которому удалось собрать более 2,5 млрд долларов в современном исчислении для оказания помощи людям, пережившим первый геноцид двадцатого столетия.

Тогдашний президент Теодор Рузвельт заявил, что зверские преступления, совершенные «турками в отношении армян», были «настолько чудовищны, что им трудно дать название…народа, пережившего убийство своих маленьких детей и насилие над женщинами». В одном из писем Кливленду Доджу (Cleveland Dodge), руководившему учрежденной Конгрессом США негосударственной организацией «Американский комитет помощи Ближнему Востоку» со штаб-квартирой в Нью-Йорке, президент Рузвельт также отметил, что «это было величайшим военным преступлением, и бездействие в отношении Турции является потворствованием ей…»

Первым президентом США, использовавшим слово «геноцид» для описания зверств в отношении армян, был Рональд Рейган, который в своем выступлении в память о жертвах Холокоста 22 апреля 1981 года заявил: «Уроки Холокоста, подобно предшествовавшему ему геноциду армян и последовавшему за ним геноциду камбоджийцев, равно как и многие другие подобные гонения на многие другие народы, забвению не подлежат». Проявив мужество, президент Байден озвучил то, что всегда знали его предшественники на протяжении последних 100 лет.

«Ассамблея, все армяне и наши друзья по всему миру глубоко признательны президенту Байдену за это подтверждение геноцида армян в честь его жертв, переживших его людей и принципа всеобщих прав человека во всем мире, — заявили сопредседатели Ассамблеи Ван Крикорян (Van Krikorian) и Энтони Барсамян (Anthony Barsamian). — Нам посчастливилось получить помощь от многочисленных именитых и не столь именитых, но героических личностей, активно выступавших за осведомленность о геноциде, распространение знаний о нем его и предотвращение в будущем. Мы сожалеем о том, что не все из них сегодня с нами, но мы знаем, что они, как и все люди, искренне приверженные правам человека, испытывают гордость за президента Байдена и сегодняшнее историческое заявление».

﻿«Заявление президента Байдена воздает должное памяти жертв геноцида армян и их родственникам»,— добавила президент Ассамблеи Кэролин Мугар (Carolyn Mugar).

В своем письме в адрес Ассамблеи в сентябре 2019 года президент Байден заявил: «Соединенные Штаты должны раз и навсегда подтвердить нашу позицию в отношении геноцида армян... Мы ни в коем случае не должны забывать или умалчивать об этой ужасной и планомерной кампании массового истребления людей, которая привела к гибели полутора миллионов армянских мужчин, женщин и детей и массовой депортации двух миллионов армян из их родных мест. Если мы не будем в полной мере признавать геноцид, вспоминать его и рассказывать о нем нашим детям, то слова «никогда впредь» утратят свое значение. Факты должны быть столь же ясными и убедительными для будущих поколений, как и для тех, чьи воспоминания омрачены этой трагедией. Забвение или непризнание факта геноцида лишь открывает путь к будущим массовым злодеяниям».

«Подтверждение геноцида армян президентом Байденом знаменует собой важную веху в истории защиты прав человека, — заявил исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардауни (Bryan Ardouny). — Решительно выступив против столетнего отрицания, президент Байден наметил новый курс. Подтверждение геноцида армян укрепляет доверие к Америке и вновь подтверждает приверженность Соединенных Штатов делу предотвращения геноцида во всем мире».

Армянская ассамблея Америки, созданная в 1972 году и расположенная в Вашингтоне, является крупнейшей общенациональной организацией, способствующей пониманию и осознанию проблем армянского народа широкой общественностью. Ассамблея является внепартийной членской организацией, освобожденной от налогообложения согласно ст. 501(c)(3) Налогового кодекса США.

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SOURCE Armenian Assembly of America