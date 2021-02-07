Пользователи AppGallery получили возможность играть в Save Eddy Smile одними из первых в мире

Геймеры должны пройти более 120 остросюжетных испытаний, чтобы освободить Эдди и его друзей от злодея Рори, но для начала получить возможности для проведения различных атак. Обязательным условием является наличие стратегии и планирование: в игре имеются восемь типов бомб, которые могут взрываться на различных уровнях и уничтожать поднимающиеся блоки в запутанном мире туннелей.

Решение головоломок позволяет игрокам повышать свой ранг, атакуя Рори с каждым пройденным уровнем и набирая все больше энергии, скорости, магнетизма и улучшая параметры магнита. Геймеры, которым предстоит разблокировать более 60 магнитов и найти таинственный скрытый уровень, могут часами наслаждаться захватывающей игрой.

«Компания Fineallday Games рада сотрудничеству с AppGallery и с удовольствием предлагает игрокам с устройствами Huawei доступ к нашей долгожданной игре Save Eddy Smile, — говорит Доминик Ларо (Dominick Lareau). — Наша цель — создавать не только визуально привлекательные, но и оригинальные игры с воплощением новых идей. Мы разделяем воодушевление и энтузиазм игроков с устройствами Huawei и в перспективе планируем предлагать и другие увлекательные игры через AppGallery».

Эта игра приглашает игроков со всего мира воспользоваться преимуществами стимулирующей игровой атмосферы, которая побуждает участников повысить свой ранг, одолеть Рори и найти таинственный скрытый уровень. Игра предлагается в магазине приложений AppGallery на 12 различных языках мира1 и доступна для загрузки с 29 января 2021 года.

Huawei обеспечивает технологическую поддержку партнеров

Партнерские отношения с компанией Huawei развивались идеально для Fineallday. Ее специалисты обеспечивали прочную оперативную поддержку запуска игры Save Eddy Smile, интегрированной с инновационной экосистемой HMS Core компании Huawei.

«Специалисты Huawei оказывали высококачественную техническую поддержку в процессе интеграции, — добавляет Доминик Ларо. — Взаимодействие было превосходным, и они обеспечивали четкое руководство и обратную связь, которые помогли нам быстро преодолеть все технические проблемы».

Игра Save Eddy Smile доступна для бесплатной загрузки через AppGallery с 29 января 2021 года.

Информация об AppGallery — одном из 3 крупнейших магазинов приложений во всем мире

Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на свою платформу. Это позволяет AppGallery оставаться открытой и инновационной платформой распространения приложений, доступной для всех и каждого.

AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.

Информация о компании Fineallday Games

Fineallday Games — независимая студия в Квебеке (Канада), целью которой является создание оригинальных и увлекательных игр и контента на высоком художественном уровне. Компания Fineallday, основанная Домиником Ларо при содействии его партнера Самуэля Архамбо (Samuel Archambault), выпустила несколько успешных игр, нацеленных на создание возможностей для развлечения и мотивации игроков.

https://www.fineallday.com/games

1 Игра Save Eddy Smiles вышла в свет на 12 языках: английском, китайском, французском, испанском, итальянском, португальском, русском, хинди, японском, корейском, немецком и арабском.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1429861/AppGallery_Save_Eddy_Smile.jpg

SOURCE AppGallery