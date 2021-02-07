Пользователи AppGallery получили возможность играть в Save Eddy Smile одними из первых в мире
Feb 07, 2021, 22:29 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 8 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Пользователи AppGallery входят в число первых игроков с устройствами на базе Android, повсеместно получивших долгожданную возможность играть в уникальную тактическую игру-головоломку Save Eddy Smile, выпущенную компанией Fineallday Games 29 января 2021 года.
Геймеры должны пройти более 120 остросюжетных испытаний, чтобы освободить Эдди и его друзей от злодея Рори, но для начала получить возможности для проведения различных атак. Обязательным условием является наличие стратегии и планирование: в игре имеются восемь типов бомб, которые могут взрываться на различных уровнях и уничтожать поднимающиеся блоки в запутанном мире туннелей.
Решение головоломок позволяет игрокам повышать свой ранг, атакуя Рори с каждым пройденным уровнем и набирая все больше энергии, скорости, магнетизма и улучшая параметры магнита. Геймеры, которым предстоит разблокировать более 60 магнитов и найти таинственный скрытый уровень, могут часами наслаждаться захватывающей игрой.
«Компания Fineallday Games рада сотрудничеству с AppGallery и с удовольствием предлагает игрокам с устройствами Huawei доступ к нашей долгожданной игре Save Eddy Smile, — говорит Доминик Ларо (Dominick Lareau). — Наша цель — создавать не только визуально привлекательные, но и оригинальные игры с воплощением новых идей. Мы разделяем воодушевление и энтузиазм игроков с устройствами Huawei и в перспективе планируем предлагать и другие увлекательные игры через AppGallery».
Эта игра приглашает игроков со всего мира воспользоваться преимуществами стимулирующей игровой атмосферы, которая побуждает участников повысить свой ранг, одолеть Рори и найти таинственный скрытый уровень. Игра предлагается в магазине приложений AppGallery на 12 различных языках мира1 и доступна для загрузки с 29 января 2021 года.
Huawei обеспечивает технологическую поддержку партнеров
Партнерские отношения с компанией Huawei развивались идеально для Fineallday. Ее специалисты обеспечивали прочную оперативную поддержку запуска игры Save Eddy Smile, интегрированной с инновационной экосистемой HMS Core компании Huawei.
«Специалисты Huawei оказывали высококачественную техническую поддержку в процессе интеграции, — добавляет Доминик Ларо. — Взаимодействие было превосходным, и они обеспечивали четкое руководство и обратную связь, которые помогли нам быстро преодолеть все технические проблемы».
Игра Save Eddy Smile доступна для бесплатной загрузки через AppGallery с 29 января 2021 года.
Информация об AppGallery — одном из 3 крупнейших магазинов приложений во всем мире
Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на свою платформу. Это позволяет AppGallery оставаться открытой и инновационной платформой распространения приложений, доступной для всех и каждого.
AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.
Информация о компании Fineallday Games
Fineallday Games — независимая студия в Квебеке (Канада), целью которой является создание оригинальных и увлекательных игр и контента на высоком художественном уровне. Компания Fineallday, основанная Домиником Ларо при содействии его партнера Самуэля Архамбо (Samuel Archambault), выпустила несколько успешных игр, нацеленных на создание возможностей для развлечения и мотивации игроков.
https://www.fineallday.com/games
1 Игра Save Eddy Smiles вышла в свет на 12 языках: английском, китайском, французском, испанском, итальянском, португальском, русском, хинди, японском, корейском, немецком и арабском.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1429861/AppGallery_Save_Eddy_Smile.jpg
SOURCE AppGallery