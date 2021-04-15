Polte совместно с Deutsche Telekom будет внедрять технологию позиционирования ресурсов IoT

Компания Polte является лидером в области позиционирования через сотовые сети 4G/5G, обеспечивая наиболее точное и безопасное предоставление информации о местоположении подключенных устройств в закрытых помещениях и на открытом воздухе по всему миру. Polte обеспечивает глобальную видимость с существенно большей точностью по сравнению с Cell ID, просто используя возможности существующих сотовых сетей и облачных вычислений. Благодаря простоте API, предлагаемого компанией Polte, клиенты смогут избежать расходов и сложностей, связанных с развертыванием дополнительного оборудования, точек доступа или маяков, что обеспечит им быструю окупаемость капиталовложений. Используя революционный подход и снижая сложность вычислений «от периферии до облака», Polte обеспечивает как продление срока службы батарей подключенных устройств сотовой связи, так и защиту конфиденциальности данных об их местоположении.

Ранее компания DT заявляла о включении Polte в качестве партнера по разработке комплексных решений в свою экосистему IoT Solution Optimizer, предназначенную для компаний, желающих экономично внедрять надежные решения в сфере мобильного Интернета вещей, от отслеживания ресурсов до сервисов умных городов.

«Компания DT рада сотрудничеству с Polte в освоении своих передовых и лучших в отрасли возможностей позиционирования при работе с клиентами, требующими повсеместной видимости ресурсов, без необходимости наращивания инфраструктуры», — заявил руководитель отдела новых технологий доступа компании Deutsche Telekom IoT Йенс Олейяк (Jens Olejak).

Реализацию экспериментальных проектов предполагается начать в сетях Cat-M (LTE-M) и NB-IoT в Германии в апреле 2021 года с поэтапным подходом к освоению всей территории Европы. Сроки коммерциализации будут зависеть от результатов данного этапа коммерческого обоснования.

«Polte обеспечивает на порядок более высокую точность по сравнению с конкурирующими технологиями сотового позиционирования, в частности Cell ID, — сообщил глава компании Polte Эд Чао (Ed Chao). — Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с DT для распространения этих преимуществ с точки зрения затрат, мощности и безопасности на клиентов по всему миру, а также для содействия другим компаниям в получении ценной информации о местоположении объектов как внутри, так и вне помещений».

Информация о компании Polte Corporation:

Компания Polte, внедряющая новейшую технологию облачного позиционирования через сотовые сети (Cloud Location over Cellular / C-LoC), предоставляет принципиально новые и экономичные решения для позиционирования объектов Интернета вещей в закрытых помещениях и на открытом воздухе, обеспечивающие компаниям несравненную видимость всех важных ресурсов в режиме реального времени. Используя сигналы глобальных сотовых сетей 4G и 5G, Polte преобразует все возможности по отслеживанию ресурсов, обеспечивая повышенную доступность и ускоренную окупаемость капиталовложений для компаний, занимающихся передвижением продукции, логистикой, производством, а также работающих в широком спектре других секторов. Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу: www.polte.com. Чтобы оставаться в курсе всех событий, связанных с компанией Polte, следите за нашими новостями в социальных сетях Twitter, Facebook и LinkedIn.

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