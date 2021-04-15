Polte совместно с Deutsche Telekom будет внедрять технологию позиционирования ресурсов IoT

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Polte

Apr 15, 2021, 10:42 ET

Polte объявляет о сотрудничестве с Deutsche Telekom для внедрения технологии массового позиционирования объектов Интернета вещей

Компания Polte успешно завершила начальные полевые испытания и приступает к сотрудничеству с Deutsche Telekom (DT), планируя начать реализацию утвержденных экспериментальных проектов совместно со своими клиентами по всей Европе.

ДАЛЛАС и БОНН (Германия), 15 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Polte, внедряющая новую технологию облачного позиционирования через сотовые сети (Cloud Location over Cellular / C-LoC), объявляет о сотрудничестве с крупнейшей в Европе телекоммуникационной компанией Deutsche Telekom (DT) в реализации крупномасштабных экспериментальных проектов Polte Location API. Целью DT является использование запатентованной технологии Polte для повышения точности сотового позиционирования и улучшения качества обслуживания пользователей в разных странах с помощью отслеживания ресурсов. В настоящее время данный проект находится в стадии коммерческого обоснования, реализуемой на экспериментальной основе с участием нескольких крупных клиентов DT в сфере Интернета вещей, которым требуется повсеместная видимость ресурсов. Более подробная информация о том, как Polte и DT радикально меняют принципы позиционирования объектов, а также о порядке участия в пилотной программе представлена на странице по адресу: https://iotcreators.com/en/iot-location-api/.

Polte is the leader in 4G/5G cellular location, providing the most accurate and secure indoor to outdoor location insights for connected devices globally. Polte creates global visibility with significantly more accuracy than Cell ID, simply leveraging existing cellular networks and cloud computing.

Компания Polte является лидером в области позиционирования через сотовые сети 4G/5G, обеспечивая наиболее точное и безопасное предоставление информации о местоположении подключенных устройств в закрытых помещениях и на открытом воздухе по всему миру. Polte обеспечивает глобальную видимость с существенно большей точностью по сравнению с Cell ID, просто используя возможности существующих сотовых сетей и облачных вычислений. Благодаря простоте API, предлагаемого компанией Polte, клиенты смогут избежать расходов и сложностей, связанных с развертыванием дополнительного оборудования, точек доступа или маяков, что обеспечит им быструю окупаемость капиталовложений. Используя революционный подход и снижая сложность вычислений «от периферии до облака», Polte обеспечивает как продление срока службы батарей подключенных устройств сотовой связи, так и защиту конфиденциальности данных об их местоположении.  

Ранее компания DT заявляла о включении Polte в качестве партнера по разработке комплексных решений в свою экосистему IoT Solution Optimizer, предназначенную для компаний, желающих экономично внедрять надежные решения в сфере мобильного Интернета вещей, от отслеживания ресурсов до сервисов умных городов.

«Компания DT рада сотрудничеству с Polte в освоении своих передовых и лучших в отрасли возможностей позиционирования при работе с клиентами, требующими повсеместной видимости ресурсов, без необходимости наращивания инфраструктуры», — заявил руководитель отдела новых технологий доступа компании Deutsche Telekom IoT Йенс Олейяк (Jens Olejak).

Реализацию экспериментальных проектов предполагается начать в сетях Cat-M (LTE-M) и NB-IoT в Германии в апреле 2021 года с поэтапным подходом к освоению всей территории Европы. Сроки коммерциализации будут зависеть от результатов данного этапа коммерческого обоснования.

«Polte обеспечивает на порядок более высокую точность по сравнению с конкурирующими технологиями сотового позиционирования, в частности Cell ID, — сообщил глава компании Polte Эд Чао (Ed Chao). — Мы с нетерпением ожидаем начала совместной работы с DT для распространения этих преимуществ с точки зрения затрат, мощности и безопасности на клиентов по всему миру, а также для содействия другим компаниям в получении ценной информации о местоположении объектов как внутри, так и вне помещений».

Информация о компании Polte Corporation: 

Компания Polte, внедряющая новейшую технологию облачного позиционирования через сотовые сети (Cloud Location over Cellular / C-LoC), предоставляет принципиально новые и экономичные решения для позиционирования объектов Интернета вещей в закрытых помещениях и на открытом воздухе, обеспечивающие компаниям несравненную видимость всех важных ресурсов в режиме реального времени. Используя сигналы глобальных сотовых сетей 4G и 5G, Polte преобразует все возможности по отслеживанию ресурсов, обеспечивая повышенную доступность и ускоренную окупаемость капиталовложений для компаний, занимающихся передвижением продукции, логистикой, производством, а также работающих в широком спектре других секторов. Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу: www.polte.com. Чтобы оставаться в курсе всех событий, связанных с компанией Polte, следите за нашими новостями в социальных сетях Twitter, Facebook и LinkedIn

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