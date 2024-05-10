Polyhedra Netwok, Google Cloud Tarafından Etkinleştirilen Proof Cloud ile ZK Kanıtlarını Ölçeklendiriyor

SİNGAPUR, 10 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Yeni nesil güvenli ve ölçeklenebilir sıfır bilgi (ZK) kanıt altyapısına öncülük eden Polyhedra Network ("Polyhedra"), hem Web3 hem de Web2 ortamlarında ZK teknolojilerine yönelik artan talebi karşılamak için Google Cloud ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği, Polyhedra'nın Google Cloud tarafından sağlanan ZK-as-a-service aracılığıyla artık dünya çapındaki geliştiricilerin erişimine açık olan son teknoloji araştırmalarını ve tescilli algoritmalarını desteklemektedir. Polyhedra'nın belirli kanıtları geniş ölçekte verimli bir şekilde yürütmek için titizlikle optimize edilen özelleştirilmiş algoritması, Google Cloud'un yüksek düzeyde optimize edilmiş altyapısıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak ZK kanıtlarını kullanan geliştiriciler için benzersiz performans ve güvenilirlik sağlar.

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Proof Cloud, sıfır bilgi kanıtları oluşturma sürecini kolaylaştıran ve geliştiricilerin Polyhedra'nın yenilikçi sıfır bilgi kanıtlarını kullanmasına ve kodu doğrudan Google Cloud altyapısında yürütmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir hizmettir. Polyhedra Network'ün Proof Cloud'u bugüne kadar 40 milyondan fazla ZK kanıt oluşturma görevine hizmet etti ve zkBridge ve ZK Oracles gibi çok çeşitli ZK altyapı uygulamalarını destekliyor. Bu ortaklık, Polyhedra Network'ün sıfır bilgi ürün teklifini, birlikte çalışabilirliğin ötesinde, sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan daha genelleştirilmiş uygulamalara genişletmek için üstlendiği en son girişimdir.

"Google Cloud ile entegrasyon, sıfır bilgi kanıtı hizmetlerini herkes için erişilebilir hale getirmenin ilk adımıdır. Sıfır bilgi kanıtları, günümüz bilgi işlem süreçlerinde mevcut olan veri geçerliliği ve ölçeklenebilir hesaplama sorunlarına yenilikçi bir çözüm sunuyor. Proof Cloud, mevcut kıyaslamalarla karşılaştırıldığında önemli hız ve maliyet iyileştirmeleri sağlıyor ve artık Google Cloud ile bu özellik daha geniş bir kitlenin kullanımına sunulacak," dedi Polyhedra Network Baş Strateji Direktörü Eric Vreeland.

Polyhedra Network'ün sıfır bilgi ile kanıt oluşturma hizmetleri, geçtiğimiz yıl kanıt üretiminin 100 kat artmasıyla lansmanından bu yana sürekli büyüme gösterdi. Bu ortaklık aynı zamanda Polyhedra'nın yakın zamanda gerçekleştirdiği ve şirketi Unicorn statüsüne yükselten 20 milyon dolarlık finansman turunun hemen ardından geliyor. Bu anlaşmayı genişleten iki şirket, yapay zeka tüketimi her gün yeni rekorlar kırmaya devam ederken, yapay zeka kalite kontrolü için bir araç sağlamak üzere Polyhedra'dan yararlanan sıfır bilgili makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmek üzere işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

APAC Web3 Başkanı Rishi Ramchandani, "Geliştiricilere yeni ve yenilikçi uygulamalar oluşturmaları için güvenli ve ölçeklenebilir teknoloji sağlayarak Web3 ekosisteminin büyümesine yardımcı olmaya kararlıyız" dedi. "Polyhedra Network ile olan işbirliğimiz, sıfır bilgi çözümlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak ve sıfır bilgiyi daha fazla geliştirici için erişilebilir hale getirecek."

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