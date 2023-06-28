Population Media Center在尼泊尔的合作通过娱乐实现了有影响力的变革

Population Media Center（PMC）在尼泊尔的合作通过娱乐实现了有影响力的变革

佛蒙特州伯灵顿和尼泊尔, 2023年6月28日 /美通社/ -- 通过花费仅91美分，个人即为尼泊尔转变社会规范以减少童婚、加强青少年生殖健康和减少对儿童的暴力惩戒做出了贡献。

这一突破性成就由 Population Media Center（PMC）实现，该组织致力于创造改变生活的大众娱乐，以实现更加公平和可持续的世界。

PMC最近在尼泊尔的合作带来了一个有趣的虚构广播节目，名为 Rope Guna Fal（意即："种瓜得瓜"）。 这一引人入胜的节目每周成功吸引大约325,026名尼泊尔人，而每位忠实听众只需为PMC支付0.91美元费用。 联合国儿童基金会（UNICEF）和 The Kendeda Fund 为该计划提供了资金，该计划与 Antenna Foundation Nepal 合作制作。 通过全部104集的故事，该节目激励了热切期待每一集的忠实听众，而他们自身也最终成为当地的变革人士。

PMC尼泊尔国家市场总监Rajan Parajuli表示："我们观察到普通听众在育儿、童婚和青少年生殖健康方面的意图和行为发生了重大转变。 PMC的多问题方式可实现细致入微、丰富多样的故事情节。"

Rope Guna Fal 的关注点是解决尼泊尔当地的关键需求，包括减少童婚，改善青少年的性健康和生殖健康，以及加强育儿技能以提高儿童福祉。 虽然尼泊尔政府实施了各种方案和政策来解决这些问题，但根深蒂固的文化规范和传统习俗仍然阻碍着进展。 PMC认识到可持续变革需要政府机构、医疗机构、学校、服务提供方和社区成员之间的合作，为转型创造有利的环境。

该节目促使5.4万名听众打算停止童婚，8.8万名听众认为应该在青少年中公开讨论性传播疾病，7.2万名听众拒绝将暴力管教作为一种育儿方式。 事实上，与非听众相比，听众采取反对童婚行动的可能性要高3.8倍。

PMC在这一生态系统中的角色十分明确：为电视、广播或网络创造积极改变生活的热门获奖娱乐内容。 PMC的故事深入人类心灵，展现可唤起共鸣的人物和听众所熟悉的社区，使听众了解自身的意志力并做出有影响力的选择。

通过利用故事讲述所蕴含的力量，PMC挑战尼泊尔的童婚习俗，改善了青少年的生殖健康，并提升了人们的育儿技能。

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关于Population Media Center

Population Media Center（PMC）是一家非营利组织，致力于创造改变生活的大众娱乐，以改善世界各地人们的健康和福祉。 PMC专注于解决社会和环境问题，制作和传播引人入胜的媒体内容，包括电视节目、广播剧和网络连续剧。 PMC运用唤起共鸣的人物和故事情节以吸引观众，从而鼓励积极的行为变化，促进实现更加公平和可持续的世界。

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