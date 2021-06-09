Порт Баку начинает строительство стратегического терминала для перевалки удобрений в Аляте

Это инвестиционное решение было принято в результате технико-экономического обоснования, выявившего значительный потенциал для перевалки удобрений, поставляемых из стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, на западные рынки через Азербайджан. Три богатых ресурсами государства Центральной Азии: Туркменистан, Узбекистан и Казахстан — имеют производственные мощности для изготовления различных удобрений, включая мочевину, серу и карбонат калия, объемы которых превышают 6,6 млн тонн в год. Все три страны вложили значительные средства в строительство объектов по производству удобрений с целью увеличения потенциальных объемов экспорта. Недавно введенный в эксплуатацию Гарабогазский завод по производству удобрений, расположенный на восточном побережье Каспийского моря в Туркменистане, может в одиночку выпускать 1,2 млн тонн мочевины в год, из которых более 90% приходится на экспорт.

«В период с 2018 по 2020 годы объем перевалки центральноазиатских (преимущественно туркменских) удобрений увеличился более чем в 13 раз: с 48 339 до 630 000 тонн», — заявил генеральный директор Порта Баку Талех Зиядов. «И эта тенденция набирает обороты. За первые 5 месяцев 2021 года мы произвели транспортную обработку более 450 тысяч тонн удобрений, что свидетельствует о надежности транзитного коридора через Азербайджан. Новый терминал обеспечит надежность цепи поставок удобрений в Центральной Азии и позволит нам увеличить объемы поставок из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана», — добавил Зиядов.

Новый терминал для перевалки удобрений в Порту Баку будет иметь возможность обрабатывать до 2,5 млн тонн грузов ежегодно. На этом объекте будут располагаться два склада общей емкостью 60 тысяч тонн и новейшие конвейерные системы для разгрузки различных типов удобрений непосредственно на склады или в вагоны/железнодорожные бункеры на вновь построенной вагонопогрузочной станции. Администрация порта планирует арендовать узловой перевалочный пункт на основе долгосрочной концессии и в настоящее время ведет переговоры с потенциальными участниками торгов.

Терминал для перевалки удобрений Порта Баку повысит роль Азербайджана как стратегически важной транзитной страны для центральноазиатских государств и будет способствовать осуществлению стратегии диверсификации президента Ильхама Алиева, направленной на превращение Азербайджана в один из торгово-логистических центров Евразии. После завершения строительства нового порта в Аляте с пропускной способностью 15 млн тонн в год, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей европейские и азиатские железнодорожные сети, и ключевых инфраструктурных объектов, связывающих транспортные сети страны по осям Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан намеревается стать идеальным местом для зарубежных логистических компаний и инвесторов, стремящихмя к расширению своей деятельности на пересечениях путей Европы и Азии.

Контактная информация:

Заур Хасанов

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528591/Port_of_Baku.jpg

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SOURCE Port of Baku