Postępy w realizacji projektu „Technology-enabled Open Schools for All" realizowanego przez UNESCO i Huawei poddane analizie podczas międzynarodowego seminarium

UNESCO wspiera ministerstwa edukacji i pozostałych partnerów w Egipcie, Etiopii i Ghanie w realizacji trzyletniego projektu TeOSS, który potrwa do sierpnia 2023 roku. Opracowany w ramach projektu UNESCO-Huawei Funds-in-Trust projekt obejmuje planowanie, badania pilotażowe i zwiększanie skali otwartych systemów szkolnych opartych na technologiach. Systemy te, obejmujące programy nauczania, interakcje między nauczycielami i uczniami oraz opiekę społeczną, będą dostępne w szkołach, domach i innych miejscach, zapewniając ciągłość i jakość kształcenia nawet w przypadku wystąpienia kryzysu takiego jak pandemia.

„Rewolucją cyfrową kierują trzy osie, które znajdują odzwierciedlenie w tym projekcie: zapewnienie łączności dla wszystkich, tworzenie bezpłatnych, ogólnodostępnych cyfrowych treści edukacyjnych i platform oraz skupienie się na tym, w jaki sposób technologia może wzmocnić innowacje i zmiany pedagogiczne" – powiedziała Stefania Giannini, zastępczyni dyrektora generalnego ds. edukacji UNESCO.

Zaplanowany w ścisłej współpracy z rządami Egiptu, Ghany i Etiopii oraz dostosowany do ich odpowiednich strategii krajowych, każdy projekt TeOSS został opracowany w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb lokalnych.

W Egipcie opracowano ramy umiejętności w zakresie ICT dla nauczycieli i uczniów w szkołach K12. Specjaliści odpowiedzialni za rozwój programów cyfrowych oraz nauczyciele szkół podstawowych i średnich przejdą szkolenia, a także zostanie utworzone Krajowe Centrum Kształcenia Zdalnego, z którego będą mogli korzystać nauczyciele w całym kraju, aby zapewnić kontynuację rozwoju zawodowego.

„Od czasu, gdy Egipt uruchomił swój odświeżony system, prezydent wykazał się bezprecedensowym zaangażowaniem w modernizację modelu edukacji w kraju" – powiedział dr Hanem Ahmed, kierownik ds. współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Technicznego Arabskiej Republiki Egiptu w imieniu dr Tarka Shawki, ministra edukacji i szkolnictwa technicznego Arabskiej Republiki Egiptu.

Projekt TeOSS w Etiopii koncentruje się na rozbudowie infrastruktury ICT w celu podłączenia szkół pilotażowych, szkolenia nauczycieli i uczniów oraz budowy systemu zarządzania nauką zintegrowanego z platformą doskonalenia nauczycieli.

„Projekt doskonale wpisuje się w narodowe strategie Etiopii dotyczące potrzeby wykorzystania ICT i treści cyfrowych w naszym systemie. Dodatkowo, zamierzamy zwiększyć skalę tego systemu poprzez przyjęcie i dostosowanie wszystkich działań do miejscowego kontekstu" – powiedział dr Zelalem Assefa, dyrektor generalny ds. ICT i edukacji cyfrowej w Ministerstwie Edukacji Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii.

W Ghanie skupiono się na tworzeniu treści cyfrowych do wszystkich przedmiotów, a także na szkoleniu nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach projektu budowane jest również e-repozytorium, które nauczyciele mogą wykorzystywać do przesyłania treści, zaś uczniowie mogą mieć do niego dostęp w trybie online i offline przy niewielkim lub żadnym zakresie nadzoru.

„Należy wykorzystać technologię, aby poprawić jakość naszej edukacji. Jeśli chcemy być w stanie osiągnąć SDG-4, potrzebujemy platform cyfrowych jako narzędzia wspomagającego realizację tego celu" – powiedział John Ntim Fordjour, wiceminister edukacji, w imieniu dr Yaw Osei Adutwum, ministra edukacji Republiki Ghany.

TeOSS jest zgodny z domeną Tech4Education inicjatywy Huawei na rzecz integracji cyfrowej TECH4ALL, której celem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji i jej jakości za pomocą technologii. Program Huawei ICT Academy ma na celu pomoc w rozwijaniu talentów teleinformatycznych poprzez doskonalenie umiejętności cyfrowych.

„Aby osiągnąć światową równowagę w edukacji i dzielić się zasobami edukacyjnymi, koncern Huawei uruchomił kompleksową platformę usługową >>Huawei Talent<< – powiedział Zhang Jing, starszy dyrektor Huawei Education Talent Ecosystem, Huawei ICT Academy Development. - Aby wypełnić lukę między podażą talentów a zapotrzebowaniem na nie w erze cyfrowej, Huawei buduje sojusze na rzecz wspierania uzdolnionych pracowników, doskonali umiejętności, rozwija standardy dotyczące talentów oraz promuje ich wartość, przyczyniając się do tego, że świat stanie się w większym stopniu cyfrowy".

Technologia już teraz stanowi nieodłączną wartość, jeśli chodzi o zmiany w edukacji – wartość, która będzie rosła w przyszłości.

„Technologia cyfrowa stanowi nową siłę napędową produktywności, która wspiera innowacje w modelach edukacji, transformację metodologii kształcenia oraz inteligentniejsze środowiska edukacyjne – powiedział Kevin Zhang, dyrektor generalny ds. infrastruktury ICT w Huawei. - Badamy, jak zastosować w edukacji sztuczną inteligencję, taką jak widzenie komputerowe, przetwarzanie języka naturalnego i przetwarzanie mowy. Innowacyjne technologie pomagają rozwiązywać najbardziej palące wyzwania świata. Dlatego musimy nadal współpracować, aby wprowadzać nowatorskie rozwiązania".

Dzięki współpracy i nowoczesnemu podejściu projekt TeOSS pomaga stworzyć integracyjną, sprawiedliwą i najwyższej jakości edukację dla wszystkich oraz zapewnia możliwości uczenia się przez całe życie. Umożliwi on narodom ponowne przeanalizowanie edukacji i stworzy podstawy dla nowej generacji cyfrowych szkół i uczniów korzystających z technologii cyfrowych.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1860049/UNESCO_Huawei_Project_Cross_Country_Seminar_5_7_July_2022.jpg

SOURCE Huawei