Projekt Otevřených škol s podporou technologií pro všechny od společnosti Huawei a UNESCO představil své pokroky na mezinárodním semináři

Tříletý program probíhající v Ghaně, Etiopii a Egyptě má za cíl zajistit kontinuitu a kvalitu výuky v běžných i krizových situacích.

ŠEN-ČEN, Čína, 19. července 2022 /PRNewswire/ -- Třídenní mezistátní seminář k projektu Otevřené školy s podporou technologií pro všechny (Technology-Enabled Open Schools for All – TeOSS) probíhal do 7. července v ghanské Akkře.

V rámci realizační fáze projektu TeOSS, zahájeného oficiálně dne 25. listopadu 2021, jej společně uspořádaly společnost Huawei a organizace UNESCO. Součástí akce byla zpráva o průběhu první fáze projektu včetně dosavadních výsledků a diskuze o realizaci druhé fáze.