Построение экосистемы водородной отрасли компанией GWM ускоряет энергетическую революцию

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GWM

Jun 04, 2021, 10:24 ET

БАОДИН (Китай), 4 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- В прошлом месяце компания GWM завершила первое испытание с бутылью типа III под давлением 70 МПа в отношении своей водородной технологии. Это стало очередным техническим прорывом компании в водородной энергетике после публикации в марте стратегии в области водородной энергетики и множества перспективных результатов применения водородных технологий и продуктов, представленных ее дочерней организацией FTXT в апреле на Автосалоне в Шанхае 2021.

GWM's building of hydrogen industry ecology boosts new energy revolution
GWM's building of hydrogen industry ecology boosts new energy revolution

В настоящее время мировая экономика и энергетика вступают в «эпоху декарбонизации», и экономия энергии и защита окружающей среды стали общемировой тенденцией. В этом контексте водородная энергетика рассматривается как источник экологически чистой энергии с наибольшим потенциалом развития в XXI столетии. Следуя этой тенденции, компания GWM стремится преодолеть основные технологические барьеры, наладить связь между производственно-сбытовыми цепочками в верхних и нижних звеньях отрасли и ускорить процесс коммерциализации водородной энергетики за счет создания международной экосистемы логистических цепей, объединяющей в себе «производство-хранение-транспортировку-заправку-применение». Кроме того, компания также представила комплексное решение мирового класса «водородные силовые системы», отвечающее требованиям для транспортных средств — технологию Hydrogen-L.E.M.O.N., лежащую в основе водородно-энергетической стратегии компании GWM и одной из ее основных технологических линий для платформы L.E.M.O.N. Данное решение охватывает системы на водородных топливных элементах, топливные элементы и разрядно-импульсные системы, а также системы хранения водорода на транспортных средствах и ключевые компоненты. Согласно текущему плану GWM, первый в мире автомобиль класса SUV на водородных топливных элементах класса C, созданный на основе технологии Hydrogen-L.E.M.O.N. и планируемый к выпуску в этом году, будет рассчитан на пробег без дозаправки до 840 км.

Будучи первым китайским представителем автопрома в Совете по водородным технологиям, в начале 2016 года компания GWM приступила к созданию группы НИОКР мирового уровня по водородной энергии, системам топливных элементов и автомобильным технологиям, имеющей в своем составе представителей отраслевых элит из Германии, Великобритании, Кореи, Японии, США и Китая. Одновременно с этим компания GWM сформировала научно-исследовательскую базу, охватывающую 7 стран и 10 регионов Европы, Северной Америки и Азии, заложив прочную основу для внедрения инноваций в свое водородно-энергетическое направление. В целях удовлетворения спроса на исследования и разработки в рамках всей отраслевой цепи компания GWM инвестировала в общей сложности 2 млрд юаней, а в течение следующих 3 лет выделит еще 3 млрд юаней на развитие водородно-энергетического сектора НИОКР с целью достичь производственной мощности в 10 тысяч комплектов и стать одним из ведущих предприятий в этой сфере.

В строгом соответствии с требованиями к обеспечению низких углеродных выбросов и экологической защите и руководствуясь концепцией «избыточного инвестирования» в НИОКР, компания GWM непрерывно усиливает развитие технологий водородной энергетики, новых технологий изготовления аккумуляторных батарей и других будущих экологически чистых технологий, активно выполняет свои социально-экологические обязанности и обслуживает пользователей по всему миру на основе концепции «экологичной и интеллектуальной» езды. Целью проекта является создание экологически безопасной экосистемы отраслевых цепочек и «построение экоустойчивого и эстетичного общества за счет использования водородной энергии».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1525901/1.jpg

SOURCE GWM

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