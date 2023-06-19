Powering Forward: внедрение инноваций в сфере фотоэлектричества и ESS для всех сценариев

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SOFAR

19 Jun, 2023, 11:49 ET

Powering Forward: внедрение инноваций в сфере фотоэлектричества и ESS для всех сценариев прокладывает путь к экологически безопасному будущему

МЮНХЕН, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- SOFAR, ведущий мировой поставщик решений в области фотоэлектричества и ESS, провел презентацию новой продукции Powering Forward, представив свою последнюю технологическую инновационную микроинверторную систему SOFAR PowerNano, а решения ESS PowerIn для коммерческих и промышленных зданий дебютировали на выставке Intersolar, официально дополнив портфель всесценарных решений, охватывающий жилой, коммерческий, промышленный и коммунальный секторы, от микро- до коммунальных решений.

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SOFAR Booth
SOFAR Booth

SOFAR PowerNano — микроинверторная система для использования бытовой энергетики будущего

Разработанный для цифровой бытовой энергетики будущего, PowerNano подходит для всех сценариев применения благодаря сочетанию микроинвертора, интеллектуального домашнего концентратора и батареи переменного тока, обеспечивая простое в распространении, установке и использовании решение, которое максимизирует окупаемость инвестиций в установку солнечных фотоэлектрических батарей дома. На основе солнечной батареи с накопителем энергии система обеспечивает абсолютную безопасность, интегрируя RSD, IP67 и напряжение постоянного тока менее 60 В. Эта система идеально совместима с высокомощными фотоэлектрическими модулями 182/210 мм и способна обеспечить увеличение выработки электроэнергии до 5%. Кроме того, установка и техническое обслуживание по технологии plug-and-play чрезвычайно просты и подходят для непрофессионалов.

Благодаря доказанной конкурентоспособности PowerNano, SOFAR с гордостью подписала меморандумы о взаимопонимании на 200 тысяч комплектов с PowR Group, Elicity, PV Selected и Vögelin GmbH, ознаменовав тем самым важнейшую главу своего пути к амбициям о чистых нулевых выбросах.

SOFAR PowerIn — максимизируйте стоимость вашей крыши

В то же время компания SOFAR также представила модель PowerIn, предназначенную для хранения энергии в коммерческих и промышленных зданиях. Активная балансировка на уровне блоков способствует увеличению полезной энергии батареи на 5%. Благодаря совместимости с высокомощными модулями 182/210 мм соотношение постоянного и переменного тока достигает более 1,5 при более низком уровне нормированной стоимости электроэнергии. В дополнение к AFCI модель оснащена 3-слойной защитой, защитой от теплового удара и облачным мониторингом для обеспечения оптимальной безопасности. Для дальнейшего упрощения процессов эксплуатации и технического обслуживания PowerIn предлагает модульную конструкцию в сочетании с запасными батареями, не требующими технического обслуживания, что значительно снижает затраты на рабочую силу и первоначальные инвестиционные расходы.

Убедившись в доказанной способности предложить значительную экономию затрат и обеспечить стабильное энергоснабжение, PVO International, Bet Solar и PowR Group также подписали меморандумы о взаимопонимании в отношении PowerIn общей мощностью 1,5 ГВт, что подчеркивает вес и влияние SOFAR в секторе хранения энергии.

SOFAR PowerMaster & PowerMega — оптимальные решения для коммунального сектора

PowerMaster — лучшее в отрасли решение, созданное с использованием новейших технологий. В этом безопасном и надежном решении для обеспечения устойчивости энергосистемы в сложных рыночных условиях эксплуатации используется инновационная гибридная система воздушного и жидкостного охлаждения. Благодаря максимальному КПД 99,05% и входному току 20 А в контроллере точки максимальной мощности (MPPT), PowerMega позволяет получать более высокую мощность. Обладая антикоррозийными характеристиками IP66 и C5-M, инвертор мощностью 350 кВт способен выдерживать суровые условия эксплуатации при рабочей температуре от -30 до 60.

Помимо этого, представлен полный спектр решений в области фотоэлектричества и ESS, предназначенных для жилых, коммерческих, промышленных и коммунальных сценариев, включая флагманскую систему ESS от SOFAR мощностью 5~20 кВт для жилых помещений, фотоэлектрические системы для жилых помещений мощностью 3,3~12 кВт, фотоэлектрические системы для коммерческих и промышленных объектов мощностью 30~50 кВт и интегрированную систему ESS PowerAll для жилых помещений.

Гай Ронг (Guy Rong), старший вице-президент SOFAR, считает, что выпуск SOFAR PowerNano и PowerIn представляет собой знаковый шаг на пути к достижению глобальных целей чистых нулевых выбросов с помощью портфеля решений по всем сценариям. «Это демонстрирует наше стремление ускорить распространение возобновляемых источников энергии. Используя наш научно-исследовательский потенциал, мы надеемся продолжать инновации и предлагать решения для обеспечения устойчивого будущего для всех», — добавил он.

Информация о компании SOFAR

Компания SOFAR является одним из ведущих мировых поставщиков солнечных фотоэлектрических батарей и систем накопления энергии и стремится стать лидером в области цифровой энергетики, предлагая обширный пакет решений, включая фотоэлектрические инверторы, гибридные преобразователи, систему хранения аккумуляторных батарей, системы централизованного накопления энергии и интеллектуальные системы управления энергопотреблением для жилых, коммерческих, промышленных и коммунальных систем. К 2021 году компания SOFAR вошла в ТОП-5 мировых брендов гибридных инверторов и создала глобальную научно-исследовательскую сеть с тремя научно-исследовательскими центрами и двумя производственными базами. В 2022 году годовая производственная мощность SOFAR достигла 10 ГВт для фотоэлектрических инверторов и аккумуляторов и 1 ГВт-ч для батарей. К 2022 году SOFAR поставила более 18 ГВт инверторов в более чем 100 стран и регионов по всему миру.

Более подробная информация представлена на сайте: https://www.sofarsolar.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2104337/Image1.jpg

SOURCE SOFAR

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