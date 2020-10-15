Представляем INKR -- захватывающий интернациональный мир комиксов

«Наша любовь к комиксам породила стремление к созданию платформы, которая могла бы дать крупномасштабный позитивный эффект, — заявил глава компании INKR Кен Лун (Ken Luong). — Благодаря всем знаниям и опыту в области создания продуктов, накопленным нами в течение многих лет, мы осознали, что имеем уникальную возможность для эффективного доведения всех типов комиксов до внимания читателей по всему миру».

INKR предлагает читателям всеобщий доступ к комиксам со всего мира, включая японскую мангу от Kodansha и Tokyopop, корейские вебтуны от Mr. Blue and Toons Family, китайские маньхуа от Weibo и FanFan и американские комиксы от таких издателей, как Image, а также уникальный каталог разнообразных произведений — и все это доступно пользователям для чтения в одном приложении.

Компания INKR также предлагает INKR Localize — программное средство локализации контента при поддержке искусственного интеллекта, которое позволяет создателям комиксов, обладающим необходимыми правами, переводить и публиковать их в рекордно короткие сроки. INKR Localize позволит эффективно устранить проблемы с использованием неоплаченных отсканированных переводов без разрешения авторов.

Наряду с Localize, компания предлагает систему INKR for Publishers, позволяющую каждому создателю распространить свой каталог комиксов по всему миру. INKR for Publishers обеспечивает возможности гибкой монетизации и продвижения контента внутри приложения. Более подробная информация представлена на сайте по адресу https://inkr.com/publishers.

В настоящее время приложение доступно на устройствах с операционными системами iOS и Android.

О компании INKR Global Pte. Ltd.

INKR Global — технологическая компания, специализирующаяся на человеко-ориентированном проектировании, целью которой является обеспечение всеобщей доступности комиксов. INKR помогает издателям и авторам комиксов получать выход на читателей по всему миру, делая превосходный контент доступным для потребителей независимо от их местонахождения.

Сингапурская компания INKR, чья команда разработчиков трудится во Вьетнаме, была создана страстными поклонниками комиксов и манги. Они верят в потенциал информационного пространства не только в качестве возможности распространения рассказываемых историй, но и как средства обучения и коммуникации. К числу других приложений, созданных этой командой, относятся Fuzel Collage, Woodpost, Wikly и KeepShot.

Более подробная информация о компании INKR представлена на сайте по адресу https://inkr.com.

Контактная информация:

г-н Хью Тран (Hieu Tran)

соучредитель и руководитель отдела по работе с потенциальными клиентами

+84-902-509-898

[email protected]

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=uQ7upR-3lQ0

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1310067/hero_banner.jpg

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SOURCE INKR