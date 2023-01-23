PreIPO привлекает $250 млн для SPiCE II, а SPiCE I стал лучшим блокчейн-фондом 2022 года

PreIPO примет участие в раунде привлечения средств на сумму 250 млн долларов для SPiCE II после того, как SPiCE I был назван лучшим венчурным фондом 2022 года в экосистеме блокчейн

БОКА-РАТОН (шт. Флорида, США), 23 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания PreIPO®, один из ведущих поставщиков инновационных финансовых технологий, сегодня объявила о создании стратегического альянса финансирования с SPiCE VC, что позволит компании PreIPO® далее расширять свои предложения и выводить новейшие финансовые технологии на более широкий рынок. Теперь PreIPO® предлагает инвестиции в SPiCE II тем инвесторам, которые в противном случае не имели бы доступа к этому фонду. Это заявление сделано на фоне лучшей на рынке внутренней нормы прибыли (IRR) в размере 50,7% у SPiCE I, который также был признан лучшим венчурным инвестиционным фондом 2022 года в экосистеме блокчейн и токенизации.

What is PreIPO.com™?

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией PreIPO®, — заявил основатель и управляющий партнер SPiCE VC Тал Эльяшив (Tal Elyashiv). — Их опыт и поддержка будут бесценны по мере дальнейшего развития и вывода наших инновационных фондов на рынок».

Благодаря этому партнерству по привлечению средств фонд SPiCE II будет представлен на платформе PreIPO® с надежным центром обработки данных, включая комплекс основных инструментов всесторонней проверки и маркетинга, становясь первым из многих фондов, которые будут полностью доступны для инвестирования в экосистеме PreIPO®. Кроме того, SPiCE II будет иметь доступ к сети отраслевых экспертов, инвесторов и потенциальных партнеров PreIPO®, а также к ее опыту помощи компаниям в масштабировании деятельности и успешной работе.

«Компания PreIPO® располагает сильной командой, предоставляющей инновационные решения в области финансовых технологий, — заявил партнер компании SPiCE VC Роб-Рой Родель (Rob-Roy Roedel). — Мы рады сотрудничать с ними и поддерживать их рост по мере их дальнейшего продвижения вперед в сфере финансовых технологий».

Система PreIPO®, сформированная как «фонд-донор», предоставит инвесторам беспрецедентный доступ к одному из крупнейших венчурных фондов в экосистеме блокчейн и токенизации, который обычно доступен только для немногих избранных со значительным объемом капитала для инвестирования. Благодаря сотрудничеству PreIPO® и SPiCE VC инвесторы могут получить доступ к возможностям роста с помощью SPiCE VC с гораздо более низкими минимальными инвестиционными требованиями по сравнению с прямыми инвестициями в SPiCE II.

«Это партнерство представляет собой важный шаг вперед для компании PreIPO® и поможет ей продолжать расширять границы возможного в мире финансовых технологий. Мы с нетерпением ждем выдающихся достижений и роста, которые принесет это партнерство», — заявил генеральный директор и исполнительный председатель компании PreIPO® Давид Гржан (David Grzan).

Более подробная информация о компании PreIPO представлена на ее сайте https://preipo.com/. Более подробная информация о фонде SPiCE II со SPiCE VC представлена на сайте https://spicevc.com/

Информация о компании PreIPO Corporation™

PreIPO® — финансово-технологическая компания, специализирующаяся на активном участии в сделках на частном рынке ценных бумаг для квалифицированных инвесторов, продавцов, эмитентов и финансовых учреждений через свою вертикально интегрированную экосистему лицензируемых предложений SaaS, разработанных специально для брокеров/дилеров. Компания PreIPO®, являющаяся первопроходцем в области цифровых распределенных финансовых систем, внедряет свою запатентованную систему PreIPO-as-a-Service Platform™. Кроме того, мы рады предложить PreIPO INTELLI™. Эта программа поможет сэкономить часы и дни, потраченные на собственные исследования, предлагая взамен понятную и практичную информацию для квалифицированных инвесторов. Посетите наш веб-сайт www.preipo.com или отправьте эл. письмо генеральному директору Давиду Гржану по адресу [email protected].

Информация о компании SPiCE VC

SPiCE VC — венчурная компания, предоставляющая инвесторам доступ к быстрорастущей экосистеме блокчейн/токенизации. Компания SPiCE инвестирует средства в платформы и экосистемы, обеспечивая доступ к рынкам капитала, банковскому обслуживанию, недвижимости и другим отраслям, эффективно использующим технологии блокчейн. SPiCE специализируется на компаниях, которые могут извлечь максимальную пользу из масштабного роста отрасли. Сочетая институциональные ноу-хау, практический менеджмент, предпринимательские инновации и профессиональные инвестиции, руководство компании SPiCE участвует в сотнях раундов финансирования технологий на общую сумму в миллиарды долларов в качестве предпринимателей, инвесторов и руководителей. Компания SPiCE имеет офисы в США, Швейцарии, Сингапуре и Израиле. Для получения более подробной информации о SPiCE VC посетите веб-сайт www.spicevc.com или отправьте эл. письмо учредителю и управляющему партнеру Талу Эльяшиву по адресу [email protected].

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=FSdVJXBbLEs

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SOURCE PreIPO Corp