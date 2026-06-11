Première édition de la Hongqiao Tech Week prévue en novembre 2026 : quand ambition technologique mondiale et rayonnement chinois se rencontrent

SHANGHAI, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Informa Markets China a annoncé la première édition de la Hongqiao Tech Week, qui aura lieu du 20 au 22 novembre 2026 au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai. Organisé dans l'un des pôles d'innovation les plus dynamiques d'Asie, cet événement réunira des entreprises mondiales, des dirigeants visionnaires, des jeunes pousses, des investisseurs et des fournisseurs de solutions technologiques afin d'ouvrir des perspectives de croissance et de favoriser les partenariats axés sur la Chine.

Hongqiao Tech Week will be held on 20-22 Nov in shanghai Hongqiao Tech Week held a successful press conference in London on June 8, 2026

Une nouvelle plateforme ambitieuse pour la collaboration technologique entre la Chine et le reste du monde

S'appuyant sur l'écosystème industriel chinois, évalué à des milliers de milliards de yuans, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des produits biopharmaceutiques, de la conduite autonome, des énergies nouvelles et de l'IA, la Hongqiao Tech Week met tous les participants en relation avec un marché technologique chinois en pleine expansion.

« Pôle stratégique du développement intégré dans le delta du Yangtsé, le quartier d'affaires de Hongqiao s'attache à construire un écosystème d'innovation ouvert, inclusif et international. Le lancement de la Hongqiao Tech Week souligne non seulement l'attrait unique de Shanghai comme moteur technologique mondial, mais crée aussi un corridor privilégié reliant l'innovation internationale au marché du delta du Yangtsé. Grâce à cette plateforme, nous entendons faciliter l'intégration profonde de la technologie, des capitaux et des talents, et créer ensemble un nouveau modèle de collaboration technologique », déclare M. Frank Kong, directeur général adjoint du comité administratif du quartier central des affaires international de Shanghai Hongqiao.

Un festival technologique pas comme les autres

Intitulé « Quand ambition technologique mondiale et rayonnement chinois se rencontrent », l'événement proposera six scènes thématiques : IA, mobilité et énergie du futur, infrastructures numériques, industrie 4.0, sciences de la vie et santé, jeunes pousses. Les participants pourront en outre profiter d'une programmation culturelle et sensorielle comprenant des activités autour de la gastronomie, de la musique et de l'art, de la mode et du sport, ainsi que des visites exceptionnelles d'installations dans le delta du Yangtsé, dans des entreprises telles que Huawei, Anta, Netease, Midea ou iFlytek.

Seront également au programme du festival des tournées de présentation de jeunes pousses, des séances de promotion d'argumentaires de vente, des expériences de réalité augmentée, ou encore des déjeuners exclusifs avec des directeurs généraux et des fondateurs. Un concours suivi d'une remise de prix distinguera les solutions novatrices dans le domaine des applications d'IA, et s'accompagnera de stimulantes conférences données par des précurseurs de premier plan.

« La Hongqiao Tech Week est bien plus qu'un simple événement », a commenté Mme Athena Gong, vice-présidente d'Informa Markets Asia. « C'est la porte ouverte sur un avenir où les entreprises internationales découvrent l'économie technologique chinoise, où les innovateurs trouvent l'inspiration et où d'ambitieux pionniers façonnent la prochaine décennie du progrès technologique. »

À propos de la Hongqiao Tech Week

La Hongqiao Tech Week est le plus grand festival technologique de Chine, qui se tiendra du 20 au 22 novembre 2026 dans le quartier de Hongqiao, à Shanghai. Intitulé « Quand ambition technologique mondiale et rayonnement chinois se rencontrent », ce festival favorise les partenariats à travers des conférences, des expositions et des événements de réseautage.

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