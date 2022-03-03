Premise возвращает в сеть украинскую площадку после разоблачения кампании по дезинформации

Premise возвращает в сеть украинскую специализированную площадку после разоблачения международными правоохранительными структурами и технологическими компаниями скоординированной кампании по дезинформации

САН-ФРАНЦИСКО, 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Premise, подвергшаяся нападкам в результате распространения ложной информации об использовании ее платформы в качестве инструмента российским руководством, возобновила работу своей украинской специализированной площадки с целью продолжить оказание гуманитарной помощи украинским гражданам.

«Как и многие другие компании, работающие в нестабильных условиях, компания Premise оказалась жертвой дезинформации и временно приостановила функционирование своих сервисов в Украине с целью не подвергать опасности своих пользователей. Мы незамедлительно обратились в правоохранительные органы, которые провели расследование и пришли к выводу о недостоверности этих утверждений. Google также счел эти претензии необоснованными, — заявил глава компании Premise Мори Блэкман (Maury Blackman). — Компания Premise будет фиксировать критически важные данные о настроениях с целью поддержки гуманитарной деятельности в Украине, сталкивающейся с последствиями действий российского руководства. Эти данные имеют неоценимое значение для НПО, некоммерческих организаций и организаций развития, стремящихся оказать содействие Украине».

В социальных сетях появились сообщения о том, что платформа Premise используется российскими вооруженными силами в качестве вспомогательного средства для нацеливания на украинские войска и инфраструктуру. Хотя это утверждение является абсолютно ложным, из соображений избыточной осторожности и заботы о безопасности украинских участников нашего сообщества компания Premise приостановила выполнение своих задач в Украине, продолжая взаимодействовать со следственными органами.

В воскресенье 27 февраля правоохранительный орган, имеющий доступ к международным ресурсам, подтвердил компании Premise, что по этому вопросу проведено всестороннее расследование и что компания и ее технические средства не оказывают содействия российским вооруженным силам. Затем, во вторник 1 марта, Google повторил эти действия и восстановил приложение Premise в магазине Google Play. В результате компания Premise сегодня объявила о возобновлении работы своей специализированной площадки в Украине с целью дальнейшего предоставления гуманитарной поддержки ее гражданам.

В частности, Premise приступит к проведению опросов с целью оценки настроений украинцев в отношении ряда важнейших тем, связанных с гуманитарной помощью. К числу этих тем относятся:

Продовольственная безопасность

Перемещение

Водоснабжение и водоотведение

Доступность воды

Потребности населения

Жизнеобеспечение

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Информация о компании Premise

Компания Premise занимается аналитической обработкой информации, получаемой посредством краудсорсинга. Наша технология мобилизует сообщества пользователей смартфонов по всему миру для получения актуальных данных в режиме реального времени с наименьшими затратами и необходимой наглядностью. Мы находим данные для принятия любого решения (Data for Every Decision™) более чем в 128 странах и на 37 языках. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.premise.com.

Контакты для СМИ

Lanny Davis (Лэнни Дэвис)

[email protected]

(202) 480-4309

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