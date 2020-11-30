Превращение столовой в машинный зал

Huawei помогает INVITE Systems SRL в создании колокационного дата-центра

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 30 ноября 2020 г. /PRNewswire/ --

INVITE Systems SRL

Румынская компания INVITE Systems SRL, основанная в 2000 году, развивается быстрыми темпами с 2005 года. На сегодняшний день она является одним из важнейших в стране поставщиков сетевых услуг в сфере виртуальных частных сетей (VPN). Кроме того, будучи одним из первых поставщиков сетевых услуг, внедривших цифровые службы хостинга, компания INVITE Systems стала лидером отрасли, а не просто ее рядовым представителем.

Отсутствие проблемы недостатка пространства

Пандемия COVID-19 обусловила резкое повышение спроса на интернет-услуги в Румынии, от игр и видео до прямых трансляций. Это грозило перегруженностью платформы INVITE Systems, и компании потребовалось быстро развернуть новый центр обработки данных для удовлетворения быстрорастущих потребностей корпоративных клиентов, специализирующихся на игровых и видеосервисах.

На сегодняшний день темпы расширения сферы услуг значительно превзошли ожидания. Если в прошлом процесс планирования и утверждения нового центра обработки данных оказывался чрезвычайно трудоемким, требуя привлечения многочисленных поставщиков, планирующих и координирующих работу для каждой подсистемы, что существенно усложняло процедуру и требовало много времени, то на этот раз всего за несколько месяцев был введен в действие высоконадежный центр обработки данных, эффективно предоставляющий услуги в режиме онлайн.

Между тем, единственным помещением, которым располагала компания INVITE Systems для размещения своего нового центра обработки данных, была столовая. Хотя само сооружение являлось достаточно прочным, оно имело весьма ограниченную площадь и не было оснащено фальшполами. Компании требовалось разместить в имеющемся пространстве максимально возможное число ИТ-устройств. В то время как развертывание традиционного центра обработки данных предполагает плотность мощности всего 3-5 кВт на шкаф, а половину серверного помещения, как правило, занимает оборудование, обеспечивающее распределение мощности, было очевидно, что в данном случае требуется дата-центр с высокой плотностью мощности.

Разумеется, для превращения имеющегося пространства в современный высоконадежный центр обработки данных компании INVITE Systems был необходим партнер, обладающий значительными возможностями в плане проектирования. Для осуществления проекта, позволяющего приспособить старое помещение столовой под принципиально новую задачу, была выбрана компания Huawei.

Простота выбора объекта и быстрое развертывание

Предлагаемая компанией Huawei система FusionModule2000, полностью интегрированная и состоящая из унифицированных модулей, обеспечивает возможность быстрого развертывания. Устройства не требуют монтажа на фальшполу, что упрощает выбор места вообще и позволило устранить физические ограничения столовой в частности.

«Система Huawei FusionModule2000 сократила время запуска нового дата-центра более чем на два месяца, начиная с подготовки к монтажу и заканчивая общим вводом в эксплуатацию. К моему большому удивлению, процесс развертывания был завершен всего за один месяц, что превзошло все наши ожидания»,

— рассказал ИТ-директор компании INVITE Systems SRL Алекс (Alex).

Конструкция FusionModule2000 — с разделением контуров циркуляции холодного и горячего воздуха, внутрирядной интеллектуальной системой кондиционирования и локальным охлаждением — отвечает требованиям для развертывания с высокой плотностью размещения, что значительно повышает эффективность охлаждения и снижает общий уровень потребления электроэнергии.

Для прогнозирования отказов во всех звеньях систем электропитания и охлаждения используются интеллектуальные методы управления, что обеспечивает дальнейшее повышение надежности центров обработки данных и снижение требований к уровню квалификации эксплуатационного и ремонтно-обслуживающего персонала. Между тем, унифицированное взаимодействие между большим локальным смарт-экраном и платформой дистанционного управления повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания центров обработки данных на величину до 35%.

Экономия пространства: ИБП SmartLi

Компания Huawei внедрила ультрасовременную интеллектуальную систему с использованием литиевых аккумуляторов — источник бесперебойного питания (ИБП) Huawei SmartLi — в кухонной зоне здания столовой площадью 20 квадратных метров. Плотность мощности каждого модуля ИБП составляет 50 кВА/3U, а занимаемая им общая площадь — всего 0,51 кв.м. Использование литиевых аккумуляторных батарей в качестве источников резервного питания значительно (на величину до 70%) сокращает физически занимаемую площадь по сравнению с традиционными свинцово-кислотными аналогами. Это позволило разместить всю систему распределения питания нового дата-центра компании INVITE Systems в помещении кухни, оставив основную площадь для установки модульного оборудования и обеспечив достаточное пространство для последующего расширения.

Кроме того, ИБП SmartLi обеспечивает 10-летний срок службы без технического обслуживания, а также возможность совместного использования старых и новых аккумуляторных батарей, что способствует повышению экономичности и снижению совокупной стоимости владения (ССВ).

«Работая с Huawei, компания INVITE Systems SRL смогла сохранить быстрые темпы роста своего бизнеса несмотря на проблемы, связанные с пандемией. Это обеспечило поддержку рентабельности нашей компании, дав нам полную уверенность в ее будущем»,

— сообщил Алекс.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/smartli-ups-invite-systems-srl

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SOURCE Huawei