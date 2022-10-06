ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОТРИМАЄ ПРЕМІЮ ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ІМЕНІ РОБЕРТА Ф. КЕННЕДІ RIPPLE OF HOPE ЗА 2022 РІК

Українського президента буде відзначено на щорічній гала-церемонії вручення нагород Ripple of Hope, яка відбудеться 6 грудня 2022 року

НЬЮ-ЙОРК, 6 жовтня 2022 р. /PRNewswire/ -- Центр захисту прав людини імені Роберта Ф. Кеннеді оголосив сьогодні, що Президенту Володимиру Зеленському буде вручено нагороду Ripple of Hope («Хвиля надії») за 2022 рік на знак визнання його відважного та натхненного лідерства перед лицем невпинної агресії.

«Президент Зеленський уособлює цінності, які поділяє наша організація, — заявив Керрі Кеннеді, президент Центру захисту прав людини імені Роберта Ф. Кеннеді. — Його лідерство впродовж останніх років відображає слова мого батька, який сказав, «...нікого не має бентежити те, що одна людина нічого не може зробити проти величезної кількості бід, нещасть, невігластва та насильства у світі. Мало кому вистачить величі, щоб змінити хід історії, але кожен із нас здатний працювати, щоб змінити невелику частину подій. І сукупністю всіх цих дій буде написана історія цілого покоління.» Президент Зеленський справді змінює історію, згуртовуючи своїх співвітчизниць і співвітчизників на захист не лише України, але й демократії та свободи. Цим він надихає нас і нагадує всім нам про важливість захисту наших цінних свобод і крихкої демократії».

Нагородою Ripple of Hope Центру захисту прав людини імені Роберта Ф. Кеннеді відзначають взірцевих лідерів у сфері державного управління, бізнесу, правозахисної діяльності та індустрії розваг, які демонструють непохитну відданість суспільним змінам і працюють над захистом і просуванням рівності, справедливості та прав людини.

Цьогорічних лауреатів, серед яких Френк Бейкер, співзасновник і керуючий партнер Siris, а також Брайан Мойніхан, голова правління та головний виконавчий директор Bank of America, вшановуватимуть на гала-церемонії вручення нагород Ripple of Hope за 2022 рік у Нью-Йорку.

Раніше лауреатами премії Ripple of Hope ставали Стейсі Абрамс, колишній віцепрезидент Джо Байден, Боно, колишня держсекретар Гілларі Клінтон, колишній президент Білл Клінтон, Джордж Клуні, Тім Кук, д-р. Ентоні Фаучі, Аманда Ґорман, віцепрезидент Камала Гарріс, Долорес Хуерта, Колін Капернік, покійний конгресмен Джон Льюіс, колишній президент Барак Обама, спікер Ненсі Пелосі, а також Десмонд Туту.

Докладніше про Центр захисту прав людини імені Роберта Ф. Кеннеді (RFK Human Rights) та щорічну премію Ripple of Hope див. на сайті RFKHumanRights.org/Awards.

Про Центр захисту прав людини імені Роберта Ф. Кеннеді:

Центр захисту прав людини імені Роберта Ф. Кеннеді є неполітичною некомерційною організацією, що провадить свою діяльність з 1968 року і метою якої є реалізація мрії Роберта Ф. Кеннеді про більш справедливий та мирний світ. У партнерстві з місцевими активістами ми захищаємо ключові питання прав людини — відстоюємо тих, хто виступає за зміни, і ведемо стратегічні судові процеси вдома та в усьому світі. А щоб гарантувати довготривалість змін, ми підтримуємо підхід до бізнесу та інвестицій, який ґрунтується на створенні соціального блага, і навчаємо мільйони студентів правам людини та соціальній справедливості. Стежте за нами на Facebook, в Instagram, LinkedIn, TikTok і Twitter: @RFKHumanRights.

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SOURCE Robert F. Kennedy Human Rights