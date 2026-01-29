Pride This Way"-Vodcast öffnet die Türen zum größten Kiki der Welt

Vom Pilotfilm in Sorayas Heimatstadt Yorkshire bis zum Höhepunkt der Staffel 2026, der Winter Pride in Maspalomas, fängt Pride This Way die einzigartige Frequenz der LGBTQ+-Bewegung ein. Produziert in Zusammenarbeit mit Jack Horlock von der britischen Agentur Horlock House, Ltd, fühlt sich jede Episode wie ein flüssiges DJ-Set an, das von einer Ikone mit der Energie der Hauptfigur aufgelegt wird, die jeden kennt - und die hochoktanige Freude mit rohem Geschichtenerzählen mischt.

"Mit Pride This Way gehen wir viel weiter als nur Paraden", sagt Soraya. "Sie werden die Familie, die Geschichte und die schiere Kraft, die uns verbindet, kennenlernen. Jede Folge wirft einen nicht nur in den Lärm und die Farben, sondern zeigt auch das Herz hinter all dem Glitzer."

Die Saison 2026 von Pride This Way bietet ein intensives Programm mit weltweiten Ausstrahlungen (Änderungen vorbehalten):

USA: Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta und Las Vegas.

Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta und Las Vegas. Großbritannien: London, Birmingham, York, Blackpool, Leeds und Manchester.

London, Birmingham, York, Blackpool, Leeds und Manchester. Europa und darüber hinaus: Genf, Ibiza, Madrid, Berlin, Amsterdam, Reykjavik und Maspalomas.

"Ich habe Horlock House gegründet, um Marken, Talente und Festivals zusammenzubringen, die die LGBTQ+-Gemeinschaft aktiv unterstützen und feiern", so Horlock. "Wir sind der Authentizität und der Förderung eines positiven Bewusstseins verpflichtet. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser globales Engagement auszuweiten, indem wir eindringliches Storytelling in konkrete Unterstützung für alle Gemeinschaften umsetzen.

"Diese Show ist eine direkte Übertragung aus dem Herzen der globalen Szene", sagte Mandy Goldberg, Pride This Way Produzentin, die zuvor für die Washington Post, MediaCom und The Economist gearbeitet hat. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Türen zu inklusiven Festen zu öffnen und die Art von Sichtbarkeit zu ermöglichen, die die Sichtweise der Menschen auf die Welt verändert.

ÜBER PILLARS OF CHANGE MEDIA

Durch die Integration von Philanthropie in sein Geschäftsmodell verwandelt POC das Engagement des Publikums in wichtige Ressourcen für die Gemeinschaften und Organisationen, die im Zentrum sozialer Bewegungen stehen. Entdecken Sie mehr unter PillarsOfChange.com.

ÜBER HORLOCK HOUSE

Unter der Leitung des Kulturbotschafters Jack Horlock baut das im Vereinigten Königreich ansässige Horlock House starke Pride-Partnerschaften auf, die Marken, die sich für ein authentisches Engagement einsetzen, mit LGBTQ+-Künstlern und -Gemeinschaften in ganz Europa zusammenbringen. Durch die Zusammenarbeit mit Coca-Cola, Heineken, L'Oréal, BMW, Neutrogena, Unilever und Jean Paul Gaultier verbindet Horlock House Marken mit Pride-Events auf sinnvolle Weise, um Zweck und Gewinn in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter HorlockHouse.com.

Medienkontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870933/Pillars_of_Change_Media_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870932/Pride_This_Way_Hosted_by_Soraya_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870934/Pillars_of_Change_Media___Soraya_Vivian___Host.jpg