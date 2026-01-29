Le Vodcast "Pride This Way" ouvre les portes au plus grand Kiki du monde

Du pilote dans la ville natale de Soraya, Yorkshire, au point culminant de la saison 2026 à la Winter Pride à Maspalomas, Pride This Way capte la fréquence unique du mouvement LGBTQ+. Produit en partenariat avec Jack Horlock de l'agence britannique Horlock House, Ltd, chaque épisode ressemble à un DJ set fluide animé par une icône à l'énergie débordante qui connaît tout le monde - et qui mêle joie de vivre et récit brut.

"Avec Pride This Way, nous allons beaucoup plus loin que les simples parades", explique Soraya. "Vous rencontrerez la famille, l'histoire et la force qui nous unit. Chaque épisode ne se contente pas de vous plonger dans le bruit et les couleurs, il vous montre le cœur qui se cache derrière toutes ces étincelles".

La saison 2026 de Pride This Way propose un programme de diffusions mondiales (sous réserve de modifications) :

États-Unis: Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta et Las Vegas.

Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta et Las Vegas. Royaume-Uni : Londres, Birmingham, York, Blackpool, Leeds et Manchester.

Londres, Birmingham, York, Blackpool, Leeds et Manchester. L'Europe et au-delà : Genève, Ibiza, Madrid, Berlin, Amsterdam, Reykjavik et Maspalomas.

"J'ai fondé Horlock House pour rassembler les marques, les talents et les festivals qui soutiennent et célèbrent activement la communauté LGBTQ+", a déclaré M. Horlock. "Nous nous engageons à faire preuve d'authenticité et à susciter une prise de conscience positive. Ce partenariat nous permet d'étendre notre action de sensibilisation à l'échelle mondiale, en transformant les récits immersifs en un soutien tangible pour toutes les communautés".

"Cette émission est une transmission directe du cœur de la scène mondiale", a déclaré Mandy Goldberg, productrice de Pride This Way , qui a déjà travaillé avec le Washington Post, MediaCom et The Economist. "Nous sommes déterminés à ouvrir les portes à des célébrations inclusives et à permettre le type de visibilité qui transforme la façon dont les gens voient le monde".

À PROPOS DE PILLARS OF CHANGE MEDIA

En intégrant la philanthropie dans son modèle d'entreprise, POC transforme l'engagement du public en ressources essentielles pour les communautés et les organisations au cœur des mouvements sociaux. Pour en savoir plus : PillarsOfChange.com.

À PROPOS DE HORLOCK HOUSE

Dirigée par l'ambassadeur culturel Jack Horlock, la société Horlock House, basée au Royaume-Uni, établit de puissants partenariats de fierté qui unissent des marques engagées dans un plaidoyer authentique avec des artistes et des communautés LGBTQ+ à travers l'Europe. Grâce à des collaborations avec Coca-Cola, Heineken, L'Oréal, BMW, Neutrogena, Unilever et Jean Paul Gaultier, Horlock House associe les marques aux événements de la Pride de manière significative, en associant l'objectif au profit. Pour en savoir plus, consultez le site HorlockHouse.com.

