Prieskum Container xChange: Čaká nás „chaos" kontajnerovej dopravy počas hlavnej sezóny

HAMBURG, Nemecko, 30. mája 2022 /PRNewswire/ -- Podľa nedávneho prieskumu, ktorý zverejnila spoločnosť Container xChange, trhovisko a poskytovateľ technologickej infraštruktúry pre kontajnerové logistické spoločnosti, 51 % špeditérov, obchodníkov a zasielateľov očakáva v nadchádzajúcej hlavnej sezóne väčší chaos v porovnaní s rokom 2021.

V najnovšom prieskume spoločnosti Container xChange s názvom „xChange Industry Pulse Survey" sa zistilo, že tohtoročný nárast nákladnej dopravy počas hlavnej letnej sezóny bude horší a prevýši prerušenia spôsobené počas hlavnej sezóny v roku 2021.

Container xChange survey: Peak season container shipping “chaos” on the way

26 % predpovedalo, že tohtoročná hlavná sezóna bude menej chaotická ako v roku 2021, zatiaľ čo 22 % očakávalo, že úroveň „chaosu" bude rovnaká.

Pokiaľ ide o stratégiu obstarávania kontajnerov v roku 2022 v porovnaní s obdobím pred pandémiou, 56 % uviedlo, že „rozširujú siete", 38 % uviedlo, že súhlasili s „dlhodobými zmluvami" a 25 % uviedlo, že postupovali podľa „stratégie viacerých tendrov" (obrázok 1).

37,5 % uviedlo, že v roku 2022 zaisťujú, aby klienti dostali dostatok zásob „predčasným odoslaním". 25 % „využívalo alternatívne trasy zásielok" a 18,8 % uzavrelo s dopravcami dlhodobé zmluvy o termínoch.

Prekvapivo 62,5 % uviedlo, že sa stále spolieha na spotový trh alebo nerobia nič konkrétne, aby sa zásielky dostali ku klientom.

Lockdowny súvisiace s Covid-19 v Číne výrazne obmedzujú obchod

58 % respondentov tiež uviedlo, že lockdowny súvisiace s Covid-19 v Číne „obmedzili výrobu/dodanie plánovaného množstva výrobkov", čo naznačuje, že množstvo nevybavených nákladných zásielok a neuspokojený dopyt narastá, pretože čínska stratégia nulového výskytu ochorenia Covid-19 obmedzuje export do Európy a USA.

Jeden zo zákazníkov spoločnosti xChange a respondentov tohto prieskumu, Amanda Mallia, vedúca predaja a nákupu spoločnosti Oceanbox containors Ltd, ktorá má sídlo v Taliansku, uviedla: „Je pre nás ťažké predpovedať, kam by sme mali posielať naše kontajnery a či budeme mať nejaký zisk, keďže prepravné spoločnosti požadujú vyššie poplatky za kontajnery vo vlastníctve prepravcu (SOC)."

Vzhľadom na to, že v Číne je v súčasnosti lockdown, a teda je veľmi preťažená, k tomu sa pridáva znížený dopyt po prázdnych kontajneroch počas hlavnej sezóny v dôsledku presunu dovolenkových výdavkov na služby a nie na spotrebné produkty, si nie sme istí, či je rozumné vrátiť prázdne kontajnery do Číny.

„Presne predpovedať, čo sa stane v tohtoročnej hlavnej sezóne, je ťažšie ako zvyčajne, pretože existuje veľa protichodných náznakov a neurčitých vecí," povedal Christian Roeloffs, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Container xChange.

„Pokiaľ ide o nákladné dodávky, videli sme, že čínske lockdowny z dôvodu Covid-19 ovplyvnili dostupnosť tovaru na vývoz na kľúčové trhy v Európe a Severnej Amerike. Jednou veľkou otázkou je, či Čína obetuje svoju politiku nulového výskytu ochorenia COVID-19, aby opäť rozhýbala obchod a svoju ekonomiku."

„Ak áno, potom všetko nasvedčuje tomu, že budeme svedkami výrazného nárastu v dôsledku odosielania nevybavených exportných zásielok. Ak sa pravidlá lockdownu čoskoro uvoľnia a kamionisti sa budú môcť vrátiť do práce, potom tieto nevybavené veci prídu v rovnakom čase ako objednávky v hlavnej sezóne, čo by mohlo spôsobiť veľa blokád dodávateľského reťazca v prístavoch v Európe a USA, ktoré sú už teraz značne preťažené."

„Zatiaľ však existuje len veľmi málo ukazovateľov, podľa ktorých je prezident Si Ťin-pching ochotný ohroziť politiku v oblasti zdravia, aby podporil obchod. V skutočnosti to nemusí byť pre neho politicky vhodné, aby tak urobil na Národnom zjazde komunistickej strany, ktorý je naplánovaný na koniec tohto roka, keď sa očakáva, že bude schválený na tretie funkčné obdobie."

Záhada dopytu po kontajnerovej doprave

Druhou stranou tejto mince je samozrejme dopyt. Či už sú to prognózy HDP, čísla indexu nákupných manažérov (PMI), rastúca inflácia alebo spotrebiteľská dôvera, viaceré metriky naznačujú, že dopyt by mohol klesať. To by mohlo pomôcť vykompenzovať akýkoľvek náhly nápor na nákladné zásielky z Číny, najmä ak existujú náznaky, že spotrebitelia míňajú viac na služby než na produkty.

V inej časti prieskumu boli hlavnými problémami, ktoré respondenti identifikovali okrem prebiehajúcich lockdownov v Číne, dostupnosť kontajnerov, plné sklady, inflácia, kríza medzi Ruskom a Ukrajinou a rastúce ceny.

