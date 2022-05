Průzkum společnosti Container xChange: Během hlavní sezóny v kontejnerové přepravě nastane „chaos"

HAMBURK, Německo, 29. května 2022 /PRNewswire/ -- Podle nedávného průzkumu, který zveřejnila společnost Container xChange , poskytovatel trhu a technologické infrastruktury pro kontejnerové logistické společnosti, očekává 51 % přepravců, obchodníků a dodavatelů během nadcházející hlavní sezóny větší chaos, než tomu bylo v roce 2021.

Nejnovější průzkum společnosti Container xChange s názvem „xChange Industry Pulse Survey" zjistil, že letošní nápor na přepravu zboží během letní sezóny bude horší než v sezóně 2021 a překoná narušení, ke kterým za této sezóny došlo.

Container xChange survey: Peak season container shipping “chaos” on the way

Celkem 26 % respondentů předpokládá, že letošní hlavní sezóna bude méně chaotická než v roce 2021, zatímco 22 % jich očekává, že úroveň „chaosu" bude srovnatelná.

Pokud jde o strategii zajišťování kontejnerů v roce 2022 ve srovnání s obdobím před pandemií, uvedlo 56 % respondentů, že „rozšiřují obchodní sítě", 38 % jich uvedlo, že sjednali „dlouhodobé smlouvy" a 25 % respondentů uvedlo, že se řídili „strategií více výběrových řízení" (obrázek 1).

37,5 % respondentů uvedlo, že v roce 2022 zajišťují dostatečné dodávky pro své klienty tím, že je „odesílají dříve", 25 % jich „využívá alternativní přepravní trasy" a 18,8 % uzavírá s dopravci dlouhodobé smlouvy na volné kapacity.

Překvapivě celkem 62,5 % respondentů uvedlo, že se stále spoléhají na spotový trh nebo pro zajištění doručení zásilek klientům nedělají nic konkrétního.

Lockdowny způsobené Covidem v Číně silně ovlivňují obchod

58 % respondentů rovněž uvedlo, že výluky, způsobené pandemií onemocnění Covid v Číně, „ztížily výrobu nebo odeslání takového množství výrobků, jaké bylo plánováno", což naznačuje, že se hromadí nevyřízené zásilky a narůstá míra neuspokojených poptávek, protože čínská strategie kompletní izolace Covidu omezuje vývoz do Evropy i do USA.

Jeden ze zákazníků společnosti xChange a respondentů tohoto průzkumu, Amanda Malliaová, vedoucí prodeje a nákupu společnosti Oceanbox Containers Ltd , která sídlí v Itálii, se svěřila: „Je pro nás obtížné odhadnout, kam bychom měli kontejnery posílat a zda na tom vyděláme, protože lodní společnosti požadují za SOC kontejnery vyšší poplatky."

Vzhledem k tomu, že v Číně je v současné době pandemický lockdown a je tedy silně přetížená a současně tuto situaci dále zhoršuje snížená poptávka po prázdných kontejnerech v hlavní sezóně v důsledku přesunu výdajů během prázdnin ze spotřebního zboží na služby, nejsme si jisti, zda je rozumné vracet prázdné kontejnery zpět do Číny.

„Předpovědět přesný vývoj situace během letošní vrcholné sezóny je těžší než obvykle, protože existuje obrovské množství protichůdných indikátorů a nehmotných faktorů," konstatoval Christian Roeloffs, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Container xChange.

„Pokud jde o dodávky zboží, zaznamenali jsme, že čínské lockdowny způsobené pandemií onemocnění Covid-19 ovlivnily jeho dostupnost pro vývoz na klíčové trhy v Evropě a Severní Americe. Jednou ze zásadních otázek je, zda Čína obětuje svou politiku kompletní izolace onemocnění Covid-19, aby znovu oživila obchod a ekonomiku."

„Pokud se tak stane, pak vše nasvědčuje tomu, že dojde k výraznému nárůstu aktivit, protože se budou expedovat nevyřízené zásilky. Pokud se brzy uvolní pravidla pro lockdowny a řidiči kamionů se budou moci vrátit do práce, pak tyto nevyřízené objednávky budou přicházet ve stejnou dobu jako objednávky během hlavní sezóny, což by mohlo způsobit řadu problémů dodavatelského řetězce v přístavech v Evropě a USA, kde již nyní často dochází k vyčerpání jejich kapacity."

„Zatím však existuje jen velmi málo indicií, že by prezident Si byl ochoten ke kompromisům v oblasti zdravotní politiky s cílem podpory obchodu přistoupit. Možná by to pro něj nebylo politicky výhodné, protože koncem tohoto roku se bude konat celostátní sjezd komunistické strany, na kterém se očekává vyjádření o jeho podpoře pro třetí funkční období."

Hlavolam poptávky po kontejnerové přepravě

Druhou stranou mince je samozřejmě poptávka. Ať už jde o prognózy HDP, čísla indexů nákupních manažerů (PMI), rostoucí inflaci nebo spotřebitelskou důvěru, naznačuje více ukazatelů, že by úroveň poptávky mohla klesat. To by mohlo pomoci vyrovnat náhlý příliv dopravovaného zboží z Číny, zvláště když se objevují známky toho, že spotřebitelé utrácejí více za služby než za výrobky.

Kromě přetrvávajících čínských lockdownů respondenti v průzkumu uváděli jako hlavní problémy dostupnost kontejnerů, zaplněné sklady, inflaci, krizi v Rusku a na Ukrajině a rostoucí ceny.

Další informace najdete na adrese https://www.container-xchange.com/

O společnosti Container xChange

Container xChange je technologická společnost, která zajišťuje kontejnerovou obchodní a leasingovou platformu, platební infrastrukturu a efektivní provozní systémy pro kontejnerové logistické společnosti po celém světě. Systém xChange pokrývá celý proces transakcí s přepravními kontejnery, počínaje vyhledáváním nových partnerů až po sledování kontejnerů a správu plateb a umožňuje tak využívat zařízení třetích stran stejně snadno jako rezervaci hotelu. Naším posláním je zjednodušit logistiku globálního obchodu.

Společnost xChange, která patří mezi deset největších logistických technologických společností na světě, zásadním způsobem mění tisíce procesů spojených s celosvětovou přepravou kontejnerů. Do xChange vkládá svou důvěru více než 1000 kontejnerových logistických společností, včetně společností Kuehne+Nagel, Seaco nebo Sarjak, které využívají naši neutrální online platformu k odstranění problémových míst a k vytváření ekonomických příležitostí.

http://container-xchange.com/

Kontakt pro média:

Ritika Kapoorová

Hlavní manažerka komunikace

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1827608/Container_xChange_Survey.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1749767/xChange_Logo.jpg

SOURCE Container xChange