Приглашение на Международную цифровую торговую выставку «Китай и страны ЦВЕ-2021»
Oct 13, 2021, 12:25 ET
Приглашение на Международную цифровую торговую выставку «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021»
ПЕКИН, 13 октября, 2021 /PRNewswire/ -- В целях расширения дружеских обменов между китайскими предприятиями и странами Центральной и Восточной Европы, а также стимулирования торговых и экономических обменов Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT) проведет по инициативе Международной торговой палаты Китая (CCUIC) и ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company международную цифровую торговую выставку «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021», которая пройдет с 18 по 27 октября 2021 года. Далее приводится подробная информация об этом выставочном мероприятии:
1. Основная информация о выставке
Название выставки: международная цифровая торговая выставка «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021»
Время проведения выставки: 18-27 октября 2021 г.
Место проведения: облачная выставочная платформа CCPIT (https://ceec.ccpit-expo.com/)
Организатор: Китайский совет по содействию международной торговле
Инициатор: Международная торговая палата Китая
ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company
Содержание выставки:
текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших хлопководческих регионах, медицинские инструменты, оборудование и строительные материалы, подарки, канцелярские принадлежности, электробытовые приборы, мебель, бытовая электроника и др.
Масштаб Выставки: ожидается участие более тысячи китайских предприятий.
Мероприятия в поддержку выставки:
в целях углубления торгового сотрудничества и расширения торговых обменов между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, в рамках Международной цифровой торговой выставки «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021» пройдут 6 «установочных мероприятий Торговой недели в прямом эфире» в сочетании с торговыми мероприятиями, разницей во времени, культурными и отраслевыми особенностями, ориентированными на отрасли, перспективные с точки зрения двусторонней торговли, и созданием платформы для ведения торговых переговоров в режиме онлайн. Мы искренне приглашаем к участию в этой выставке представителей всех слоев общества Центральной и Восточной Европы. Установочная встреча организуется в следующем порядке:
|
Отрасль
|
Дата
|
Время (Пекинское время)
|
Текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших
|
18.10.2021
|
15:00-16:30
|
Медицинское оборудование и инструменты
|
19.10.2021
|
15:00-16:30
|
Оборудование и строительные материалы
|
20.10.2021
|
15:00-16:30
|
Подарки и канцелярские принадлежности
|
21.10.2021
|
15:00-16:30
|
Электробытовые приборы
|
22.10.2021
|
15:00-16:30
|
Бытовая электроника
|
25.10.2021
|
15:00-16:30
2. Способ экспонирования / посещения
Зарегистрируйтесь для участия / посетите выставку бесплатно. Веб-сайт платформы: https://ceec.ccpit-expo.com/
К участию в выставке приглашаются экспоненты из Китая и других стран, представляющие все слои общества в странах Центральной и Восточной Европы.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1658022/IMAGE_1.jpg
SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company
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