Приглашение на Международную цифровую торговую выставку «Китай и страны ЦВЕ-2021»

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ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company

Oct 13, 2021, 12:25 ET

Приглашение на Международную цифровую торговую выставку «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021»

ПЕКИН, 13 октября, 2021 /PRNewswire/ -- В целях расширения дружеских обменов между китайскими предприятиями и странами Центральной и Восточной Европы, а также стимулирования торговых и экономических обменов Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT) проведет по инициативе Международной торговой палаты Китая (CCUIC) и ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company международную цифровую торговую выставку «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021», которая пройдет с 18 по 27 октября 2021 года. Далее приводится подробная информация об этом выставочном мероприятии:

Welcom to join 2021 China-Central and Eastern European Countries International Trade Digital Expo
Welcom to join 2021 China-Central and Eastern European Countries International Trade Digital Expo

1.  Основная информация о выставке

Название выставки: международная цифровая торговая выставка «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021»
Время проведения выставки: 18-27 октября 2021 г.
Место проведения: облачная выставочная платформа CCPIT (https://ceec.ccpit-expo.com/)
Организатор: Китайский совет по содействию международной торговле
Инициатор: Международная торговая палата Китая
ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company
Содержание выставки:
текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших хлопководческих регионах, медицинские инструменты, оборудование и строительные материалы, подарки, канцелярские принадлежности, электробытовые приборы, мебель, бытовая электроника и др.

Масштаб Выставки: ожидается участие более тысячи китайских предприятий.

Мероприятия в поддержку выставки:
в целях углубления торгового сотрудничества и расширения торговых обменов между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, в рамках Международной цифровой торговой выставки «Китай и страны Центральной и Восточной Европы-2021» пройдут 6 «установочных мероприятий Торговой недели в прямом эфире» в сочетании с торговыми мероприятиями, разницей во времени, культурными и отраслевыми особенностями, ориентированными на отрасли, перспективные с точки зрения двусторонней торговли, и созданием платформы для ведения торговых переговоров в режиме онлайн. Мы искренне приглашаем к участию в этой выставке представителей всех слоев общества Центральной и Восточной Европы. Установочная встреча организуется в следующем порядке:

Отрасль

Дата

Время (Пекинское время)

Текстильная и суконная/хлопчатобумажная продукция в крупнейших
хлопководческих регионах

18.10.2021

15:00-16:30

Медицинское оборудование и инструменты

19.10.2021

15:00-16:30

Оборудование и строительные материалы

20.10.2021

15:00-16:30

Подарки и канцелярские принадлежности

21.10.2021

15:00-16:30

Электробытовые приборы

22.10.2021

15:00-16:30

Бытовая электроника

25.10.2021

15:00-16:30

2. Способ экспонирования / посещения

Зарегистрируйтесь для участия / посетите выставку бесплатно. Веб-сайт платформы: https://ceec.ccpit-expo.com/

К участию в выставке приглашаются экспоненты из Китая и других стран, представляющие все слои общества в странах Центральной и Восточной Европы.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1658022/IMAGE_1.jpg

SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company

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