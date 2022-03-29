Приверженность мастерству: истории Toshiba TV

В кампании принимают участие три мастера мирового класса. Несмотря на то, что они имеют разные корни, они разделяют свою приверженность изумительной эстетике, инновациям и ответственному мастерству, которые на протяжении десятилетий были частью этого бренда.

Это их истории о Toshiba TV.

Дизайн: Шухэй Аояма

Мастер различных архитектурных стилей Шухэй Аояма понимает привлекательность непринужденного дизайна.

Находящийся под влиянием японской эстетики и культуры Аояма полагает, что красивые предметы «всегда просты». И независимо от сложности базовой технологии, такой как Toshiba TV, он считает, что минимализм всегда может раскрыть лучшие возможности.

Визуальный элемент: Джузеппе Тино

Для итальянского шеф-повара Джузеппе Тино приготовление пищи — это искусство. Он считает, что хорошее блюдо, помимо визуальной красоты, должно быть креативным.

Именно по тем же причинам, по которым компания Toshiba TV безукоризненно стремится к инновациям, итальянский шеф-повар снова и снова вызывает у своих клиентов приятные и незабываемые впечатления.

Звуковой элемент: Ляньцзюнь Юй

На основе 7000-летнего наследия древнего китайского инструмента cюнь Ляньцзюнь Юй отвечает за звуковой элемент.

Для Юй секрет трансцендентного звука сюня лежит в мастерстве. В знак уважения приверженности Toshiba TV концепции такуми маэстро признает, что именно подлинность этого древнего искусства, неподвластная времени и бесценная, представляет собой нашу «неизбежную ответственность».

Изменения в самой основе вдохновляют. В современном меняющемся мире Toshiba TV по-прежнему демонстрирует свою непоколебимую верность своей сути. Стремление к подлинности для Toshiba TV означает #истинноемастерство.

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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1774693/Be_Real_Craftsmanship_Trailer_H_264_4K.mp4

SOURCE Toshiba TV