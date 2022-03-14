Privileged Access Management компании RevBits обходит ThycoticCentrify Secret Server

Система управления привилегированным доступом Privileged Access Management компании RevBits завоевывает золотую медаль и обходит Secret Server компании ThycoticCentrify на церемонии награждения Globee Awards® 2022

Поставщик комплексных решений в сфере кибербезопасности RevBits стал обладателем золотой медали в одной номинации и обладателем серебряной медали в двух других номинациях на 18-й ежегодной церемонии вручения премий за высокие достижения в сфере кибербезопасности (18th Annual Globee Cyber Security Global Excellence Awards)

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 14 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits объявила о получении золотой медали Globee Awards® 2022 за создание решения для управления привилегированным доступом Privileged Access Management. Премия Globee Awards присуждается ведущим мировым поставщикам услуг за эффективность работы организации, технологии, продукты, лидерство в сфере услуг, инициативы и многое другое.

Компания RevBits с радостью сообщает о получении золотой медали в следующей номинации:

Золотая медаль — контроль доступа привилегированных пользователей | безопасность и управление

Система управления привилегированным доступом Privileged Access Management компании RevBits

В номинации «Контроль доступа привилегированных пользователей» продукт Secret Server компании ThycoticCentrify был удостоен серебряной медали.

«Наша компания — разработчик программного обеспечения по кибербезопасности — нацелена на предоставление нашим клиентам современных и надежных решений для улучшения их положения в области безопасности, — заявил глава компании Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Сравнивая с Thycotic, занимающей лидирующие позиции на рынке систем для управления привилегированным доступом (PAM), которая, как известно, была приобретена в прошлом году за 1,4 млрд долл. США, получение золотой медали свидетельствует о весьма положительном результате. Благодаря совместным усилиям наших команд разработчиков и плану технологического развития, разработанному главным техническим директором Муктеба Челиком (Mucteba Celik), мы продолжим совершенствовать и развивать наше решение для управления привилегированным доступом Privileged Access Management, чтобы обеспечить превосходный контроль для клиентов».

«Наше решение для PAM является одним из ключевых продуктов нашего набора корпоративных решений, — заявил главный технический директор компании Муктеба Челик. — Рынок систем для PAM отличается конкурентоспособностью, и признание его превосходства над продуктами Thycotic — это большая честь для нас. На протяжении многих лет наши усилия по развитию направлены на предоставление того, что является одним из наиболее комплексных решений для PAM на рынке.

Например, Thycotic заявляет о себе, как о единственном решении корпоративного уровня для PAM, доступном в облаке и на месте. Будучи настоящим корпоративным решением, система PAM компании RevBits всегда была доступна как в облаке, так и в локальной среде. Мы оказываем полную поддержку предприятиям, предпочитающим поддерживать все свои системы в локальной среде, предприятиям, которые управляют всеми процессами в облаке, и предприятиям, имеющим гибридную среду. Система PAM, предусматривающая соблюдение основополагающих требований безопасности для организаций, предлагает решение, которое может раcширяться по мере того, как у клиентов возрастают потребности в управлении доступом благодаря применению концепции модульной конструкции в наших решениях с самого запуска».

Компания RevBits получила другие награды в ходе 18-й ежегодной церемонии вручения премий за высокие достижения в сфере кибербезопасности (18th Annual Globee Cyber Security Global Excellence Awards. Кроме золотой медали за решение для управления привилегированным доступом Privileged Access Management компании RevBits были получены:

Серебряная медаль — компания года | программное обеспечение по безопасности

Mucteba Celik (Муктеба Челик), главный технический директор компании RevBits

Серебряная медаль — безопасность оконечных устройств | мошенничество, защита и реагирование

Безопасность оконечных устройств и система обнаружения угроз и реагирования на оконечных устройствах (EDR) компании RevBits

Информация о компании RevBits.

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предлагая множество современных средств безопасности, управление которыми может осуществляться через унифицированную платформу безопасности, компания RevBits обеспечивает защиту от самых сложных киберугроз, с которыми сталкиваются организации. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Лондоне (Англия) и Антверпене (Бельгия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на веб-странице: www.revbits.com/aboutrevbits.

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), (609) 516-2846, [email protected]

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