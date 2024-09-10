PROMISE Technology представляет готовые ИИ-решения для хранения на IBC 2024

От компактного хранилища емкостью 288 ТБ до подключения Thunderbolt™ 5, «команда мечты» решений для хранения данных Pegasus RAID расширяет возможности творческих профессионалов в эпоху ИИ.

АМСТЕРДАМ и СИНЬЧЖУ, 10 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Поскольку рабочие процессы, управляемые ИИ, продолжают генерировать огромные объемы данных и потребности в хранении, компания PROMISE Technology, ведущий мировой поставщик решений для хранения потоковых данных RAID, объявляет, что продемонстрирует на предстоящей конференции IBC 2024, как ее новейшие решения для хранения мультимедийных данных справляются с этой задачей. В этом году PROMISE проводит несколько демонстраций того, как семейство решений для хранения данных Pegasus ускоряет редактирование видео и передачу файлов в средах Mac.

Чтобы узнать, как ведущие решения для хранения данных на основе RAID от PROMISE Technology могут оптимизировать рабочие процессы, управляемые ИИ, посетите стенд 3.B33 (совместно с Toshiba) в зале 3 на IBC 2024 (RAI Amsterdam Convention Center, 13-16 сентября).

«Поскольку все больше и больше творческих профессионалов включают инструменты ИИ в свои рабочие процессы, хранение данных, созданное для повышения производительности, является насущной необходимостью, — сказала Элис Чанг (Alice Chang), директор по маркетингу. — «Команда мечты» решений семейства Pegasus от PROMISE Technology обеспечивает компактность, элегантность и высочайшую производительность, позволяя студиям и медиакомпаниям осваивать более интенсивную творческую работу с использованием искусственного интеллекта».

Обновленный Pegasus R12 уже доступен

Первой демонстрацией на IBC 2024 станет высокопроизводительный Pegasus R12 от PROMISE, который будет подключен в среде Mac, чтобы показать, как он может ускорить редактирование видео и передачу файлов для облегчения творческих рабочих процессов. Теперь доступный для покупки, R12 оснащен расширенной емкостью хранилища. Последняя версия, основанная на запатентованной технологии PromiseRAID от PROMISE и разработанная для сред Mac и Windows, способна поддерживать до 288 ТБ в 12 отсеках, обеспечивая ведущую в отрасли плотность хранения в компактном форм-факторе, аналогичном стандартным решениям с 8 отсеками.

Для обеспечения скорости и энергосбережения R12 питается от Thunderbolt™ 4 и имеет режим энергосбережения, который автоматически активируется, когда подключенный хост-компьютер переходит в спящий режим или отключается от R12. Для повышения энергоэффективности он оснащен GreenBoost от PROMISE для автоматической оптимизации энергопотребления и уровня шума вентиляторов.

Ядром R12 являются передовые запатентованные технологии хранения PROMISE — PromiseRAID и Boost Technologies, — которые повышают производительность, безопасность и стабильность.

Pegasus M8 с Thunderbolt™ 5 и Pegasus M4 для редактирования 8K

Pegasus M8, который скоро будет выпущен, — это новейшее высокоскоростное и высокопроизводительное решение PROMISE для ускорения рабочих процессов, управляемых ИИ. Усилившись Thunderbolt™ 5 и NVMe, решение устанавливает новый стандарт скорости потоков данных, чтобы обеспечить оптимизацию творческой работы.

Также в качестве части «команды мечты» PROMISE демонстрирует Pegasus M4, который идеально подходит для оптимизации работы по редактированию 8K. Решение предлагает твердотельные флэш-накопители емкостью до 32 ТБ и предназначено для мобильных студийных сред.

Демонстрация VTrak J5960 Green JBOD в реальном времени

PROMISE также представит VTrak J5960 Green JBOD с системой хранения данных ZFS класса PetaByte на базе Promise и Toshiba. Компания проведет еще одну живую демонстрацию, чтобы показать, как решение оптимизирует архивирование видеофайлов.

Посетители IBC могут ожидать демонстрации на стенде 3.B33 (зал 3).

О PROMISE Technology:

PROMISE Technology является признанным мировым лидером в области хранения потоковых данных с более чем 30-летним опытом. Инновационные решения бренда, основанные на запатентованных технологиях PromiseRAID и Boost, адаптированы к уникальным потребностям рынков видеонаблюдения, мультимедиа, облачных вычислений и ИТ. Высококвалифицированные отделы продаж и инженерные команды PROMISE стратегически расположены по всей Америке, в регионе EMEA, JAPAC и Китае, чтобы предоставлять уникальные услуги и поддержку своим клиентам по всему миру.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.promise.com/

Контакты для СМИ:

[email protected]