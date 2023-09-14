普通医疗处理如在医院门诊部进行则费用明显更高

根据Blue Health Intelligence ® 对理赔数据的分析，在医院门诊部（HOPD）接受医疗处理的费用比门诊手术中心和医生诊所要高出近60%

华盛顿2023年9月14日 /美通社/ -- 一项针对数千万份理赔进行的全国性分析显示，在医院门诊部（HOPD）进行的普通医疗处理的收费要比医生诊所的收费高得多。 蓝十字蓝盾协会（BCBSA）发布的这项分析显示，在HOPD接受乳房X光检查或结肠镜检查等常见医疗处理均要支付相对更高的费用，高出幅度达58%。 医院收取此类更高价格意味着消费者要付出更高费用。

为考察不同医疗保健场所的费用差异，Blue Health Intelligence® 分析了六种常见的日常门诊医疗处理的去识别化理赔数据，覆盖2017年至2022年的1.33亿蓝十字蓝盾协会会员。

结果显示，与医生诊所和门诊手术中心（简称"ASC"，可为患者提供门诊诊断处理和门诊手术）的收费相比，HOPD不仅对完全相同的服务收取更高费用，而且价格每年上涨得更快。

2022年，不同类别医疗场所的常见医疗处理价格差异如下：

在HOPD接受乳房X光检查的费用比在医生诊所高32%。

在HOPD接受结肠镜检查的费用比在ASC高32%，比医生诊所高一倍。

HOPD的诊断性结肠镜检查费用比ASC 收费高出58%，比医生诊所的收费高出一倍以上。

HOPD的白内障手术费用比ASC高56%。

HOPD的耳鼓造口术费用比ASC的收费高52%。

HOPD的临床访视费用比医生诊所高31%。

鉴于2022年进行的乳房X光检查和结肠镜检查次数分别达到大约4000万次和 1500多万次，实施医疗场所中立的支付政策将大大节省开支。

上述数据与之前的研究相一致。 加州大学伯克利分校的一项研究发现，2019年蓝十字蓝盾计划在HOPD支付的生物制剂、化疗和其他输液抗癌药物价格是在医生诊所支付价格的两倍，高出99%至104%，输液激素疗法的价格则高出68%。

此外，《美国管理式护理杂志》（American Journal of Managed Care）2016年的一项研究显示，HOPD的七项常见服务的价格明显高于医生诊所的价格，包括就诊价格高出21%，以及胸部X光检查的价格高出258%等。

BCBSA政策和宣传高级副总裁David Merritt表示："医疗处理的费用水平不应取决于提供处理服务的场所类别。 无论是哪类场所，降低医疗成本都是常理。 我们的分析表明，关于场所中立收费的法规可在10年内为我们的患者、企业和纳税人节省近5000亿美元。 我们期待着继续与国会合作，以保护患者免受此类更高费用的影响。"

造成这些费用差异的一个主要原因是，在过去20年里，企业型医疗系统收购了医生诊所，使这些医生诊所被转化为HOPD，从而产生了额外的医疗设施费用和更高的总体价格。 此外，与医院以外的其他医疗机构提供的相同服务相比，联邦医疗保险为HOPD所提供服务支付的金额更高，这给患者和联邦医疗保险均造成了数亿美元的损失。

BCBSA支持美国众议院和参议院的两党立法以制定公平的医院计费政策，这包括众议员 Kevin Hern（共和党-俄克拉荷马州）和 Annie Kuster（民主党-新罕布什尔州）提出的《FAIR 法案》， 以及参议员Maggie Hassan（民主党-新罕布什尔州）) 和 Mike Braun（共和党-印第安纳州）的《SITE法案》。

此外，今年早些时候，BCBSA发布了《美国医疗保健的可负担性解决方案》（Affordability Solutions for the Health of America），这是一套全面建议，可在10年内为患者、消费者和纳税人减少7670亿美元的医疗支出。 要做到这一点，就必须扩大门诊服务的场所中立型支付、促进竞争、增加获得低成本处方药的机会，并确保患者在正确的地点和时间获得高质量的医疗服务。

"蓝十字蓝盾协会致力于建立一个更经济、更公平、更完善的医疗体系。 这些常识性解决方案针对医疗成本上升的根本原因，并优先考虑了患者的需求"，Merritt继续说道。

关于蓝十字蓝盾协会

蓝十字蓝盾协会是一家全国性联合会，由34家独立的、以社区为基础以及在当地运营的蓝十字和蓝盾公司组成，其医疗保险客户人数总计占美国总人口的三分之一。

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SOURCE Blue Cross Blue Shield Association