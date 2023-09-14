普通医疗处理如在医院门诊部进行则费用明显更高

News provided by

Blue Cross Blue Shield Association

14 Sep, 2023, 14:42 ET

根据Blue Health Intelligence ® 对理赔数据的分析，在医院门诊部（HOPD）接受医疗处理的费用比门诊手术中心和医生诊所要高出近60%

华盛顿2023年9月14日 /美通社/ -- 一项针对数千万份理赔进行的全国性分析显示，在医院门诊部（HOPD）进行的普通医疗处理的收费要比医生诊所的收费高得多。 蓝十字蓝盾协会（BCBSA）发布的这项分析显示，在HOPD接受乳房X光检查或结肠镜检查等常见医疗处理均要支付相对更高的费用，高出幅度达58%。 医院收取此类更高价格意味着消费者要付出更高费用。

为考察不同医疗保健场所的费用差异，Blue Health Intelligence® 分析了六种常见的日常门诊医疗处理的去识别化理赔数据，覆盖2017年至2022年的1.33亿蓝十字蓝盾协会会员。 

结果显示，与医生诊所和门诊手术中心（简称"ASC"，可为患者提供门诊诊断处理和门诊手术）的收费相比，HOPD不仅对完全相同的服务收取更高费用，而且价格每年上涨得更快。 

2022年，不同类别医疗场所的常见医疗处理价格差异如下：

  • 在HOPD接受乳房X光检查的费用比在医生诊所高32%。
  • 在HOPD接受结肠镜检查的费用比在ASC高32%，比医生诊所高一倍。
  • HOPD的诊断性结肠镜检查费用比ASC 收费高出58%，比医生诊所的收费高出一倍以上。 
  • HOPD的白内障手术费用比ASC高56%。
  • HOPD的耳鼓造口术费用比ASC的收费高52%。
  • HOPD的临床访视费用比医生诊所高31%。 

鉴于2022年进行的乳房X光检查和结肠镜检查次数分别达到大约4000万次1500多万次，实施医疗场所中立的支付政策将大大节省开支。 

上述数据与之前的研究相一致。 加州大学伯克利分校的一项研究发现，2019年蓝十字蓝盾计划在HOPD支付的生物制剂、化疗和其他输液抗癌药物价格是在医生诊所支付价格的两倍，高出99%至104%，输液激素疗法的价格则高出68%。 

此外，《美国管理式护理杂志》（American Journal of Managed Care）2016年的一项研究显示，HOPD的七项常见服务的价格明显高于医生诊所的价格，包括就诊价格高出21%，以及胸部X光检查的价格高出258%等。 

BCBSA政策和宣传高级副总裁David Merritt表示："医疗处理的费用水平不应取决于提供处理服务的场所类别。  无论是哪类场所，降低医疗成本都是常理。 我们的分析表明，关于场所中立收费的法规可在10年内为我们的患者、企业和纳税人节省近5000亿美元。 我们期待着继续与国会合作，以保护患者免受此类更高费用的影响。"

造成这些费用差异的一个主要原因是，在过去20年里，企业型医疗系统收购了医生诊所，使这些医生诊所被转化为HOPD，从而产生了额外的医疗设施费用和更高的总体价格。   此外，与医院以外的其他医疗机构提供的相同服务相比，联邦医疗保险为HOPD所提供服务支付的金额更高，这给患者和联邦医疗保险均造成了数亿美元的损失。 

BCBSA支持美国众议院和参议院的两党立法以制定公平的医院计费政策，这包括众议员 Kevin Hern（共和党-俄克拉荷马州）和 Annie Kuster（民主党-新罕布什尔州）提出的《FAIR 法案》， 以及参议员Maggie Hassan（民主党-新罕布什尔州）) 和 Mike Braun（共和党-印第安纳州）的《SITE法案》。 

此外，今年早些时候，BCBSA发布了《美国医疗保健的可负担性解决方案》（Affordability Solutions for the Health of America），这是一套全面建议，可在10年内为患者、消费者和纳税人减少7670亿美元的医疗支出。  要做到这一点，就必须扩大门诊服务的场所中立型支付、促进竞争、增加获得低成本处方药的机会，并确保患者在正确的地点和时间获得高质量的医疗服务。 

"蓝十字蓝盾协会致力于建立一个更经济、更公平、更完善的医疗体系。 这些常识性解决方案针对医疗成本上升的根本原因，并优先考虑了患者的需求"，Merritt继续说道。 

关于蓝十字蓝盾协会
蓝十字蓝盾协会是一家全国性联合会，由34家独立的、以社区为基础以及在当地运营的蓝十字和蓝盾公司组成，其医疗保险客户人数总计占美国总人口的三分之一。 

Blue Cross Blue Shield Association

SOURCE Blue Cross Blue Shield Association

Also from this source

Los costos de los procedimientos médicos de rutina son significativamente más altos cuando se hacen en departamentos ambulatorios de los hospitales

Costs for Common Health Care Procedures Significantly Higher When Performed in Hospital Outpatient Departments

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.