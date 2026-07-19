Pudu Robotics präsentiert sein gesamtes Produktportfolio auf der WAIC 2026 und gewinnt die Auszeichnung „Most Investor-Attractive Enterprise"

SHANGHAI, 19. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der kommerziellen Servicerobotik, präsentiert sein gesamtes Portfolio an intelligenten Robotiklösungen auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, die vom 17. bis 20. Juli in Shanghai stattfindet. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Messe ist die weltweite Offline-Premiere des PUDU D7, Pudus semi-humanoidem Roboter der nächsten Generation. Neben den Ausstellungshighlights wurde Pudu Robotics zudem mit dem 36Kr-Preis „Most Investor-Attractive AI & Embodied Intelligence Enterprise" ausgezeichnet, womit der wachsende Einfluss des Unternehmens im Bereich der verkörperten KI sowie das anhaltende Vertrauen der Investorengemeinschaft gewürdigt wurden.

Pudu Robotics Product Portfolio at WAIC 2026

Die gesamte Produktmatrix im Überblick: Demonstration der Einsatzfähigkeit in vielfältigen Szenarien

Pudus umfassende Präsentation auf der WAIC 2026 zeigte das gesamte technische und produktbezogene Spektrum des Unternehmens, das von Dienstleistungserbringung über gewerbliche Reinigung und industrielle Lieferdienste bis hin zu allgemeiner verkörperter Intelligenz reicht.

Der vierbeinige Roboter PUDU D5 demonstrierte fortschrittliche Geländegängigkeit und autonome Navigation auf einem vor Ort aufgebauten Hindernisparcours, der Sand, Kies, Stufen und Steigungen nachahmte und damit autonome Inspektionen in komplexen Umgebungen wie Umspannwerken und Industrieparks simulierte. Darüber hinaus führte der D5 am Messestand Hochgeschwindigkeits-„Drift"-Demonstrationen durch, erreichte dabei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 5 m/s und stellte seine branchenführende Mobilität und Reaktionsfähigkeit unter Beweis.

Der PUDU D7 feierte sein weltweites Offline-Debüt und begeisterte die Besucher mit mehreren immersiven und interaktiven Live-Erlebnissen. Die Besucher posierten für Fotos mit dem D7 und erhielten sofort einzigartige Schnappschüsse, die direkt aus einer „Roboterperspektive" aufgenommen wurden. Der Roboter demonstrierte zudem fortschrittliche Multi-Roboter-Koordination, indem er autonom lief und den vierbeinigen PUDU D5 durch den Messestand führte, während er dabei nahtlos Fußgängerverkehr umging – ein anschauliches Beispiel für kollaborative Arbeitsabläufe zwischen verschiedenen Roboterformen.

Pudu präsentiert zudem sein ausgereiftes Portfolio an kommerziellen Robotern, darunter den Service-Lieferroboter BellaBot, den industriellen Lieferroboter PUDU T300 sowie die gewerblichen Reinigungsroboter PUDU MT1 Max und PUDU CC1 Pro. Gemeinsam unterstreichen diese Produkte die bewährten Einsätze von Pudu in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Gastronomie, Fertigung, Lagerhaltung und anderen Branchen.

Auszeichnung als „Most Investor-Attractive Enterprise" bei anhaltendem Kapitalzuwachs

Die Auszeichnung als „Most Investor-Attractive Enterprise" von 36Kr geht einher mit anhaltender Unterstützung durch große globale institutionelle Investoren. Im April 2026 schloss Pudu Robotics eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von fast 150 Millionen US-Dollar ab, wodurch sich die Unternehmensbewertung auf über 1,5 Milliarden US-Dollar belief. Damit beläuft sich die kumulierte Finanzierung von Pudu auf mehr als 300 Millionen US-Dollar.

Dieses starke Kapitalinteresse wird durch konkrete geschäftliche Erfolge untermauert. Laut dem von Frost & Sullivan veröffentlichten „2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report" hält Pudu Robotics gemessen am Umsatz einen Anteil von 25 % und gemessen an den Auslieferungen einen Anteil von 23 % am globalen Markt für kommerzielle Servicerobotik und belegt damit in beiden Kategorien weltweit den ersten Platz. Darüber hinaus verzeichnet Pudu Robotics eine Umsatzwachstumsrate von über 100 % im Jahresvergleich, wobei die internationalen Märkte seit mehreren Jahren in Folge mehr als 80 % des Gesamtumsatzes ausmachen. Während sich die breitere Branche der verkörperten KI noch in frühen Erkundungsphasen befindet, hat Pudu bereits ein positives EBITDA erreicht und damit vor dem Markt eine groß angelegte wirtschaftliche Tragfähigkeit erreicht.

Vom Produktexport zur Integration in das Ökosystem: Ein Konzept für die globale Expansion

Laut dem vom 36Kr Research Institute veröffentlichten Forschungsbericht über die Auslands-Expansion chinesischer Unternehmen von 2025 bis 2026 wurde Pudu Robotics als primäres Referenzbeispiel für verkörperte KI hervorgehoben. Der Bericht führt den internationalen Erfolg von Pudu auf die systematische Kombination aus technologischer Innovation, Produktkompetenzen und lokalisiertem globalem Betrieb zurück. Analysten stellten fest, dass Pudu den Übergang vom Produktexport zum Export von globalem Markenwert und integrierten Robotik-Ökosystemen erfolgreich vollzogen und damit einen zentralen Referenzplan für die globale Expansion im Hard-Tech-Bereich geschaffen hat.

Durch den Einsatz vielseitiger Produktformen, die spezialisierte, halbhumanoide und humanoide Formen umfassen, konzentriert sich Pudu Robotics weiterhin darauf, verkörperte KI direkt in reale Umgebungen zu integrieren – und verwandelt so physische KI von einem technischen Konzept in einen praktischen Produktivitätspartner.

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch KI sowie Robotik die Arbeit zu erleichtern und das Leben zu verbessern. Die Vision ist der Aufbau einer globalen intelligenten Robotik-Infrastruktur, die 10 Milliarden Menschen weltweit dient.

Pudu Robotics hat wichtige Kerntechnologien und -komponenten entwickelt, darunter Roboter-Gelenkmodule und Bewegungssteuerungen, und weltweit mehr als 1.900 Patentanmeldungen eingereicht. Auf der Basis dreier Kerntechnologien – Embodied Navigation, Embodied Manipulation und Embodied Interaction – hat Pudu Robotics eine Architektur nach dem Prinzip „One Brain, Multiple Embodiments" entwickelt und ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut, das spezialisierte, semihumanoide und humanoide Roboter umfasst.

Derzeit bietet Pudu vier zentrale Produktlinien an: Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI. Die Lösungen von Pudu Robotics werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigung, Immobilien- und Gebäudedienstleistungen, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Sport, Bildung sowie öffentliche Dienste.

Bis heute hat Pudu Robotics weltweit mehr als 130 000 Einheiten ausgeliefert und ist in mehr als 85 Ländern und Regionen vertreten.

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