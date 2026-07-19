Pudu Robotics présente l'ensemble de sa gamme de produits à la WAIC 2026 et remporte le prix de Most Investor-Attractive Enterprise

SHANGHAI, 19 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, présente l'ensemble de son portefeuille de solutions robotiques intelligentes lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, qui se tient du 17 au 20 juillet à Shanghai. L'un des temps forts de l'édition de cette année est la présentation mondiale du PUDU D7, le robot semi-humanoïde de nouvelle génération de Pudu. Parallèlement aux moments phares de son exposition, Pudu Robotics s'est également vu décerner le prix Most Investor-Attractive AI & Embodied Intelligence Enterprise par 36Kr, récompensant l'influence croissante de l'entreprise dans le secteur de l'IA incarnée et la confiance que lui accorde la communauté des investisseurs.

Pudu Robotics Product Portfolio at WAIC 2026

Présentation de la gamme complète de produits : démonstration des capacités multi-scénarios

La présentation exhaustive de Pudu lors de la WAIC 2026 a permis de mettre en avant l'ensemble de son offre technique et de ses produits, couvrant les services, le nettoyage commercial, les applications industrielles et l'intelligence incarnée à usage général.

Le robot quadrupède PUDU D5 fait preuve d'une grande capacité d'adaptation au terrain et d'une navigation autonome sur un parcours d'obstacles installé sur site, reproduisant des surfaces telles que le sable, le gravier, les marches et les pentes, simulant ainsi des inspections autonomes dans des environnements complexes tels que les postes électriques et les parcs industriels. Par ailleurs, le D5 a réalisé des démonstrations de « drifting » sur le stand, atteignant des vitesses maximales de 5 m/s et mettant en avant une mobilité et une réactivité inégalées dans le secteur.

Pour sa première présentation publique hors ligne à l'échelle mondiale, le PUDU D7 a captivé les visiteurs grâce à plusieurs expériences en direct immersives et interactives. Les participants ont posé avec le D7 et ont reçu instantanément des photos prises directement sous une « perspective robotique ». Le robot a également fait la démonstration d'une coordination avancée entre plusieurs robots en se déplaçant de manière autonome et en guidant le quadrupède PUDU D5 dans le stand, qui a évité sans difficulté les piétons, illustrant ainsi de manière frappante les flux de travail collaboratifs entre différents types de robots.

Pudu présente également sa gamme aboutie de robots commerciaux, notamment le robot de distribution de service BellaBot, le robot de distribution industriel PUDU T300, ainsi que les robots de nettoyage commerciaux PUDU MT1 Max et PUDU CC1 Pro. Ensemble, ces produits mettent en avant les déploiements éprouvés de Pudu dans les secteurs de l'hôtellerie, du commerce de détail, de la restauration, de l'industrie manufacturière, de l'entreposage et dans d'autres secteurs.

Pudu remporte le Most Investor-Attractive Enterprise Award dans un contexte de croissance soutenue de levée de fonds

Décerné par 36Kr, le prix de Most Investor-Attractive Enterprise s'accompagne d'un soutien continu de la part de grands investisseurs institutionnels internationaux. En avril 2026, Pudu Robotics a finalisé un nouveau tour de table de près de 150 millions USD, portant sa valorisation à plus de 1,5 milliard USD. Cela porte le montant total des financements levés par Pudu à plus de 300 millions USD.

Cet intérêt marqué des investisseurs s'appuie sur des résultats commerciaux concrets. Selon le rapport d'étude de marché indépendant intitulé 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report publié par Frost & Sullivan, Pudu Robotics représente respectivement 25% et 23% du marché mondial de la robotique de service commerciale en termes de chiffre d'affaires et d'expéditions, se classant ainsi au premier rang mondial dans ces deux catégories. Par ailleurs, Pudu Robotics a enregistré un taux de croissance annuel de son chiffre d'affaires supérieur à 100% en glissement annuel, les marchés internationaux représentant plus de 80% de son chiffre d'affaires total depuis plusieurs années d'affilée. Alors que le secteur de l'IA incarnée en est encore à ses premières phases d'exploration, Pudu présente déjà un BAIIA positif, ayant atteint la viabilité commerciale à grande échelle avant le reste du marché.

De l'exportation de produits à l'intégration dans l'écosystème : une feuille de route au service de l'expansion mondiale

Selon le Research Report on Chinese Enterprises' Overseas Expansion from 2025 to 2026, publié par le 36Kr Research Institute, Pudu Robotics a été présenté comme un cas d'étude de référence dans le domaine de l'IA incarnée. Le rapport attribue le succès international de Pudu à la combinaison systématique de l'innovation technologique, des capacités de ses produits et d'une présence mondiale adaptée aux spécificités locales. Les analystes ont souligné que Pudu est passé de l'exportation de produits à l'exportation de sa valeur de marque mondiale et d'écosystèmes robotiques intégrés, établissant ainsi un modèle de référence essentiel pour l'expansion mondiale de technologies de pointe.

En proposant une gamme variée de produits allant des modèles spécialisés aux modèles semi-humanoïdes et humanoïdes, Pudu Robotics poursuit son objectif d'intégrer l'IA incarnée directement dans des environnements réels, faisant ainsi passer l'IA physique du statut de concept technique à celui de partenaire pratique au service de la productivité.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial dans le secteur de la robotique de service commercial, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de dix milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a mis au point des technologies et des composants clés, notamment des modules d'articulations robotiques et des contrôleurs de mouvement, et a déposé plus de 1 900 demandes de brevet à travers le monde. S'appuyant sur trois technologies clés (la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée), Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice « Un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée à usage général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Fort d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

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