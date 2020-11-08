Путь к цифровизации энергетики: Huawei представляет Smart Modular Data Center 5.0

Руководитель подразделения по разработке оборудования для центров обработки данных компании Huawei Чжэнфу Фэй (Zhenfu Fei) прокомментировал это событие следующим образом: «По мере развития искусственного интеллекта (ИИ), средств обработки и анализа больших данных, облачных вычислений и Интернета вещей (IoT) к центрам обработки данных предъявляются все более высокие требования, что, в свою очередь, способствует их совершенствованию в качестве фундаментальных элементов интеллектуального цифрового мира.

В модульном центре обработки данных Huawei Smart Modular Data Center 5.0 используется ИИ для создания интеллектуальной базы ЦОД более высокого уровня, а также полностью задействуются все возможности нашей фирменной интеллектуальной литиевой батареи SmartLi, что позволяет получать полноценное резервное питание, которое способны обеспечивать литиевые аккумуляторы».

Huawei Smart Modular Data Center 5.0

Это комплексное решение позволяет создать интеллектуальный и экологичный центр обработки данных с внутренней системой питания SmartLi, крупноформатным экраном для визуализации цифрового двойника и роботизированными на основе ИИ функциями эксплуатации и технического обслуживания.

Теперь, благодаря внутренней системе питания SmartLi, центром обработки данных может стать любое помещение, что коренным образом меняет ситуацию. Более того, с учетом значительно более низких требований к чистой высоте, Huawei Modular Data Center 5.0 не нуждается в традиционной конструкции с фальшполом. Вместо этого трубопроводы системы кондиционирования воздуха, а также силовые и слаботочные кабели подводятся сверху, поэтому оборудование может размещаться при высоте потолка от 2,6 м, что существенно ниже минимальной высоты в 3 метра, требуемой для традиционного центра обработки данных.

Другая особенность состоит в том, что источник бесперебойного питания (ИБП) SmartLi имеет сверхнизкие требования по допустимой нагрузке — менее 1000 кг/м2 для дата-центров уровней надежности Tier III и Tier IV согласно стандарту TIA-942. Это означает, что система электропитания и ИТ-оборудование могут размещаться в одном помещении с совместным использованием имеющегося в нем пространства.

Устраняя необходимость в отдельном помещении для аппаратуры электропитания, это решение, предусматривающее высокую плотность размещения оборудования, снижает потребность в пространстве, необходимом для литиевых батарей, на 75% по сравнению с их свинцово-кислотными аналогами, тем самым оставляя больше места для установки шкафов с коммерчески полезным ИТ-оборудованием.

И наконец, становится возможным гибкое увеличение емкости за счет того, что в рамках решения Huawei Smart Modular Data Center 5.0 с внутренней системой питания SmartLi в полной мере реализован модульный принцип резервного электропитания. Оно претворяет в жизнь концепцию полноценной модульной системы, от силового до аккумуляторного модуля, где предприятия платят только за то, что им требуется в данный момент, значительно сокращая свои капитальные затраты с возможностью беспрепятственного расширения системы при возникновении необходимости.

В общем и целом, это решение подходит для всех бюджетов, существенно сокращая размер необходимых первоначальных инвестиций.

Визуализация интеллектуальной системы повышает надежность, эффективность и простоту эксплуатации и технического обслуживания.

В интеллектуальном модульном центре обработки данных Huawei Smart Modular Data Center 5.0 используется 43-дюймовый локальный сенсорный экран для интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), алгоритмов ИИ, интеллектуальных средств связи и инфраструктуры. На локальном интеллектуальном экране реализуется цифровое копирование физических модульных центров обработки данных, а также триада интеллектуальных функций i3 — iPower, iCooling и iManager:

iPower — визуализированные каналы распределения питания по центру обработки данных, основные модули и системы и ремонтно-профилактическое обслуживание.

iCooling — визуализированные каналы охлаждения и оптимизация энергетического КПД системы охлаждения с использованием ИИ повышают коэффициент энергоэффективности на 8% до величины 15%.

iManager — визуализация, диагностика и оптимизация функционирования центров обработки данных в глобальном масштабе сокращают расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание на 35%.

Кроме того, для обеспечения контроля доступа и входа в систему управления может использоваться функция распознавания лиц, что способствует повышению уровня безопасности. Цель заключается в четком и интуитивно понятном представлении интеллектуального функционала, обеспечивающего ускорение процессов эксплуатации и технического обслуживания и, в конечном итоге, снижение затрат.

Разработанная компанией Huawei система Smart Modular Data Center 5.0 знаменует собой шаг вперед на ее пути к стимулированию сферы цифровизации энергетики и занятию ведущей позиции в этой сфере, а также к построению более экологически чистого и интеллектуального мира. Подразделение Huawei Digital Power продолжит внедрение инноваций и интеграцию ИКТ, алгоритмов ИИ, интеллектуальных средств связи и инфраструктуры для обеспечения автоматизации центров обработки данных, используя интеллектуальный потенциал с целью создания реальных ценностей для клиентов.

О компании Huawei

Компания Huawei является одним из ведущих мировых поставщиков инфраструктур и интеллектуальных устройств на основе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Используя комплексные решения в четырех ключевых областях — телекоммуникационные сети, ИТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы — мы стремимся к цифровизации жизни каждого человека, дома и организации с целью построения полносвязного интеллектуального мира.

Целостный ассортимент продуктов, технологий и услуг компании Huawei отличается как конкурентоспособностью, так и надежностью. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме мы создаем долгосрочные ценности для наших клиентов, расширяя возможности людей, обогащая их быт и вдохновляя организации всех форм и размеров на раскрытие инновационного потенциала.

Инновационная деятельность компании Huawei ориентирована на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, уделяя основное внимание технологическим прорывам, которые являются движущей силой для всего мира. Имея штат сотрудников, насчитывающий свыше 194 тысяч человек, мы осуществляем свою деятельность более чем в 170 странах и регионах. Частная компания Huawei, основанная в 1987 году, полностью принадлежит своим сотрудникам.

Более подробная информация представлена на сайте компании Huawei по адресу: www.huawei.com.

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