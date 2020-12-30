Путешествуя с любовью -- трогательные истории владельцев автомобилей GAC MOTOR со всего мира

Профессор университета осуществил свою долгожданную «мечту о вождении по пересеченной местности» с помощью GAC MOTOR. Этот профессор, которого другие считают ученым-стоиком, является страстным искателем приключений. И вот, став владельцем GS8 — флагманской модели класса SUV от компании GAC MOTOR, он наконец-то отправился в это путешествие. С тех пор трое друзей профессора приобрели под его влиянием автомобили GAC MOTOR, а сам он продолжает рекламировать эту марку всем окружающим.

Преданность любимому человеку, выраженная в подарке на день рождения дочери

Мать 22-летней девушки, заканчивающей обучение в вузе, решила купить своей дочери в качестве подарка на день рождения автомобиль класса SUV модели GS3 производства GAC MOTOR. Теперь они вдвоем наслаждаются ездой на этом автомобиле.

Потакая своей слабости, эколог делает экологичный выбор

Эколог и его жена всегда любили активный образ жизни и путешествия, желая при этом минимизировать свой вред окружающей среде. Модель GE3 от GAC MOTOR, использующая энергоноситель нового типа, позволяет им добиваться на первый взгляд противоречащих друг другу целей: защиты окружающей среды и занятия своим любимым делом — незапланированными поездками по экзотическим местам.

Выбор любви — поездки всей семьей в выходные дни

Эта семья из четырех человек приобрела звездную модель — GS5. Теперь они совершают поездки с палатками на природу, наслаждаются отдыхом на пляжах и любуются восходами солнца в горах. Каждый памятный момент оставляет неизгладимое впечатление. GS5 — не просто автомобиль, а настоящий друг семьи, сопровождающий их на каждом шагу.

Список таких историй будет пополняться, демонстрируя горячую поддержку бренда. Именно такая положительная реакция со стороны владельцев автомобилей по всему миру является движущей силой устойчивого развития и прогресса компании GAC MOTOR. Все это наполнит путешествия с GAC MOTOR еще более приятной атмосферой и будет содействовать дальнейшим новациям, сочетающим в себе высокое качество и теплоту сердец.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1393038/1.jpg

SOURCE GAC MOTOR