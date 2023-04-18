Pylontech -- лучший поставщик систем хранения энергии

ШАНХАЙ, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- В 2022 году компания Pylontech заняла первое место в рейтинге поставщиков домашних аккумуляторных систем хранения энергии по общемировым объемам продаж в недавно опубликованном рейтинге информационного агентства S&P Global Commodity Insights.

Ежеквартальный обновленный отчет составлен по тщательно проверенным данным, собранным от ведущих поставщиков в отрасли.

2022 Residential Energy Storage System Provider Market Share

За последние десять кварталов Pylontech демонстрирует впечатляющую динамику развития с непрерывным ростом объемов поставок и устойчивым повышением рейтинга. Благодаря значительным научно-исследовательским и производственным возможностям, начиная от элементов аккумуляторов и заканчивая комплексными системами, более чем в 80 странах и регионах компания ввела в эксплуатацию более миллиона систем накопления энергии. Развитие достигло пика сейчас, когда компания стала №1, что является выдающимся достижением.

«По данным S&P Global Commodity Insights, в 2022 году рынок вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, — говорит вице-президент Pylontech по международному бизнесу Джеффри Сонг (Geoffrey Song). — Глобальное сотрудничество имеет жизненно важное значение для текущего и будущего развития отрасли. В соответствии с идеологией свободной торговли компании из разных стран вносят свои уникальные преимущества, в том числе компании из Китая, преимуществом которых являются хорошо управляемые логистические цепочки с адекватным обеспечением ресурсами, гарантирующие производство и доставку продукции даже в трудные времена. Мы надеемся на дальнейший еще больший успех в сотрудничестве, выполняя нашу миссию по «устойчивому освобождению ВАШЕЙ энергии».

Информация о компании Pylontech

Pylontech специализируется на аккумуляторных системах хранения энергии (BESS), опираясь на свой опыт в области электрохимии, силовой электроники и системной интеграции для поставки надежных систем накопления энергии по всему миру. Благодаря непрерывному и быстрому росту компания стала одним из ведущих мировых поставщиков систем хранения энергии.

Информация об информационном агентстве S&P Global Commodity Insights

S&P Global Commodity Insight® предоставляет авторитетные ориентиры, перспективы и решения для сырьевых и энергетических рынков, помогая клиентам видеть как общую картину, так и детали в краткосрочной перспективе. Агентство объединилось с IHS Markit в 2022 году.

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